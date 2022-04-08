Бахчисарай: столица Крымского ханства

Обязательно посетите Бахчисарай! «Сад-Дворец» - настоящий островок Востока, единственный

Групповая
Обязательно посетите Бахчисарай! «Сад-Дворец» — настоящий островок Востока, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой культуры.

Сегодня тихая, маленькая провинция, а в далеком прошлом — столица грозного Крымского ханства.
Бахчисарай: столица Крымского ханства
Бахчисарай: столица Крымского ханства
Бахчисарай: столица Крымского ханства
Бахчисарай: столица Крымского ханства
Бахчисарай: столица Крымского ханства
Бахчисарай: столица Крымского ханства
Бахчисарай: столица Крымского ханства

Что вас ожидает 🤩

  • Бахчисарайский дворец
  • Соколиная башня
  • Бани Сары-Гюзель
  • Мечеть Хан-Джами
  • Дюрбе (мавзолей усыпальница ханов династии Гиреев)
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Скальный Свято-Успенский мужской монастырь (святой источник)
  • Восточное кафе
  • Лавандовые поля (в сезон цветения)

Зебра рекомендует!

Место где принимались решения, влияющие на судьбу всей Восточной Европы! Путешествие в столицу средневекового Крымского ханства
  • Бахчисарай. Посещение Свято-Успенского пещерного мужского монастыря. Прогулка по средневековому пещерному городу Чуфут-Кале. Посещение Ханского дворца: гарем, Фонтан слез, Зал Большого Совета. Отдых в восточном кафе. Посещение лавандовых полей во время цветения (уникальные по красоте фотографии гарантированы).
  • Обязательно посетите Бахчисарай! «Сад-Дворец» — настоящий островок Востока, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой культуры.
  • Сегодня тихая, маленькая провинция, а в далеком прошлом — столица грозного Крымского ханства. Здесь есть все необходимое для жизни восточного владыки: парадные залы разного назначения, жилые покои, дворики с фонтанами, гарем. Украшение дворца — Фонтан слез – создан в память о любимой жене Крым-Гирей-Хана.
  • В 2-х км от дворца находится Успенский мужской монастырь. Его главный храм высечен в скале на том месте, где, по преданию, впервые была явлена чудотворная икона Божьей Матери. После осмотра монастыря начинается переход по горно-лесной тропе к «Мертвому городу» Чуфут-Кале, который уже не одно столетие будоражит воображение путешественников.
  • В средневековье — это настоящий центр торговли и ремесел с улицами и домами. Под гнетом столетий и войн, стены разрушились, остались пещеры, вырубленные в камне. Когда-то в них были монастыри, оборонительные сооружения, тюрьмы. Сейчас это Мекка для туристов. Старые крепостные ворота словно приглашают Вас войти в город, заснувший двести лет назад.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

    • входные билеты:

      Ханский дворец 300 руб.,
      Чуфут- Кале 300 руб.,
      Лавандовые поля (в сезон цветения) 350 руб.
      • обед в кафе.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Транспортно-экскурсионное обслуживание
      • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
      • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
      Что не входит
      • Входные билеты:
      • Ханский дворец 300 руб.
      • Чуфут- Кале 300 руб.
      • Лавандовые поля (в сезон цветения) 350 руб.
      • Обед в кафе
      Место начала и завершения?
      Пл. Нахимова, д. 3
      Когда и сколько длится
      Когда: Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
      Экскурсия длится около 9 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
      Важная информация
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30

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