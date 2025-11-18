Если Вы находитесь на этой страничке, значит Вас интересует канатная дорога на гору Ай-Петри, визитная карточка Крыма — Замок «Ласточкино гнездо» и красивейший город-курорт Ялта! Наш супертур позволит вам побывать в этих топовых локациях в рамках одного увлекательного путешествия!
Описание водной прогулкиГлавная особенность нашего предложения состоит в том, что мы не смешиваем посещение Ай-Петри с дворцово-парковыми комплексами, что дает возможность нашим туристам никуда не торопиться и получить максимальное удовольствие от маршрута.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Ай-Петри
- Замок «Ласточкино гнездо»
- Город-курорт Ялта
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
