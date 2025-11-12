Для отдыха всей семьей с морской прогулкой и купанием в открытом море. Сначала гид познакомит вас с городом рыбаков и шампанского на берегу живописной бухты Черного моря. Потом — катание на катере и купание в открытом море. По желанию — обед в рыбном ресторане.
Описание водной прогулкиОткройте для себя жемчужину Крыма – Балаклаву! Это идеальный выбор для тех, кто ищет интересные экскурсии по Крыму, морские прогулки, семейный отдых и яркие впечатления. Наше мини-путешествие – это возможность окунуться в атмосферу города рыбаков и шампанского, насладиться красотами Черного моря и узнать много нового об истории этого удивительного места. Что вас ждет:• 1. Набережная Балаклавы. Оцените неповторимую атмосферу этого уютного городка, окруженного горами и морем. 2. Генуэзская крепость Чембало. Прикоснетесь к истории и посетите визитную карточку Балаклавы – величественную генуэзскую крепость Чембало. Насладитесь захватывающими панорамными видами на Балаклавскую бухту и окрестности. Узнайте об истории крепости и ее роли в прошлом Крыма. 3. Морская прогулка на катере с купанием в открытом море (1 час). Отправьтесь в увлекательное морское приключение со свежим морским бризом, живописными скалами и кристально чистой водой. В середине прогулки вас ждет остановка для купания в открытом море – незабываемое ощущение свободы и единения с природой! Это отличный способ увидеть достопримечательности Балаклавы с моря. 3. Посещение фирменной шампанерии «Золотая Балка». Познакомьтесь с процессом производства игристых вин и узнайте секреты крымских виноделов. 4. Незабываемые впечатления. Это однодневное путешествие подарит вам массу ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с вами надолго. Вы увидите лучшие места Балаклавы, попробуете местное шампанское и искупаетесь в Черном море! По возвращению в Балаклаву предлагаем обед в рыбном ресторане из свежего улова местных рыбаков (по желанию, оплачивается дополнительно).
По понедельникам в 11:00 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балаклава
- Гора Крепостная (Кастрон)
- Генуэзская крепость Чембало
- Смотровые площадки над Балаклавской бухтой
- Выход в море на катере
Что включено
- Трансфер и запас воды
- Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 11:00 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
