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Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности

4.3
10 отзывов
Марина К.
Марина К. – Гид из Севастополя
Балаклава — одна из самых тихих и красивых 🤩 крымских бухт, известная своими достопримечательностями 🏛️.

Генуэзская крепость, скалы Орест и Пилад, Свято-Георгиевский монастырь и музей 🖼 подводных лодок — все эти другие интересные места вы увидите на нашей автобусной экскурсии 🧭 по небольшому, но уютному городу с насыщенной событиями историей 📖.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 200 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности

Что вы увидите

  • Мыс Фиолент
  • Скалы Орест и Пилад
  • Памятник Пушкину
  • Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Генуэзская крепость Чембало
  • Храм 12 апостолов
  • Посещение Балаклавского подземного музейного комплекса по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта
Что вас ожидает:• Достопримечательности 🏛️ Фиолента;
  • Скалы Орест и Пилад, памятник Пушкину, Свято-Георгиевский мужской монастырь;
  • Балаклава: Генуэзская крепость «Чембало» (обзор), Храм 12 апостолов;
  • Посещение «Балаклавского подземного музейного комплекса по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта. Хранение и подготовка ядерных боеприпасов. » — экскурсия ⛳ по каналу в штольню на катере от 15 до 30 минут - 500 руб. /взр., 300 руб. /школ. Организационные детали:• Температура в музее 12-15°C, возьмите с собой тёплые вещи;
  • На борт судна рекомендуем взять с собой пляжные принадлежности;
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
  • По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
  • аттестованный гид;
  • Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Входные билеты в музей (500 руб. – взрослый, 300 руб. – школьник).
  • Морская прогулка (по желанию).
  • Обед (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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10 отзывов оставили туристы

Марина К. проводит ещё 5 экскурсий

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