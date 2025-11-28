Маршрут для начинающих

Протяженность маршрута составляет 2300 метров, а продолжительность — 4–6 часов. Подъем по виа феррате — оборудованной горной тропе — не требует специальной подготовки и доступен для детей от 12 лет. Страховочный трос, ступени-скобы и другие приспособления обеспечивают безопасное передвижение по горному рельефу.

Вершина Ильяс-Кая

С пика высотой 682 метра над уровнем моря открываются виды на бухту Ласпи, Байдарскую долину и скалы Тышлар, которые также называют «Храмом Солнца» или «каменным цветком». Вершина расположена в 40 км. от Севастополя и считается одной из самых живописных на полуострове.

Особенности маршрута

Виа феррата на Ильяс-Кая подходит для первого знакомства с горными восхождениями. Маршрут функционирует круглый год и рассчитан на людей без альпинистского опыта. Оборудованные участки тропы позволяют безопасно преодолевать горные участки. Важная информация: