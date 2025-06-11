Мини-группа
до 1 чел.
Судак - очарование нового света
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Судаку и Новому Свету. Увидите Генуэзскую крепость, прогуляетесь по Тропе Голицына и насладитесь видами бухт
Начало: Площадь Нахимова, доска Почёта
Расписание: среда и воскресенье 08:00
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Севастополю
Туристическая фирма «Зебра» приглашает вас на увлекательную экскурсию в Судак и Новый Свет. Откройте для себя древние крепости и живописные бухты Крыма
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Среда и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
Откройте для себя историю поселка Новый Свет, пройдите по тропе Голицына и узнайте об особенностях местных вин в Судаке
Начало: Пл. Нахимова, за спиной памятника
Расписание: Воскресенье и среда в 8:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 июня 2025Экскурсия организована хорошо. По пути в Судак экскурсовод рассказывала
- ККира22 августа 2024Отличная экскурсия! Все во время. Прекрасные виды. Хороший автобус. Сразу предупреждают о доп тратах. Рекомендую
- ССветлана22 августа 2024Стоимость покупки тура через систему спутник оказалась несколько завышена,посетили генуэзскую крепость,тропу Галицына и пляж в Новом Свете,изначально в описании было
- ММарина16 августа 2024Большой восторг от всего увиденного. Спасибо. Особенную благодарность хочется передать экскурсовод Любовь Тимофеевне.
- ООльга11 июля 2024Экскурсия была отличная. Хочу поблагодарить гида Людмилу за профессионализм, отличную грамотную речь и безупречную дикцию. Экскурсия была сложная, с форс-мажором
- AAnromant7 августа 2023Получила невероятные впечатления от этой экскурсии! Понравилось что в Новом Свете была возможность выбрать как провести время до отбытия, был
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Заказник «Новый Свет»»
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