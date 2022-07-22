Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет предлагает погружение в историю и природу Крыма.



Посетители увидят величественную Генуэзскую крепость, прогуляются по Тропе Голицына и насладятся видами бухт Зеленой, Синей и Голубой. Это уникальная возможность ощутить атмосферу прошлого и насладиться красотой крымских пейзажей.



Выбор маршрута позволяет адаптировать поездку под личные предпочтения, что делает её идеальной для любого туриста

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми достопримечательностями. В это время море тёплое, а природа расцветает. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но стоит учитывать возможные осадки. В зимние месяцы экскурсия возможна, но некоторые маршруты могут быть ограничены из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.