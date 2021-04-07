Вам предстоит увлекательное путешествие к лазурным берегам Крыма.
Генуэзской крепости
Площадь крепости почти 30 гектаров, и построена она на древнем коралловом рифе — горе «Крепостная», около Судакской бухты Чёрного моря.
Консульский замок
Это отдельный замкнутый узел обороны в восточной части цитадели Солдайи. Он состоял из трех башен, соединенных крепостными стенами. В средние века он служил резиденцией и жилищем генуэзского консула - главы генуэзской администрации Солдайи. Консул избирался обычно на срок около одного года и получал за исполнение своей должности высокое жалование.
Тропа Голицына (Соколиная тропа)
Это горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая, расположена вдоль береговой линии к юго-западу от посёлка Новый Свет (Крым). Проложена в 1912 году к приезду императора Николая II по приказу князя Льва Сергеевича Голицына. В настоящее время — популярный экскурсионный маршрут.
Во время экскурсии посетим бухты Зеленую, Синюю и Голубую.
Возможна морская прогулка к мысу Караул-Оба, отдых на пляже.
Обратите внимание, что есть экскурсии с посещением магазина Новосветовского завода, где вы можете приобрести фирменную продукцию и без посещения. Выбирайте маршрут, который подход именно вам!
Важная информация
В стоимость экскурсии не входит:
- Входной билет на Генуэзскую крепость
- Обед на маршруте