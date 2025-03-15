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с ним легенды, а так же исторические факты, то, однозначно, рекомендую вам эту (и не только) экскурсию с Викторией. Профессиональный гид и просто ОЧЕНЬ приятный человек. Что касается музея, то, думаю, мужская половина будет впечатлена и экспозицией музея и звуковым рядом аудиогида. Девочкам тоже будет интересно, но, все же, подводные лодки, оружие и все такое -это больше "игрушки" для мальчиков. Прогулка на катере оказалась очень хорошим финальным штрихом. Виды потрясающие! Рассказ капитана интересен! Виктория просто великолепна! Севастополь, Балаклава, Крым с его морем, пейзажами и, главное, людьми - это огромное удовольствие и впечатления на долго! Спасибо!!!