Завод вин «Золотая балка» – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Завод вин «Золотая балка»» в Севастополе, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах мимо виноградных лоз
🚶 Пешая
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1 час
На квадроциклах мимо виноградных лоз
Начало: Г. Севастополь, ул. Крестовского 66
Расписание: ежедневно с 10:00 до 17:00
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 500 за человека
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Индивидуальная
6 часов
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Начало: Площадь Ушакова
Расписание: Каждый день с 8.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 900 за всё до 5 чел.
Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1 час
Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
Начало: Г. Севастополь, ул. Крестовского 66
Расписание: ежедневно с 10:00 до 17:00
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
1 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Завод вин «Золотая балка»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На квадроциклах мимо виноградных лоз
  2. Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
  3. Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Лавандовые поля
  7. Завод вин «Золотая балка»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Маковые поля
  10. Пещеры «Таврида»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Завод вин «Золотая балка»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 12 900.
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