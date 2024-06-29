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Индивидуальная
1 час
На квадроциклах мимо виноградных лоз
Начало: Г. Севастополь, ул. Крестовского 66
Расписание: ежедневно с 10:00 до 17:00
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Начало: Площадь Ушакова
Расписание: Каждый день с 8.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
Начало: Г. Севастополь, ул. Крестовского 66
Расписание: ежедневно с 10:00 до 17:00
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Завод вин «Золотая балка»»
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