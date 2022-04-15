Бахчисарай: на перекрестке трех культур

Недалеко от Севастополя находится небольшой уютный городок Бахчисарай

Групповая
Недалеко от Севастополя находится небольшой уютный городок Бахчисарай.

Еще несколько веков назад здесь располагалась столица Крымского ханства.

В городе сохранилось множество исторических объектов и своеобразная культура.

За один день мы посетим Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный город.

Конечное же, наше путешествие не обойдется без традиционного татарского обеда.
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Бахчисарай: на перекрестке трех культур

Что вас ожидает 🤩

  • Бахчисарай
  • Ханский дворец
  • Успенский мужской монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Восточное кафе

Ханский дворец

Ханский дворец в Бахчисарае — подлинный шедевр восточной архитектуры — имеет долгую и богатую на события историю. Дворец был построен на рубеже XV-XVI вв. на берегу реки Чурук-Су. Сохранились разновременные постройки, где располагается музей истории и культуры крымских татар (северо-западное крыло). Здесь находится воспетый А. С. Пушкиным «Фонтан Слез», а так же «Золотой Фонтан», «Фонтан Духов», комнаты гарема. Кроме того, большая ханская мечеть (Хан Джами IX век), ханское кладбище (Мезарлык), мавзолей-дюрбе Диляре-Бикеч (мавзолей любимой жены хана Крым-Гирея, построенный в XVIII веке), Соколиная Башня, художественный музей.

Успенский монастырь

По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Успенскому христианскому монастырю. Монастырь возник в конце VIII начале IX века, когда в Крыму появились иконопочитатели Византийской империи, бежавшие в Крым от преследования властей. Монахи и миряне селились в горах, создавая пещерные монастыри. Свято-Успенский мужской монастырь называют Крымским Афоном, по приданию здесь была явлена чудотворная икона Божьей Матери, которая вновь оказывалась на том же месте, куда бы ее ни пытались перенести. В наши дни к знаменитой христианской святыне съезжаются тысячи паломников и туристов из самых разных стран.

Пещерный город Чуфут-Кале

От монастыря дорога поднимается к пещерному городу Чуфут-Кале. Городище Чуфут-Кале находится на плато столовой горы, высота которой составляет около 500 метров над уровнем моря. С трех сторон городище окружено высокими, до 30 метров, обрывами, и только с востока можно войти в город. «Воздушный город» — так назвал Чуфут-Кале один из современников А. С. Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнездам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами. Сама природа подготовила неприступную строительную площадку, а человек возвел на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями.
В конце экскурсии вас ожидает обед в чайхане, где вы отведаете великолепные блюда татарской кухни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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