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Храм Солнца — место силы в Крымских горах

4.8
22 отзыва
Олег А.
Олег А. – Гид из Севастополя
С опытным проводником вы пройдете по одному из самых захватывающих маршрутов горного Крыма.

Поднимитесь на вершину Ильяс Кая и вдохновитесь красотой крымской природы.

Теперь приготовьтесь загадывать желания на «алтаре» Храма Солнца, ведь он исполняет самые заветные мечты! А после восстановите силы вкусным и сытным походным обедом, приготовленным на огне.

Завершите день приключений купанием в живописной бухте Ласпи!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Что вы увидите

  • Вершина Ильяс Кая 682 м
  • панорама Южного берега Крыма
  • дача Горбачева в Форосе
  • Храм Солнца.
Подъем на вершину Ильяс Кая 682 метра над уровнем моря 🌊. В начале нашего маршрута мы совершим подъем к перевалу Ласпи Южный, он займёт около двух часов. Живописная тропа по заросшим лесом склону приведет к роднику с чистейшей горной водой, где мы пополним запасы. В пути вы услышите легенды и истории 📖 этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы. Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы ⛰️ Ильяс Кая. Здесь в Х веке монахами-отшельниками была построена христианская церковь ⛪ Святого Ильи Пророка. Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Приготовьте "печеньки" - покормить с рук диких горных коз, которые часто здесь пасутся.
Храм Солнца – место, где сбываются мечты!По каменным ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на "алтарь" - центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите "лепестки" этого каменного цветка. Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, которые образуют раскрытую чашу, называют "монахами", а загаданные здесь желания непременно исполняются.
Обед на поляне среди гор.
Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав и, подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к морю и скоро окажемся в уютной бухте Ласпи. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть после восхождения, а затем вернемся к шоссе, откуда утром начиналось приключение этого насыщенного дня. До Ялты или Севастополя отсюда легко уехать на проходящих автобусах, время в пути около часа.
Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Сытный туристический обед приготовленный на огне и все необходимое для него:
Что не входит
  • Проезд к точке сбора группы и обратно
  • приблизительно 100-150 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Остановка "Поворот на Ласпи" Южно-Бережное Шоссе
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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22 отзыва оставили туристы

Олег А. проводит ещё 2 экскурсии

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