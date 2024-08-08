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Экскурсии в Храм Солнца

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Солнца» в Севастополе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Пешая
7 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Завтра в 11:00
9 июл в 11:00
1500 ₽ за человека
Храм Солнца и Ильяс-Аая: места силы и энергии Земли и космоса
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Храм Солнца и Ильяс-Аая: места силы и энергии Земли и космоса
Начало: По договоренности
Расписание: По пятницам в 9:30
3000 ₽ за человека
Скалы Тышлар: по тропе к Храму Солнца
Пешая
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Скалы Тышлар: по тропе к Храму Солнца
Маршрут для любителей природы и загадок ведет к мистическим скалам-пальцам. Простой путь, подходящий даже для детей от 6 лет
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По четвергам в 08:00 часов
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
11 450 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    8 августа 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Экскурсия замечательная. Мне понравилось. В самом начале нас встретил приятный экскурсовод - Алексей. Весёлый, позитивный и с юмором человек. Пока
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    мы поднимались на вверх, он рассказывал нам как загадывать желания на храме солнца, плюс были всякие разные интересные истории. По пути нас фотографировали и спрашивали про наше состояние. Подниматься не сложно, но это трудная задача показалось для меня. Когда дошли до самого конца (до креста) увидели какова красота, и это действительно стоит тех сил, которые вы потратили при поднятии на эту высоту. Страшно красиво, я бы так сказала). После того как мы насладились этим видом, мы стали спускаться на обед. Пока Алексей готовил, мы побывали на разных камнях, загадывали желание и погуляли сами. А потом приступил к самому вкусному обеду, которого мы все так ждали. Каша получилась вкусная, а чай вообще это отдельный вид искусства. Еда прям 10/10. Всё понравилось) Поход был замечательный, и вид тоже. Ноги дают об этом знать. Алексею отдельное спасибо за всю красоту!

  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Очень суперская экскурсия. Атмосферное место. Красивые виды гор и храма Солнца. Прекрасный экскурсовод. Куча положительных эмоций и впечатлений!
  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Храм Солнца»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  2. Храм Солнца и Ильяс-Аая: места силы и энергии Земли и космоса
  3. Скалы Тышлар: по тропе к Храму Солнца
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  10. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Храм Солнца" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 11 450. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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