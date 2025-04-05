читать дальше эта экскурсия. Чувствуется, что Павел любит свой город и дарит много интересных фактов. У нас получилось прикоснуться к душе этого города. Я очень прониклась и была тронута тем, что увидела и почувствовала. Павлу огромное спасибо!!!

Мы были на индивидуальной экскурсии с экскурсоводом Павлом. Узнали очень много о городе, его истории, его людях. Меня очень впечатлила