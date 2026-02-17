Н Наталья Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.

П Павел Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский Экскурсия интересная, локации красивые. Поскольку билеты на все локации приобретаются отдельно, много времени тратится на ожидание их приобретения. В целом, во время экскурсии постоянно приходится кого-то/что-то ждать — это немного омрачает положительное впечатление.

И Инесса Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо Несмотря на плохую погоду (дождь и ветер) гид Светлана смогла сделать нашу поездку незабываемо-прекрасной! Лишний раз убеждаюсь, что впечатление от путешествия на 99% зависят от экскурсовода. Вернёмся в Крым - только с ней все поездки, решили однозначно!!!

Р Роман Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский

Мы с читать дальше женой получили только положительные эмоции от этой увлекательной, насыщенной информацией и головокружительную (с хорошей точки зрения) экскурсии по Югу Крыма.

Желаю успеха, процветания и долгих жизненных сил в дальнейшей работе. Хочу выразить огромную благодарность за экскурсии в 3 дворца, набережную Ялты и Ласточкино гнездо, экскурсоводу Елене Берёза, водителю Александру.Мы с

П Прохор Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский Прекрасная экскурсия! Увидели главные достопримечательности южного берега Крыма. Отдельное спасибо гиду Наталье за отличный день.

Т Тушкова Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский Незабыыаемые впечатление. Все очень понравилось. Наташе огромное спасибо, низкий поклон. Экскурсия интересная, красивая, насыщенная, можно сказать сказочная.

M Mariya Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо Прекрасно организованный и продуманный маршрут. Учитываются пожелания клиентов. Удобная машина. Интересный рассказ и подача информации. Рекомендую!

А Анна Уникальный Форос: долины, море, горы, пещеры, имения читать дальше невероятно красивая, произвела неизгладимое впечатление! Группа была небольшая, всего 4 человека, маленький микроавтобус и по этому получилось очень камерно и душевно. Перекусили чебуреками в кафе у Байдарских ворот и искупались на пляже в Форосе. Спасибо большое! Экскурсия очень интересная! Охват большой: от Байдарской долины до побережья - Фороса и горы Кошка. Жемчужина экскурсии - Скельская пещера,