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в виде шторма, и, соответственно, отменой морской прогулки на катере. Это не всем экскурсантам понравилось, но вопрос был оперативно решен и прогулка продолжилась. На всем пути до Судака идёт большой рассказ о Крыме и местах, через которые проезжаем. Больше 3х часов! Очень хороший комфортабельный микроавтобус с кондиционером и спокойным водителем Алексеем. В целом экскурсия отличная, но для людей с плохой физической подготовкой не очень подходит, надо ходить по крутым тропинкам на жаре, рассчитывайте свои силы самостоятельно. Особенно это касается тропы Голицына и пещеры Шаляпина. Очень красиво и интересно! Спасибо организаторам и нашему гиду.