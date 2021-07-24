Экскурсия проходит через живописные Инкерманскую, Бельбекскую, и Качинскую долины.
Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов.
Путь ведет к древнему городу Бахчисараю – бывшей столице крымских ханов, где сохранился настоящий ханский дворец.
Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов.
Путь ведет к древнему городу Бахчисараю – бывшей столице крымских ханов, где сохранился настоящий ханский дворец.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Бахчисарай, Ханский дворец (Зал Дивана, летняя беседка, Ханская мечеть, «Фонтан Слез», Золотой фонтан, гаремный корпус и др.)
- Успенский мужской монастырь (Крымский Афон).
- Пещерный город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дворец в садах или восточная сказка
Главная достопримечательность Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки. Вы узнаете об основании и предыстории строительства сооружения с его впечатляющим комплексом.
Бахчисарай полон загадок и имеет богатую интересную историю. Чтобы лучше понять его, близко познакомиться с его уходящими в глубокую древность традициям.
Свято-Успенского мужской монастырь
По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Вы побываете у Свято-Успенского мужского действующего монастыря, где услышите историю древней православной обители, сооруженной в Мариам-Дере, ущелье Святой Марии.
Пещерный город (утренний выезд)
Вы прикоснетесь к давно ушедшим эпохам в пещерном городе Чуфут-Кале, где речь пойдет об аланах, караимах и других народах, населявших Крым, о мирной жизни и их взаимоотношениях, о толерантности различных конфессий и культурах, столь тесно соседствующих в нашем регионе.
У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях.
Ежедневно 09:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поддержка 24/7. Наши менеджеры всегда на связи
- Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
- Аттестованный гид-экскурсовод
- Что не входит
- Входные билеты:
- Посещение бахчисарайского Ханского дворца — 300/150/50 руб. /чел
- Посещение кофейни — от 400 руб. /чел
- Посещение (3 часа) пещерного города Чуфут-Кале — 300/200 руб. /чел
- Комплексный обед по желанию — 500 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площадиЗавершение: пл. Нахимова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 09:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Выезд ежедневно утром в 9:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чернышева
24 июля 2021
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Дата и количество участников выбирается при бронировании