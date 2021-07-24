Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»

5
1 оценка
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Ответы на вопросы
Экскурсия проходит через живописные Инкерманскую, Бельбекскую, и Качинскую долины.

Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов.

Путь ведет к древнему городу Бахчисараю – бывшей столице крымских ханов, где сохранился настоящий ханский дворец.
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бахчисарай, Ханский дворец (Зал Дивана, летняя беседка, Ханская мечеть, «Фонтан Слез», Золотой фонтан, гаремный корпус и др.)
  • Успенский мужской монастырь (Крымский Афон).
  • Пещерный город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дворец в садах или восточная сказка

Главная достопримечательность Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки. Вы узнаете об основании и предыстории строительства сооружения с его впечатляющим комплексом.
Бахчисарай полон загадок и имеет богатую интересную историю. Чтобы лучше понять его, близко познакомиться с его уходящими в глубокую древность традициям.

Свято-Успенского мужской монастырь

По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Вы побываете у Свято-Успенского мужского действующего монастыря, где услышите историю древней православной обители, сооруженной в Мариам-Дере, ущелье Святой Марии.

Пещерный город (утренний выезд)

Вы прикоснетесь к давно ушедшим эпохам в пещерном городе Чуфут-Кале, где речь пойдет об аланах, караимах и других народах, населявших Крым, о мирной жизни и их взаимоотношениях, о толерантности различных конфессий и культурах, столь тесно соседствующих в нашем регионе.
У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях.

Ежедневно 09:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры всегда на связи
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
  • Аттестованный гид-экскурсовод
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Посещение бахчисарайского Ханского дворца — 300/150/50 руб. /чел
  • Посещение кофейни — от 400 руб. /чел
  • Посещение (3 часа) пещерного города Чуфут-Кале — 300/200 руб. /чел
  • Комплексный обед по желанию — 500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Завершение: пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Выезд ежедневно утром в 9:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ч
24 июля 2021

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