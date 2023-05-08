Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации

Опаленные войной

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В октябре 1941 г. началась героическая оборона Севастополя, ставшая одним из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны.

Город не сдавался на протяжении 250 дней, отбивая яростные атаки немецко-фашистских войск, и эти дни стали образцом мужества и стойкости в годы войны. За время экскурсии вы узнаете, почему Севастополь — настоящий Город-герой.
Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации
Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации
Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации
Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации
Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации
Опаленные войной: Севастополь в период обороны 1941-1942 гг. и оккупации
Ближайшие даты:
8
мая
13
мая
15
мая
20
мая
22
мая
27
мая
29
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник первым жертвам ВОВ
  • Школа-Эвакогоспиталь
  • Место размещения подземной школы
  • Крупнейшее бомбоубежище центра города времен ВОВ
  • Дом Пионеров времен ВОВ
  • Главпочтамт
  • Покровский собор
  • Эвакопункт
  • Здание гидрометеорологической станции
  • Площадь Коммуны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За время этой авторской тематической экскурсии вы узнаете, почему Севастополь — настоящий Город-герой. Программа тура охватывает не только осмотр основных достопримечательностей, связанных с обороны города в 1941-1942 гг. и его оккупацией, но и рассказы о человеческих судьбах и истории зданий.
Что вас ждетМы совершим настоящее путешествие сквозь время и пространство. Вы узнаете, как и чем жили севастопольцы, которые совершали ежедневный героический подвиг, находясь при этом в тылу. Гид расскажет вам, какие организации работали в те годы в Севастополе, и покажет, где располагались утраченные в войну знаменитые здания, а также поведает об уцелевших в войну постройках и их назначении. Ну и конечно, экскурсия не обойдется без легенд о любимом городе Севастополе!
Важно знатьМаршрут проходит по центральным улицам города.

понедельник 11:00, суббота 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги индивидуального гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Севастополь, ул. Щербак, 10
Завершение: г. Севастополь, площадь Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник 11:00, суббота 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсовод — аттестованный гид по городу Севастополю и Крыму
  • Является сотрудником Музейного комплекса «35-я береговая батарея»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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