Ханский дворец

Ханский дворец в Бахчисарае — подлинный шедевр восточной архитектуры — имеет долгую и богатую на события историю. Дворец был построен на рубеже XV-XVI вв. на берегу реки Чурук-Су. Сохранились разновременные постройки, где располагается музей истории и культуры крымских татар (северо-западное крыло). Здесь находится воспетый А. С. Пушкиным «Фонтан Слез», а так же «Золотой Фонтан», «Фонтан Духов», комнаты гарема. Кроме того, большая ханская мечеть (Хан Джами IX век), ханское кладбище (Мезарлык), мавзолей-дюрбе Диляре-Бикеч (мавзолей любимой жены хана Крым-Гирея, построенный в XVIII веке), Соколиная Башня, художественный музей.

Успенский монастырь

По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Успенскому христианскому монастырю. Монастырь возник в конце VIII начале IX века, когда в Крыму появились иконопочитатели Византийской империи, бежавшие в Крым от преследования властей. Монахи и миряне селились в горах, создавая пещерные монастыри. Свято-Успенский мужской монастырь называют Крымским Афоном, по приданию здесь была явлена чудотворная икона Божьей Матери, которая вновь оказывалась на том же месте, куда бы ее ни пытались перенести. В наши дни к знаменитой христианской святыне съезжаются тысячи паломников и туристов из самых разных стран.

Пещерный город Чуфут-Кале

От монастыря дорога поднимается к пещерному городу Чуфут-Кале. Городище Чуфут-Кале находится на плато столовой горы, высота которой составляет около 500 метров над уровнем моря. С трех сторон городище окружено высокими, до 30 метров, обрывами, и только с востока можно войти в город. «Воздушный город» — так назвал Чуфут-Кале один из современников А. С. Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнездам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами. Сама природа подготовила неприступную строительную площадку, а человек возвел на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями.

В конце экскурсии вас ожидает обед в чайхане, где вы отведаете великолепные блюда татарской кухни.