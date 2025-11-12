Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот маршрут можно назвать нетуристическим и малолюдным: не все знают эти места.



Каньон реки Узунджа прекрасное место для отдыха от жары: вода голубого оттенка, сочная зелень, прохладные природные ванны, где можно купаться летом, каскады водопадов и горы вокруг.

Описание экскурсии Река Узунджа — одно из чудес горного Крыма. Каньон защищен от прямого солнца деревьями и скалами высотой более километра. Это мини-путешествие подходит, чтобы отдохнуть от жары в атмосфере первозданной, нетронутой природы: сочная зелень деревьев, природные ванны, где можно купаться летом, каскады водопадов и горы вокруг. Из-за цвета дна, вода в реке имеет красивый голубой оттенок. Маршрут проходит через три водопада: Моховой, Сухой и Терновая роса. Каждый из них по-своему красив и уникален. Важная информация: Круглогодичный пешеходный маршрут протяженностью 8 км. вдоль реки в прохладе каньона можно назвать не туристическим и малолюдным. Он будет по силам горожанину без специальной подготовки, но мы не рекомендуем брать с собой детей младше 9 лет. Для малышей путь может оказаться сложноват. Необходима спортивная обувь с не скользящей рифленой подошвой. К месту начала пешей части из точки сбора группу доставляет комфортабельный автобус, на маршруте сопровождает инструктор-проводник.

