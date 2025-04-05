Мини-группа
до 1 чел.
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Трехчасовой тур по главным достопримечательностям
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 апреля 2025В начале апреля состоялась долгожданная поездка в Севастополь. В этом городе мы в первый раз, поэтому заказали обзорную экскурсию и
- ДДубовая5 апреля 2025Мы были на индивидуальной экскурсии с экскурсоводом Павлом. Узнали очень много о городе, его истории, его людях. Меня очень впечатлила
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Владимирский собор в Херсонесе»
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