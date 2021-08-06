Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас. Я создала однодневную ознакомительную экскурсию по городу.
У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по Историческому бульвару, посетить Мемориал Сапун-гора и заглянуть в усыпальницу адмиралов. Одним словом — вы узнаете все об этом древнем городе и увидите все главные достопримечательности.
У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по Историческому бульвару, посетить Мемориал Сапун-гора и заглянуть в усыпальницу адмиралов. Одним словом — вы узнаете все об этом древнем городе и увидите все главные достопримечательности.
Описание экскурсииО Севастополе известно еще с древних времен. Здесь располагалась Римская империя, а затем и Византийская империя. С XVI здесь находится российский порт. Это и предопределило историю города. Его история непосредственно связана с множеством сражений и битв. Об этом мы и поговорим. Что важно знать: У нас будет целый день, чтобы изучить историю города и посетить все главные достопримечательности Севастополя. Мы осмотрим достопримечательности центра города-героя Севастополь: Графская пристань, Екатерининский сквер, Вечный огонь, Памятник Затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимова и многое другое. Мы посетим Мемориал Сапун-гора с экспозицией военное техники. Мы осмотрим главный бастион Севастополя. Мы прогуляемся по Малахову кургану. Мы заглянем в усыпальницу адмиралов — Владимирский собор.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города-героя (пешая экскурсия): памятник Затопленным кораблям, Графская пристань, памятник П.С. Нахимову, Приморский бульвар
- Посещение Мемориала Сапун-гора экспозиция военной техники под открытым небом (1,5 часа) и фасадный осмотр музея Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 гг.»
- Малахов курган: осмотр главного бастиона Севастополя. Уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города
- Посещение Владимирского собора - усыпальница адмиралов
Что включено
- Экскурсионное сопровождение (услуги гида)
Что не входит в цену
- Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику (600 руб. /чел.)
- Посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов (по желанию) - 400 руб. /взр., 200 дет. до 16 лет, 300 руб. пенс., студ.
- "Музей Диорама /"Штурм САпун-горы 7 мая 1944 г. /" - 400 руб. /взр
- 200 дет. до 16 лет
- 250 руб. пенс
- Студ. ", "Музей Панорама (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА) "
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за организацию экскурсии. Полноценный познавательный маршрут, очень информативный. Благодарим гида Людмилу - действительно грамотный экскурсовод, который любит свой город. Музей "Панораму" посетили в составе экскурсионной группы, музей "Диорама" был
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А
Спасибо за организацию экскурсии. Полноценный познавательный маршрут, очень информативный. Благодарим гида Людмилу - действительно грамотный экскурсовод, который любит свой город. Музей "Панораму" посетили в составе экскурсионной группы, музей "Диорама" был
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A
Добрый день, экскурсия прошла вчера очень хорошо, спасибо Марине организатору. Гид Елена очень квалифицированный. Отправление было как и написано с площади Нахимова. Меня встретил менеджер, контакты которого мне за сутки до начала экскурсии скинули в смс. Замечательная фирма. Всем спасибо)))
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Т
Уже несколько лет сотрудничаем с компанией "Marinus Tour" по организации корпоративного отдыха для наших клиентов. Только положительные отзывы и слова благодарности хочется выразить. Прекрасные автобусы и талантливые гиды. Обязательно будем обращаться ещё.
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О
Очень довольна сервисом,предоставляемым этой компанией, потому что это всегда быстро,профессионально и надежно! Советую всем не тратить время на хождения по турфирмам,а просто зайти на сайт и просто выбрать себе любое предложение! Я полностью доверяю этой компании!
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О
Очень довольна сервисом,предоставляемым этой компанией, потому что это всегда быстро,профессионально и надежно! Советую всем не тратить время на хождения по турфирмам,а просто зайти на сайт и просто выбрать себе любое предложение! Я полностью доверяю этой компании!
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