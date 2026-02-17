Мои заказы

Экскурсии в Ливадийский дворец из Ялты

Найдено 16 экскурсий в категории «Ливадийский дворец» в Севастополе, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Начало: Севастополь. Площадь Нахимова. Доска Почета. Голуб...
Расписание: по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
2700 ₽ за человека
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Пешая
На автобусе
9 часов
44 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, исследуя дворцы и парки Южного берега Крыма. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 8:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
1100 ₽ за человека
Дворцы Романовых: Ливадийский, Массандровский, Харакс
Пешая
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: По вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
2700 ₽ за человека
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Пешая
На автобусе
На теплоходе
9 часов
32 отзыва
Водная прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Ялта и три главных дворца Крыма: Воронцовский, Ливадийский, Массандровский
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: понедельник, среда, пятница, воскресенье в 08-30 ч
3000 ₽ за человека
Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
14 999 ₽ за всё до 6 чел.
Дворцы Южного берега Крыма
Пешая
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Посетите великолепные дворцы Крыма и насладитесь прогулкой по солнечной Ялте. Откройте для себя архитектурные шедевры и уникальные пейзажи
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно
2500 ₽ за человека
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
На автобусе
9 часов
20 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Откройте для себя архитектурные шедевры Крыма. Погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
2450 ₽ за человека
Ливадийский и Массандровский императорские дворцы, Форос и Байдары
Пешая
На автобусе
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Уникальный Форос: долины, море, горы, пещеры, имения
Пешая
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Начало: Площадь Нахимова. Экскурсионная тумба с голубым зо...
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 8ч. 30 мин.
2500 ₽ за человека
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
115 отзывов
Водная прогулка
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
На автобусе
На теплоходе
10 часов
Водная прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг, воскресенье с 08:30
2500 ₽ за человека
ТОП - 9: самые эффектные смотровые площадки Южного берега
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Суббота, Воскресенье в 8:30
2500 ₽ за человека
Севастополь - знакомство: история и достопримечательности. пешеходно - авто
4 часа
Водная прогулка
Начало: Место проживания, в Севастополе
Расписание: ежедневно, по договоренности
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ялта
На автобусе
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Начало: Ласпи, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК,13...
Расписание: Ежедневно в 9:00
3500 ₽ за человека
Дворцы в Крыму: Ливадийский и Массандровский
Пешая
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По вторникам в 08:00
22 000 ₽ за всё до 17 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 февраля 2026
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
  • П
    Павел
    19 января 2026
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Экскурсия интересная, локации красивые. Поскольку билеты на все локации приобретаются отдельно, много времени тратится на ожидание их приобретения. В целом, во время экскурсии постоянно приходится кого-то/что-то ждать — это немного омрачает положительное впечатление.
  • И
    Инесса
    10 января 2026
    Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
    Несмотря на плохую погоду (дождь и ветер) гид Светлана смогла сделать нашу поездку незабываемо-прекрасной! Лишний раз убеждаюсь, что впечатление от путешествия на 99% зависят от экскурсовода. Вернёмся в Крым - только с ней все поездки, решили однозначно!!!
  • Р
    Роман
    27 декабря 2025
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Хочу выразить огромную благодарность за экскурсии в 3 дворца, набережную Ялты и Ласточкино гнездо, экскурсоводу Елене Берёза, водителю Александру.
    Мы с
    читать дальше

    женой получили только положительные эмоции от этой увлекательной, насыщенной информацией и головокружительную (с хорошей точки зрения) экскурсии по Югу Крыма.
    Желаю успеха, процветания и долгих жизненных сил в дальнейшей работе.

  • П
    Прохор
    26 ноября 2025
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Прекрасная экскурсия! Увидели главные достопримечательности южного берега Крыма. Отдельное спасибо гиду Наталье за отличный день.
  • Т
    Тушкова
    20 октября 2025
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Незабыыаемые впечатление. Все очень понравилось. Наташе огромное спасибо, низкий поклон. Экскурсия интересная, красивая, насыщенная, можно сказать сказочная.
  • M
    Mariya
    19 октября 2025
    Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
    Прекрасно организованный и продуманный маршрут. Учитываются пожелания клиентов. Удобная машина. Интересный рассказ и подача информации. Рекомендую!
  • А
    Анна
    16 октября 2025
    Уникальный Форос: долины, море, горы, пещеры, имения
    Экскурсия очень интересная! Охват большой: от Байдарской долины до побережья - Фороса и горы Кошка. Жемчужина экскурсии - Скельская пещера,
    читать дальше

    невероятно красивая, произвела неизгладимое впечатление! Группа была небольшая, всего 4 человека, маленький микроавтобус и по этому получилось очень камерно и душевно. Перекусили чебуреками в кафе у Байдарских ворот и искупались на пляже в Форосе. Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    15 октября 2025
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Экскурсия великолепная, наш экскурсовод Елена - нашла к каждому индивидуальный подход. Благодарны ей

