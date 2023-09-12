Экскурсии на завод Инкерман

Найдено 3 экскурсии в категории «Завод вин Инкерман» в Севастополе, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 или 11:00
8 200 за всё до 4 чел.
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 6 чел.
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Венера
    12 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
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    очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100%

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
  • А
    Алина
    3 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
    Экскурсия впечатляет, мужской монастырь в скале, завод вин Инкерман, всё очень интересно. Хороший гид Сергей Иванович, пока ехали до Инкерман рассказал очень много интересного. Видно что человек очень много знает и с увлечением рассказывает! Спасибо большое, очень хорошо провели время.
  • О
    Оксана
    20 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
    Увидели много интересных мест пока ехали к храмам и заводу Инкерман, рассказ экскурсовода очень познавательный и интересный
  • И
    Ирина
    7 августа 2021
    Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
    Инкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Завод вин Инкерман»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
  3. Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
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  6. Лавандовые поля
  7. Завод вин «Золотая балка»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Маковые поля
  10. Завод вин Инкерман
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Завод вин Инкерман" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 8 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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