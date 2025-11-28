Поднимитесь на одну из самых живописных вершин Крыма по безопасному маршруту виа феррата.
С высоты 682 метра откроются виды на бухту Ласпи, Байдарскую долину и скалы Тышлар, известные как «Храм Солнца».
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Маршрут для начинающих
Протяженность маршрута составляет 2300 метров, а продолжительность — 4–6 часов. Подъем по виа феррате — оборудованной горной тропе — не требует специальной подготовки и доступен для детей от 12 лет. Страховочный трос, ступени-скобы и другие приспособления обеспечивают безопасное передвижение по горному рельефу.
Вершина Ильяс-Кая
С пика высотой 682 метра над уровнем моря открываются виды на бухту Ласпи, Байдарскую долину и скалы Тышлар, которые также называют «Храмом Солнца» или «каменным цветком». Вершина расположена в 40 км. от Севастополя и считается одной из самых живописных на полуострове.
Особенности маршрута
Виа феррата на Ильяс-Кая подходит для первого знакомства с горными восхождениями. Маршрут функционирует круглый год и рассчитан на людей без альпинистского опыта. Оборудованные участки тропы позволяют безопасно преодолевать горные участки. Важная информация:
- Протяженность маршрута: 2300 метров.
- Минимальный возраст участников: 12 лет.
- Маршрут не требует специальной физической подготовки.
По средам в 08:00 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Ильяс-Кая
- Бухта Ласпи
- Байдарская долина
- Скалы Тышлар («Храм Солнца»)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Аренда снаряжения
- Регистрация в спасательной службе
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 08:00 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Протяженность маршрута: 2300 метров
- Минимальный возраст участников: 12 лет
- Маршрут не требует специальной физической подготовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
