Этот маршрут можно назвать нетуристическим и малолюдным: не все знают эти места.
Каньон реки Узунджа прекрасное место для отдыха от жары: вода голубого оттенка, сочная зелень, прохладные природные ванны, где можно купаться летом, каскады водопадов и горы вокруг.
Описание экскурсииРека Узунджа — одно из чудес горного Крыма. Каньон защищен от прямого солнца деревьями и скалами высотой более километра. Это мини-путешествие подходит, чтобы отдохнуть от жары в атмосфере первозданной, нетронутой природы: сочная зелень деревьев, природные ванны, где можно купаться летом, каскады водопадов и горы вокруг. Из-за цвета дна, вода в реке имеет красивый голубой оттенок. Маршрут проходит через три водопада: Моховой, Сухой и Терновая роса. Каждый из них по-своему красив и уникален. Важная информация: Круглогодичный пешеходный маршрут протяженностью 8 км. вдоль реки в прохладе каньона можно назвать не туристическим и малолюдным. Он будет по силам горожанину без специальной подготовки, но мы не рекомендуем брать с собой детей младше 9 лет. Для малышей путь может оказаться сложноват. Необходима спортивная обувь с не скользящей рифленой подошвой. К месту начала пешей части из точки сбора группу доставляет комфортабельный автобус, на маршруте сопровождает инструктор-проводник.
По субботам в 08:00 часов
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Терновая Роса
- Пещера Узунджа
- Каньон Узунджа
- Родник Сулу-Дере
Что включено
- Трансфер и запас воды
- Услуги гида-экскурсовода
- Аренда сидушки и трекинговых палок
- Регистрация в спасательной службе
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 08:00 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Круглогодичный пешеходный маршрут протяженностью 8 км вдоль реки в прохладе каньона можно назвать не туристическим и малолюдным. Он будет по силам горожанину без специальной подготовки
- Но мы не рекомендуем брать с собой детей младше 9 лет. Для малышей путь может оказаться сложноват. Необходима спортивная обувь с не скользящей рифленой подошвой. К месту начала пешей части из точки сбора группу доставляет комфортабельный автобус
- На маршруте сопровождает инструктор-проводник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
