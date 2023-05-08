За время этой авторской тематической экскурсии вы узнаете, почему Севастополь — настоящий Город-герой. Программа тура охватывает не только осмотр основных достопримечательностей, связанных с обороны города в 1941-1942 гг. и его оккупацией, но и рассказы о человеческих судьбах и истории зданий.

Что вас ждетМы совершим настоящее путешествие сквозь время и пространство. Вы узнаете, как и чем жили севастопольцы, которые совершали ежедневный героический подвиг, находясь при этом в тылу. Гид расскажет вам, какие организации работали в те годы в Севастополе, и покажет, где располагались утраченные в войну знаменитые здания, а также поведает об уцелевших в войну постройках и их назначении. Ну и конечно, экскурсия не обойдется без легенд о любимом городе Севастополе!

Важно знатьМаршрут проходит по центральным улицам города.