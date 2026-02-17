Групповая
до 18 чел.
Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
Начало: Севастополь. Площадь Нахимова. Доска Почета. Голуб...
Расписание: по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
2700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, исследуя дворцы и парки Южного берега Крыма. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 8:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
1100 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Дворцы Романовых: Ливадийский, Массандровский, Харакс
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: По вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Ялта и три главных дворца Крыма: Воронцовский, Ливадийский, Массандровский
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: понедельник, среда, пятница, воскресенье в 08-30 ч
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
14 999 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Дворцы Южного берега Крыма
Посетите великолепные дворцы Крыма и насладитесь прогулкой по солнечной Ялте. Откройте для себя архитектурные шедевры и уникальные пейзажи
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно
2500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Откройте для себя архитектурные шедевры Крыма. Погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
2450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ливадийский и Массандровский императорские дворцы, Форос и Байдары
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Уникальный Форос: долины, море, горы, пещеры, имения
Начало: Площадь Нахимова. Экскурсионная тумба с голубым зо...
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 8ч. 30 мин.
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг, воскресенье с 08:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
ТОП - 9: самые эффектные смотровые площадки Южного берега
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Суббота, Воскресенье в 8:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Севастополь - знакомство: история и достопримечательности. пешеходно - авто
Начало: Место проживания, в Севастополе
Расписание: ежедневно, по договоренности
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ялта
Начало: Ласпи, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК,13...
Расписание: Ежедневно в 9:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 17 чел.
Дворцы в Крыму: Ливадийский и Массандровский
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По вторникам в 08:00
22 000 ₽ за всё до 17 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 февраля 2026Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
- ППавел19 января 2026Экскурсия интересная, локации красивые. Поскольку билеты на все локации приобретаются отдельно, много времени тратится на ожидание их приобретения. В целом, во время экскурсии постоянно приходится кого-то/что-то ждать — это немного омрачает положительное впечатление.
- ИИнесса10 января 2026Несмотря на плохую погоду (дождь и ветер) гид Светлана смогла сделать нашу поездку незабываемо-прекрасной! Лишний раз убеждаюсь, что впечатление от путешествия на 99% зависят от экскурсовода. Вернёмся в Крым - только с ней все поездки, решили однозначно!!!
- РРоман27 декабря 2025Хочу выразить огромную благодарность за экскурсии в 3 дворца, набережную Ялты и Ласточкино гнездо, экскурсоводу Елене Берёза, водителю Александру.
Мы с
- ППрохор26 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Увидели главные достопримечательности южного берега Крыма. Отдельное спасибо гиду Наталье за отличный день.
- ТТушкова20 октября 2025Незабыыаемые впечатление. Все очень понравилось. Наташе огромное спасибо, низкий поклон. Экскурсия интересная, красивая, насыщенная, можно сказать сказочная.
- MMariya19 октября 2025Прекрасно организованный и продуманный маршрут. Учитываются пожелания клиентов. Удобная машина. Интересный рассказ и подача информации. Рекомендую!
- ААнна16 октября 2025Экскурсия очень интересная! Охват большой: от Байдарской долины до побережья - Фороса и горы Кошка. Жемчужина экскурсии - Скельская пещера,
- ТТатьяна15 октября 2025Экскурсия великолепная, наш экскурсовод Елена - нашла к каждому индивидуальный подход. Благодарны ей
