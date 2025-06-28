Эта индивидуальная экскурсия позволит вам оценить красоту берегов Фиолента, увидеть мыс Херсонес и его маяк, а также загадочные знаки у моря. Посетите 35 Береговую батарею, пляж Баунти и мыс Виноградный

с его живописными видами. Свято Георгиевский монастырь, скалы Орест и Пиллад, озеро-сердце и Балаклава с ее историей и тайнами также включены в маршрут. Прогулка на катере и обед в Балаклаве добавят приятных впечатлений. Весь день будет насыщен событиями и пройдет незаметно

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Описание водной прогулки

Очарование берегов Тавриды

Прекрасны вы, брега Тавриды! У вас есть возможность увидеть это великолепие своими глазами. Поднимаясь по живописным берегам Фиолента, вы сможете по достоинству оценить его красоту. Мыс Херсонес, освещая путь своим маяком, будет радушно приветствовать нас.

Загадки и наследие

На самом берегу моря нас ждут загадочные знаки. Что это — наследие предков или нечто иное? Узнаем вместе!

Культурные достопримечательности

Береговая батарея — важнейший оплот Севастополя. (Обратите внимание, что выходной день — понедельник.)

Пляж Баунти с высоты радует чистейшей водой и невероятным бирюзовым оттенком. Задумывались ли вы, всегда ли он такой?

Мыс Виноградный открывает живописный вид на бухту и Яшмовый пляж. Не забудьте посетить Свято-Георгиевский монастырь, который запечатлел на своих холстах Айвазовский и где бывал А. С. Пушкин.

Скалы Орест и Пиллад, окутанные легендами, тоже заслуживают вашего внимания.

Приключения в Балаклаве

Балаклава — это место, о котором можно говорить долго, но лучше увидеть его хотя бы раз. Здесь переплетаются история и жизнь местных жителей, полные секретов и тайн.

Вы также сможете насладиться прогулкой на катере. Экскурсия длится более 6 часов и будет насыщенной, но пролетит незаметно. У вас будет возможность сделать массу красивых фотографий, погрузиться в историю города и насладиться природой.

Обед в Балаклаве

Во время экскурсии предусмотрен обед в Балаклаве. Вы можете выбрать на свой вкус: я могу порекомендовать самые вкусные места, а также предложить ресторан на берегу моря.