Мои заказы

Экскурсии по Новому Свету в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Заказник «Новый Свет»» в Севастополе, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Судак - очарование нового света
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Судак - очарование нового света
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Судаку и Новому Свету. Увидите Генуэзскую крепость, прогуляетесь по Тропе Голицына и насладитесь видами бухт
Начало: Площадь Нахимова, доска Почёта
Расписание: среда и воскресенье 08:00
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
1350 ₽ за человека
По следам итальянцев в стану Солнца: Судак и Новый Свет
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Севастополю
Туристическая фирма «Зебра» приглашает вас на увлекательную экскурсию в Судак и Новый Свет. Откройте для себя древние крепости и живописные бухты Крыма
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Среда и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
3500 ₽ за человека
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
Пешая
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
Откройте для себя историю поселка Новый Свет, пройдите по тропе Голицына и узнайте об особенностях местных вин в Судаке
Начало: Пл. Нахимова, за спиной памятника
Расписание: Воскресенье и среда в 8:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 июня 2025
    По следам итальянцев в стану Солнца: Судак и Новый Свет
    Экскурсия организована хорошо. По пути в Судак экскурсовод рассказывала
  • К
    Кира
    22 августа 2024
    Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
    Отличная экскурсия! Все во время. Прекрасные виды. Хороший автобус. Сразу предупреждают о доп тратах. Рекомендую
  • С
    Светлана
    22 августа 2024
    Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
    Стоимость покупки тура через систему спутник оказалась несколько завышена,посетили генуэзскую крепость,тропу Галицына и пляж в Новом Свете,изначально в описании было
    читать дальше

    заявлено больше локаций,для общего обзора пойдёт, но была расстроена конечно,что те кто купил тур не на спутнике заплатили на 300-400 р дешевле, впредь через спутник заказывать не буду

  • М
    Марина
    16 августа 2024
    Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
    Большой восторг от всего увиденного. Спасибо. Особенную благодарность хочется передать экскурсовод Любовь Тимофеевне.
  • О
    Ольга
    11 июля 2024
    По следам итальянцев в стану Солнца: Судак и Новый Свет
    Экскурсия была отличная. Хочу поблагодарить гида Людмилу за профессионализм, отличную грамотную речь и безупречную дикцию. Экскурсия была сложная, с форс-мажором
    читать дальше

    в виде шторма, и, соответственно, отменой морской прогулки на катере. Это не всем экскурсантам понравилось, но вопрос был оперативно решен и прогулка продолжилась. На всем пути до Судака идёт большой рассказ о Крыме и местах, через которые проезжаем. Больше 3х часов! Очень хороший комфортабельный микроавтобус с кондиционером и спокойным водителем Алексеем. В целом экскурсия отличная, но для людей с плохой физической подготовкой не очень подходит, надо ходить по крутым тропинкам на жаре, рассчитывайте свои силы самостоятельно. Особенно это касается тропы Голицына и пещеры Шаляпина. Очень красиво и интересно! Спасибо организаторам и нашему гиду.

  • A
    Anromant
    7 августа 2023
    По следам итальянцев в стану Солнца: Судак и Новый Свет
    Получила невероятные впечатления от этой экскурсии! Понравилось что в Новом Свете была возможность выбрать как провести время до отбытия, был
    читать дальше

    вариант пройти пешком по тропе Голицына с нашим гидом, но после жаркой прогулки по Судакской крепости выбрала морскую прогулку по бухтам, за время прогулки поплавали на царском пляже, а после осталось время дойти до грота и поплавать еще! Отдельная благодарность нашему гиду Наталье, благодаря ей поездка получилось невероятно интересной и приятной!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Заказник «Новый Свет»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Судак - очарование нового света
  2. По следам итальянцев в стану Солнца: Судак и Новый Свет
  3. Судак, Новый Свет - «по следам Голицына, в сердце виноделия»
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Херсонес Таврический
  3. Гора Сапун
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Никитский ботанический сад
  7. Чуфут-Кале
  8. Лавандовые поля
  9. Заказник «Новый Свет»
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Заказник «Новый Свет»" можно забронировать 3 экскурсии от 1350 до 3500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2025 год по теме «Заказник «Новый Свет»», 9 ⭐ отзывов, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август