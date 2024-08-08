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мы поднимались на вверх, он рассказывал нам как загадывать желания на храме солнца, плюс были всякие разные интересные истории. По пути нас фотографировали и спрашивали про наше состояние. Подниматься не сложно, но это трудная задача показалось для меня. Когда дошли до самого конца (до креста) увидели какова красота, и это действительно стоит тех сил, которые вы потратили при поднятии на эту высоту. Страшно красиво, я бы так сказала). После того как мы насладились этим видом, мы стали спускаться на обед. Пока Алексей готовил, мы побывали на разных камнях, загадывали желание и погуляли сами. А потом приступил к самому вкусному обеду, которого мы все так ждали. Каша получилась вкусная, а чай вообще это отдельный вид искусства. Еда прям 10/10. Всё понравилось) Поход был замечательный, и вид тоже. Ноги дают об этом знать. Алексею отдельное спасибо за всю красоту!