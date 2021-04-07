Судак - очарование нового света

Мы отправимся в красивейшие места Крыма - Судак и Новый свет

Мы отправимся в красивейшие места Крыма — Судак и Новый свет.

Ни с чем не сравнимые климат и природа наполнит вас свежим воздухом и силами.

Бухты Нового Света завораживают и манят.

Вы увидите средневековую Генуэзскую крепость, прогуляетесь по Тропе Голицына, полюбуетесь на бухты Зеленую, Синюю и Голубую.
Судак - очарование нового света
Судак - очарование нового света
Судак - очарование нового света
Судак - очарование нового света

Что вы увидите 🤩

  • Генуэзская крепость: Консульский замок, Девичья башня, рыцарские бои (по расписанию).
  • Тропа Голицина (грот Шаляпина, лестница Неверных жен)
  • бухты Зеленая, Синяя и Голубая.
  • Возможна морская прогулка к мысу Караул-Оба, отдых на пляже (за дополнительную плату)
Вам предстоит увлекательное путешествие к лазурным берегам Крыма.
Генуэзской крепости
Площадь крепости почти 30 гектаров, и построена она на древнем коралловом рифе — горе «Крепостная», около Судакской бухты Чёрного моря.
Консульский замок
Это отдельный замкнутый узел обороны в восточной части цитадели Солдайи. Он состоял из трех башен, соединенных крепостными стенами. В средние века он служил резиденцией и жилищем генуэзского консула - главы генуэзской администрации Солдайи. Консул избирался обычно на срок около одного года и получал за исполнение своей должности высокое жалование.
Тропа Голицына (Соколиная тропа)
Это горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая, расположена вдоль береговой линии к юго-западу от посёлка Новый Свет (Крым). Проложена в 1912 году к приезду императора Николая II по приказу князя Льва Сергеевича Голицына. В настоящее время — популярный экскурсионный маршрут.
Во время экскурсии посетим бухты Зеленую, Синюю и Голубую.
Возможна морская прогулка к мысу Караул-Оба, отдых на пляже.
Обратите внимание, что есть экскурсии с посещением магазина Новосветовского завода, где вы можете приобрести фирменную продукцию и без посещения. Выбирайте маршрут, который подход именно вам!
Важная информация

В стоимость экскурсии не входит:

  • Входной билет на Генуэзскую крепость
  • Обед на маршруте

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Взрослый (14+)
2 400 ₽
Детский (4-14 лет)
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аттестованный гид
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Стоимость входного билета на Генуэзскую крепость:
  • взрослые – 300 руб., дети – 150 руб.
  • Обед на маршруте
Место начала и завершения
площадь Нахимова, доска Почёта
Когда и сколько длится?
Когда: среда и воскресенье 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

среда и воскресенье 08:00

Спутник К.
Спутник К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

👥Групповые🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
4.8
17
1 500
за 1 чел.
Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
Крым - это невероятная природа
ежедневно в 11:30, 14:00
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
2 200
за 1 чел.
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
В этом туре вы погрузитесь в атмосферу средневековья Генуэзской крепости
среда, суббота, воскресенье в 8:00
Качи-Кальон - место женской силы
5
2
2 000
за 1 чел.
Качи-Кальон - место женской силы
В Крыму много святых и благих мест
Понедельник 08:15
Экскурсия Большой Каньон Крыма
2 300
за 1 чел.
Экскурсия Большой Каньон Крыма
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму...
Понедельник, среда, суббота в 08:15
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-6 чел.
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
Предлагаю вам душевную поездку по Местам Силы Крыма
07.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021 с 9-00 до 19-00
Очей очарованье
4
2
1 800
за 1 чел.
Очей очарованье
С нами вы отправитесь по самому живописному участку Южного берега Крыма
Ежедневно в 09:00
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
4 000
за 1 чел.
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Вас ждет полет на параплане над Судаком, Ай-Петри, Ласпи, Фиолентом или Качей на выбор
Поход к Храму Солнца
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
6 500
за 1-6 чел.
Поход к Храму Солнца
Путешествие по горным хребтам среди пейзажей Байдарской долины к древнему месту силы
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия
5
3
10ч
15 000
за 1-4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
ежедневно 10:00
Через горы Крыма к морю
4.6
20
980
за 1 чел.
Через горы Крыма к морю
Вы любите походы, так как люблю я
По четвергам и воскресеньям в 08:15
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
5
8
1 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
На юге Крыма множество интересных мест
Ежедневно в 09:00
Мангуп-Кале - место силы
2 100
за 1 чел.
Мангуп-Кале - место силы
Крым всегда привлекал многих людей не только своим мягким климатом
Среда и суббота в 08:15
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺