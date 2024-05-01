Треккинг в Севастополе

Найдено 5 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Севастополе, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через горы Крыма к морю
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950 за человека
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • И
    Ирина
    29 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Все было великолепно!
  • M
    Monferra
    3 сентября 2023
    Виа феррата на Ильяс-Кая маршрут «Легкий»
    Самые классные впечатления))все на очень высоком уровне. спасибо больше) рекомендую
  • С
    Сыромятников
    27 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
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    после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе

  • Н
    Никита
    13 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
  • А
    Анна
    12 июля 2023
    Через горы Крыма к морю
    Благодарю за экскурсию, атмосферная, живописная, не без трудностей, классный гид, поддержка в нужный момент, интересные истории по пути, красивый пейзажный маршрут, морская прогулка, было все, благодарю, если в поход то только с вами)))
  • И
    Ирина
    19 июня 2023
    Через горы Крыма к морю
    Супер! Рекомендую! Обуться в хорошие кросовки или походные ботинки, чтобы не скользить по сыпунам. Нагуляетесь, налюбуетесь красотами Крыма, накормят вкусным обедом, накупаетесь в море и на катере привезут в Балаклаву.
  • О
    Ольга
    16 сентября 2022
    Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
    Большое спасибо Алексею за удивительное восхождение! Такие великолепные виды на горы и море!!! Столько интересного о природе Крыма нам рассказал Алексей!!! Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Надеюсь на следующий год получиться ещё раз вместе "покорить"ещё какую нибудь вершину!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Треккинг и походы»

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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 980 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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