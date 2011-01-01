Посещение Балаклавского подземного музейного комплекса по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта
Что вас ожидает:• Достопримечательности 🏛️ Фиолента;
Скалы Орест и Пилад, памятник Пушкину, Свято-Георгиевский мужской монастырь;
Балаклава: Генуэзская крепость «Чембало» (обзор), Храм 12 апостолов;
Посещение «Балаклавского подземного музейного комплекса по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта. Хранение и подготовка ядерных боеприпасов. » — экскурсия ⛳ по каналу в штольню на катере от 15 до 30 минут - 500 руб. /взр., 300 руб. /школ. Организационные детали:• Температура в музее 12-15°C, возьмите с собой тёплые вещи;
На борт судна рекомендуем взять с собой пляжные принадлежности;
Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
аттестованный гид;
Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
Транспортное обслуживание
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Входные билеты в музей (500 руб. – взрослый, 300 руб. – школьник).
Морская прогулка (по желанию).
Обед (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 200 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.