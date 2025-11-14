Незабываемое путешествие в загадочный Восточный Крым для любителей древней истории и природы.
Средневековая, прекрасно сохранившаяся, Генуэзская крепость в Судаке, чудесная пешеходная прогулка по живописной тропе Голицына в Новом Свете(или морская прогулка вдоль тропы Голицына), купание в Зеленой бухте оставят у вас незабываемые впечатления.
Описание экскурсииПутешествие в загадочный и необыкновенный Восточный Крым. В Судаке Вы посетите хорошо сохранившуюся средневековую Генуэзскую крепость и совершите прогулку по знаменитой Тропе Голицына в поселке Новый Свет. Как будет проходить наша экскурсия:
- Выезжаем в Восточный Крым от площади Нахимова в 8:00 ч. В пути Вас ждет обзор достопримечательностей и увлекательный экскурсионный рассказ (время в пути около 3х часов с санитарными остановками).
- Главная достопримечательность Судака — Генуэзская крепость. Это уникальный исторический памятник времен средневековья. Сооружение расположено на Крепостной горе на высоте 157 метров. Площадь, которую занимает Судакская крепость, составляет 30 гектаров. Доминируя над городом, крепость придает ему необычный средневековый колорит. Экскурсия интересная. познавательная, атмосферная. Понравится и взрослым, и детям (продолжительность экскурсии 40 минут). Общее время в Судаке — 2 часа.
- Обед 1 час.
- Недалеко от Судака находится уютный и живописный поселок Новый Свет. Место потрясающее! И не случайно в прошлом поселок носил название "Парадиз", что означает Рай! Здесь находится знаменитая Тропа Голицына (Соколиная тропа) — горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая, вдоль береговой линии. Нас ждет красивая пешеходная прогулка над берегом моря и мимо бухт: Голубая, Синяя и Зеленая, осмотром грота Голицына, мыса Капчик и отдыхом на тихом пляже. Летом возможна морская прогулка вдоль Тропы Голицына (за доп. плату по желанию).
- В завершении экскурсии у Вас будет возможность посетить фирменный магазин шампанских вин" Новый Свет". Общее время в поселке Новый Свет — 3 часа. Возвращение в Севастополь, ориентировочно, к 20-21ч. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 11 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Экскурсия авто-пешеходная. ✅Степень сложности — средняя. ✅ Возрастных ограничений нет.
По средам и воскресеньям в 8 часов утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Судак. Генуэзская крепость
- Новый Свет. Тропа Голицына
Что включено
- Транспортные услуги. Кондиционер. /n
- Экскурсионные услуги
- Экскурсия по тропе Голицына.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь. Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 8 часов утра
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅Экскурсия авто-пешеходная. ✅Степень сложности - средняя
- ✅ Возрастных ограничений нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
