Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас. Я создала однодневную ознакомительную экскурсию по городу.



У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по Историческому бульвару, посетить Мемориал Сапун-гора и заглянуть в усыпальницу адмиралов. Одним словом — вы узнаете все об этом древнем городе и увидите все главные достопримечательности. 4.4 57 отзывов

Ирина Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Групповая экскурсия 1000 ₽ за человека 4.4 57 отзывов 4 часа 1-18 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии О Севастополе известно еще с древних времен. Здесь располагалась Римская империя, а затем и Византийская империя. С XVI здесь находится российский порт. Это и предопределило историю города. Его история непосредственно связана с множеством сражений и битв. Об этом мы и поговорим. Что важно знать: У нас будет целый день, чтобы изучить историю города и посетить все главные достопримечательности Севастополя. Мы осмотрим достопримечательности центра города-героя Севастополь: Графская пристань, Екатерининский сквер, Вечный огонь, Памятник Затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимова и многое другое. Мы посетим Мемориал Сапун-гора с экспозицией военное техники. Мы осмотрим главный бастион Севастополя. Мы прогуляемся по Малахову кургану. Мы заглянем в усыпальницу адмиралов — Владимирский собор.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центр города-героя (пешая экскурсия): памятник Затопленным кораблям, Графская пристань, памятник П.С. Нахимову, Приморский бульвар

Посещение Мемориала Сапун-гора экспозиция военной техники под открытым небом (1,5 часа) и фасадный осмотр музея Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 гг.»

Малахов курган: осмотр главного бастиона Севастополя. Уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города

Посещение Владимирского собора - усыпальница адмиралов Что включено Экскурсионное сопровождение (услуги гида) Что не входит в цену Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику (600 руб. /чел.)

Посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов (по желанию) - 400 руб. /взр., 200 дет. до 16 лет, 300 руб. пенс., студ.

"Музей Диорама /"Штурм САпун-горы 7 мая 1944 г. /" - 400 руб. /взр

200 дет. до 16 лет

250 руб. пенс

Студ. ", "Музей Панорама (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА) " Где начинаем и завершаем? Начало: Центр города: площадь Нахимова Завершение: Площадь Нахимова Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.