🚌 На автобусе Групповая 8 часов 38 отзывов Популярное предложение Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Ежедневно в 08:30 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 46 отзывов Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Ежедневно в 08:30 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 8 отзывов Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 9 часов 14 отзывов Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе... Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 7 часов 35 отзывов Храм Солнца - место силы в Крымских горах Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00 980 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 24 отзыва Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б Расписание: По субботам в 08:15 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах Групповая 9 часов 15 отзывов Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты Начало: Встретим Вас в любом удобном месте Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Популярное предложение Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя Расписание: по предварительной договоренности от 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 19 отзывов Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе Начало: В любом удобном месте Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 950 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма Начало: Место проживания в переделах Севастополя Расписание: по предварительной договоренности 11 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Большая Севастопольская экскурсия Начало: Площадь Нахимова 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 4 отзыва Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган» Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления Начало: Встретим Вас в любом удобном месте Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Балаклавские панорамы и красоты побережья Фиолент в Севастополе Погрузитесь в мир красоты и истории Севастополя: от пляжей Фиолента до древних руин Балаклавы Начало: Нахимова, 1 Расписание: В любое время 6 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову) Расписание: ежедневно 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец Начало: Место вашего проживания в переделах города Расписание: Ежедневно в 9:00 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 9 часов 4 отзыва Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте Начало: Встретим Вас в любом удобном месте Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 5 отзывов Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову Расписание: ежедневно в 8:30 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 3 отзыва Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь Начало: Пл. Нахимова 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 1 отзыв Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай» Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье 1 650 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день Начало: Пл. Нахимова Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой Начало: Пл. Нахимова Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Ежедневно в 08:30 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 5 отзывов Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00 1 250 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней Начало: Площадь Нахимова 1 Расписание: В любой день 7 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом Начало: Ваше место проживания Расписание: по договоренности 6 990 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Выходные в Крыму: едем куда хотим Начало: Место прибывания в Севастополь Расписание: по договоренности 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов Балаклава, Фиолент - крымские фьорды Начало: Площадь Ушакова Расписание: Каждый день с 8.00 от 11 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто Начало: Заберем вас с удобного для вас места Расписание: По договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 7 часов Севастополь - по морю и по суше Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя от 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Легенды Храма Солнца Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.