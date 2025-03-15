Крепость Чембало – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Чембало» в Севастополе, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По следам древних греков Фиолент - Балаклава
Пешая
На автобусе
4 часа
17 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1700 ₽ за человека
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Пешая
Джиппинг
5 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Крымская Венеция с прогулкой на катере и купанием в открытом море
На автобусе
На катере
7 часов
Водная прогулка
Крымская Венеция с прогулкой на катере и купанием в открытом море
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По субботам в 09:00 часов
14 июн в 09:00
21 июн в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 марта 2025
    По следам древних греков Фиолент - Балаклава
    Все очень понравилось. Было интересно и комфортно. Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 ноября 2024
    По следам древних греков Фиолент - Балаклава
    Шикарная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Красота мест, где мы были просто завораживающая. Рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Огромное спасибо!
  • Л
    Лесана
    27 июня 2024
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Большое спасибо, Виктория, за потрясающую, незабываемую, насыщенную экскурсию! Друзья, если вы хотите увидеть красивейшие места, узнать историю полуострова и связанные
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    с ним легенды, а так же исторические факты, то, однозначно, рекомендую вам эту (и не только) экскурсию с Викторией. Профессиональный гид и просто ОЧЕНЬ приятный человек. Что касается музея, то, думаю, мужская половина будет впечатлена и экспозицией музея и звуковым рядом аудиогида. Девочкам тоже будет интересно, но, все же, подводные лодки, оружие и все такое -это больше "игрушки" для мальчиков. Прогулка на катере оказалась очень хорошим финальным штрихом. Виды потрясающие! Рассказ капитана интересен! Виктория просто великолепна! Севастополь, Балаклава, Крым с его морем, пейзажами и, главное, людьми - это огромное удовольствие и впечатления на долго! Спасибо!!!

  • B
    Betont2
    31 августа 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
  • Л
    Людмила
    14 мая 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка
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    очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы! Виктория прокатила по крутым маршрутам, всё сопровождалось подробным рассказом о городке. Очень понравился подход гида - знает много легенд и исторических фактов, отвечает на все вопросы, приятный, контактный и вежливый человек. Спасибо за наши эмоции, будем рекомендовать друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Крепость Чембало»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам древних греков Фиолент - Балаклава
  2. Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
  3. Крымская Венеция с прогулкой на катере и купанием в открытом море
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Малахов Курган
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Гора Сапун
  6. Никитский ботанический сад
  7. Чуфут-Кале
  8. Лавандовые поля
  9. Ай-Петри
  10. Эски-Кермен
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Крепость Чембало" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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