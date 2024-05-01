Я Яна Храм Солнца - место силы в Крымских горах читать дальше и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию! И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид

И Ирина Храм Солнца - место силы в Крымских горах Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания

Г Галина Храм Солнца - место силы в Крымских горах Все было великолепно!

M Monferra Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий» Самые классные впечатления))все на очень высоком уровне. спасибо больше) рекомендую

С Сыромятников Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!

О Ольга Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом читать дальше после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,

Н Никита Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.

А Анна Через горы Крыма к морю Благодарю за экскурсию, атмосферная, живописная, не без трудностей, классный гид, поддержка в нужный момент, интересные истории по пути, красивый пейзажный маршрут, морская прогулка, было все, благодарю, если в поход то только с вами)))

И Ирина Через горы Крыма к морю Супер! Рекомендую! Обуться в хорошие кросовки или походные ботинки, чтобы не скользить по сыпунам. Нагуляетесь, налюбуетесь красотами Крыма, накормят вкусным обедом, накупаетесь в море и на катере привезут в Балаклаву.