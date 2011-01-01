Марина К. – Гид из Севастополя

Балаклава — одна из самых тихих и красивых 🤩 крымских бухт, известная своими достопримечательностями 🏛️.



Генуэзская крепость, скалы Орест и Пилад, Свято-Георгиевский монастырь и музей 🖼 подводных лодок — все эти другие интересные места вы увидите на нашей автобусной экскурсии 🧭 по небольшому, но уютному городу с насыщенной событиями историей 📖.