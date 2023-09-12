1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 или 11:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВенера12 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиПрекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
- ННаталья6 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВеликолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
- ААлина3 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВсе прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
- ССветлана25 августа 2023Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подваловЭкскурсия впечатляет, мужской монастырь в скале, завод вин Инкерман, всё очень интересно. Хороший гид Сергей Иванович, пока ехали до Инкерман рассказал очень много интересного. Видно что человек очень много знает и с увлечением рассказывает! Спасибо большое, очень хорошо провели время.
- ООксана20 августа 2023Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подваловУвидели много интересных мест пока ехали к храмам и заводу Инкерман, рассказ экскурсовода очень познавательный и интересный
- ИИрина7 августа 2021Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных винИнкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Завод вин Инкерман»
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