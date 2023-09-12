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очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100%