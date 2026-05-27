Увлекательная экскурсия по Южному берегу Крыма с посещением самого таинственного дворца Крыма - дворца князя Юсупова в Кореизе. Весь период своего существования дворец окутан тайнами, которые он не раскрывает и сейчас. Так же Вас ждет знакомство с Ливадийским дворцом и отдых в красавице Ялте.
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия на Южный берег Крыма по самой красивой и живописной дороге В пути вас будут сопровождать великолепные Крымские горы, бескрайнее Чёрное море, обзорное знакомство с достопримечательностями и интересный рассказ экскурсовода. Вас ждут два самых загадочных дворца Ялты — Ливадийский и Юсуповский. Здесь, среди роскошных интерьеров и тенистых парков, скрываются настоящие исторические тайны: решения Ялтинской конференции 1945 года, которые изменили мир, последние дни династии Романовых, а также самая знаменитая политическая интрига XX века — убийство Распутина в стенах Юсуповского дворца. Важная информация:
- Экскурсия авто-пешеходная, групповая.
- Степень сложности — легкая.
- Возрастных ограничений нет.
- Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно.
- За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а также погодные условия организатор экскурсии ответственности не несёт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южнобережная трасса, обзор достопримечательностей
- Кореиз. Юсуповский дворец
- Гаспра. Ласточкино гнездо
- Ливадия. Ливадийский дворец
- Ялта. Набережная
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги сертифицированного экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n Юсуповский дворец: взрослый - 600 руб., детский - 300 руб/n Ливадийский дворец: взрослый - 500 руб., детский - 300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
