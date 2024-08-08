Мини-группа
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Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Завтра в 11:00
9 июл в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Храм Солнца и Ильяс-Аая: места силы и энергии Земли и космоса
Начало: По договоренности
Расписание: По пятницам в 9:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Скалы Тышлар: по тропе к Храму Солнца
Маршрут для любителей природы и загадок ведет к мистическим скалам-пальцам. Простой путь, подходящий даже для детей от 6 лет
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По четвергам в 08:00 часов
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
11 450 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета8 августа 2024Экскурсия замечательная. Мне понравилось. В самом начале нас встретил приятный экскурсовод - Алексей. Весёлый, позитивный и с юмором человек. Пока
- ДДмитрий4 августа 2024Очень суперская экскурсия. Атмосферное место. Красивые виды гор и храма Солнца. Прекрасный экскурсовод. Куча положительных эмоций и впечатлений!
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Храм Солнца»
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