Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи

Секреты Байдарской долины

Треккинг в Байдарской долине — отличный вариант для похода всей семьёй! Здесь не будет слишком крутых подъёмов, опасных участков или скальных спусков, зато красота пейзажей здесь очаровывает с первого взгляда и не уступает другим маршрутам.

Панорамы Изумрудного каньона, пикник на залитой солнцем горной полянке и секретная пещера.
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи

Что вы увидите 🤩

  • Байдарская долина
  • Чернореченское водохранилище
  • Мыс Кармызы
  • Развалины средневековой крепости Сарджик
  • Пещера-стоянка неандертальцев Юсуф-Коба
  • Реконструкция партизанского лагеря в горах
Байдарский калейдоскоп
Мы начнём поход из окружённой цепочкой гор Байдарской долины. Вы полюбуетесь лазурным Чернореченским водохранилищем — источником питьевой воды для города-героя Севастополя. Постепенно набирая высоту, мы достигнем мыса-обрыва Биюк-Кармызы. Здесь вас ожидают поистине впечатляющие панорамы Изумрудного каньона. А ещё здесь вы сможете исследовать развалины средневековой сторожевой крепости Сарджик-Исар, а проводник расскажет о её истории. Река Чёрная, несущая свои воды далеко внизу в каньоне, здесь настолько мощная, что вы отлично услышите гул и рокот летящего по порогам и водопадам потока.
На залитой солнцем поляне мы остановимся и устроим привал на фоне гор. Проводник приготовит сытный туристический обед на огне, ведь в его рюкзаке скрывалась целая походная кухня! Плотно подкрепившись, мы отправимся к пещере Юсуф-Коба. Особенностью этой пещеры является то, что к ней не ведёт никакая тропа, поэтому она очень малопосещаема. В пещере найдены следы жизни неандертальцев, а современные археологи обнаружили её совсем недавно. Приближаясь к концу маршрута, мы выйдем на Партизанскую поляну, где во время ВОВ была база партизанского отряда. Здесь поговорим о партизанском движении в Крыму.

Важная информация:

  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную закрытую обувь и не забудьте головной убор;
  • С собой надо взять 1-1, 5 литра воды на человека, не экономьте на этом, в жаркую погоду особенно;
  • А вот еду с собой брать не нужно, в середине дня гид приготовит для вас обед.
🚩 Начало и место завершения: Севастополь, Городское шоссе 3Б
 Что входит
  • Работа гида
  • Походный обед и всё необходимое для него
  • Групповая аптечка.
 Что не входит
  • Проезд к месту начала пешего маршрута и обратно
  • в сумме примерно 120 руб.
Важная информация
  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную закрытую обувь и не забудьте головной убор
  • С собой надо взять 1-1, 5 литра воды на человека, не экономьте на этом, в жаркую погоду особенно
  • А вот еду с собой брать не нужно, в середине дня гид приготовит для вас обед.
Время проведения: По средам в 08:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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