Байдарский калейдоскоп

Мы начнём поход из окружённой цепочкой гор Байдарской долины. Вы полюбуетесь лазурным Чернореченским водохранилищем — источником питьевой воды для города-героя Севастополя. Постепенно набирая высоту, мы достигнем мыса-обрыва Биюк-Кармызы. Здесь вас ожидают поистине впечатляющие панорамы Изумрудного каньона. А ещё здесь вы сможете исследовать развалины средневековой сторожевой крепости Сарджик-Исар, а проводник расскажет о её истории. Река Чёрная, несущая свои воды далеко внизу в каньоне, здесь настолько мощная, что вы отлично услышите гул и рокот летящего по порогам и водопадам потока.

На залитой солнцем поляне мы остановимся и устроим привал на фоне гор. Проводник приготовит сытный туристический обед на огне, ведь в его рюкзаке скрывалась целая походная кухня! Плотно подкрепившись, мы отправимся к пещере Юсуф-Коба. Особенностью этой пещеры является то, что к ней не ведёт никакая тропа, поэтому она очень малопосещаема. В пещере найдены следы жизни неандертальцев, а современные археологи обнаружили её совсем недавно. Приближаясь к концу маршрута, мы выйдем на Партизанскую поляну, где во время ВОВ была база партизанского отряда. Здесь поговорим о партизанском движении в Крыму.

Важная информация: