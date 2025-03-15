Водная прогулка
Водная прогулка в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1700 ₽ за человека
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Крымская Венеция с прогулкой на катере и купанием в открытом море
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По субботам в 09:00 часов
14 июн в 09:00
21 июн в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 марта 2025Все очень понравилось. Было интересно и комфортно. Спасибо!
- ЕЕлена8 ноября 2024Шикарная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Красота мест, где мы были просто завораживающая. Рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Огромное спасибо!
- ЛЛесана27 июня 2024Большое спасибо, Виктория, за потрясающую, незабываемую, насыщенную экскурсию! Друзья, если вы хотите увидеть красивейшие места, узнать историю полуострова и связанные
- BBetont231 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
- ЛЛюдмила14 мая 2023Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Крепость Чембало»
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