Для отдыха всей семьей с морской прогулкой и купанием в открытом море. Сначала гид познакомит вас с городом рыбаков и шампанского на берегу живописной бухты Черного моря. Потом — катание на катере и купание в открытом море. По желанию — обед в рыбном ресторане.

Описание водной прогулки Откройте для себя жемчужину Крыма – Балаклаву! Это идеальный выбор для тех, кто ищет интересные экскурсии по Крыму, морские прогулки, семейный отдых и яркие впечатления. Наше мини-путешествие – это возможность окунуться в атмосферу города рыбаков и шампанского, насладиться красотами Черного моря и узнать много нового об истории этого удивительного места. Что вас ждет:• 1. Набережная Балаклавы. Оцените неповторимую атмосферу этого уютного городка, окруженного горами и морем. 2. Генуэзская крепость Чембало. Прикоснетесь к истории и посетите визитную карточку Балаклавы – величественную генуэзскую крепость Чембало. Насладитесь захватывающими панорамными видами на Балаклавскую бухту и окрестности. Узнайте об истории крепости и ее роли в прошлом Крыма. 3. Морская прогулка на катере с купанием в открытом море (1 час). Отправьтесь в увлекательное морское приключение со свежим морским бризом, живописными скалами и кристально чистой водой. В середине прогулки вас ждет остановка для купания в открытом море – незабываемое ощущение свободы и единения с природой! Это отличный способ увидеть достопримечательности Балаклавы с моря. 3. Посещение фирменной шампанерии «Золотая Балка». Познакомьтесь с процессом производства игристых вин и узнайте секреты крымских виноделов. 4. Незабываемые впечатления. Это однодневное путешествие подарит вам массу ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с вами надолго. Вы увидите лучшие места Балаклавы, попробуете местное шампанское и искупаетесь в Черном море! По возвращению в Балаклаву предлагаем обед в рыбном ресторане из свежего улова местных рыбаков (по желанию, оплачивается дополнительно).

