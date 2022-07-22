Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет предлагает погружение в историю и природу Крыма.
Посетители увидят величественную Генуэзскую крепость, прогуляются по Тропе Голицына и насладятся видами бухт Зеленой, Синей и Голубой. Это уникальная возможность ощутить атмосферу прошлого и насладиться красотой крымских пейзажей.
Выбор маршрута позволяет адаптировать поездку под личные предпочтения, что делает её идеальной для любого туриста
Посетители увидят величественную Генуэзскую крепость, прогуляются по Тропе Голицына и насладятся видами бухт Зеленой, Синей и Голубой. Это уникальная возможность ощутить атмосферу прошлого и насладиться красотой крымских пейзажей.
Выбор маршрута позволяет адаптировать поездку под личные предпочтения, что делает её идеальной для любого туриста
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Генуэзской крепости
- 🌿 Прогулка по Тропе Голицына
- 🌊 Виды на бухты Зеленую, Синюю и Голубую
- 🚶♂️ Уникальные маршруты для прогулок
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🌞 Приятный климат и свежий воздух
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
окт
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми достопримечательностями. В это время море тёплое, а природа расцветает. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но стоит учитывать возможные осадки. В зимние месяцы экскурсия возможна, но некоторые маршруты могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Генуэзская крепость
- Тропа Голицына
- Бухта Зеленая
- Бухта Синяя
- Бухта Голубая
Описание экскурсии
Вам предстоит увлекательное путешествие к лазурным берегам Крыма. Генуэзской крепости Площадь крепости почти 30 гектаров, и построена она на древнем коралловом рифе — горе «Крепостная», около Судакской бухты Чёрного моря. Консульский замок Это отдельный замкнутый узел обороны в восточной части цитадели Солдайи. Он состоял из трех башен, соединенных крепостными стенами. В средние века он служил резиденцией и жилищем генуэзского консула - главы генуэзской администрации Солдайи. Консул избирался обычно на срок около одного года и получал за исполнение своей должности высокое жалование. Тропа Голицына (Соколиная тропа) Это горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая, расположена вдоль береговой линии к юго-западу от посёлка Новый Свет (Крым). Проложена в 1912 году к приезду императора Николая II по приказу князя Льва Сергеевича Голицына. В настоящее время — популярный экскурсионный маршрут. Во время экскурсии посетим бухты Зеленую, Синюю и Голубую. Возможна морская прогулка к мысу Караул-Оба, отдых на пляже. Обратите внимание, что есть экскурсии с посещением магазина Новосветовского завода, где вы можете приобрести фирменную продукцию и без посещения. Выбирайте маршрут, который подход именно вам! Важная информация В стоимость экскурсии не входит:
Входной билет на Генуэзскую крепость • Обед на маршруте.
среда и воскресенье 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Генуэзская крепость: Консульский замок, Девичья башня, рыцарские бои (по расписанию)
- Тропа Голицина (грот Шаляпина, лестница Неверных жен)
- Бухты Зеленая, Синяя и Голубая
- Возможна морская прогулка к мысу Караул-Оба, отдых на пляже (за дополнительную плату)
Что включено
- Аттестованный гид
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Стоимость входного билета на Генуэзскую крепость:
- Взрослые - 300 руб., дети - 150 руб.
- Обед на маршруте
Место начала и завершения?
Площадь Нахимова, доска Почёта
Когда и сколько длится?
Когда: среда и воскресенье 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Отлично, все понравилось!
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