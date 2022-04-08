Дюрбе (мавзолей усыпальница ханов династии Гиреев)
Пещерный город Чуфут-Кале
Скальный Свято-Успенский мужской монастырь (святой источник)
Восточное кафе
Лавандовые поля (в сезон цветения)
Зебра рекомендует!
Место где принимались решения, влияющие на судьбу всей Восточной Европы! Путешествие в столицу средневекового Крымского ханства
Бахчисарай. Посещение Свято-Успенского пещерного мужского монастыря. Прогулка по средневековому пещерному городу Чуфут-Кале. Посещение Ханского дворца: гарем, Фонтан слез, Зал Большого Совета. Отдых в восточном кафе. Посещение лавандовых полей во время цветения (уникальные по красоте фотографии гарантированы).
Обязательно посетите Бахчисарай! «Сад-Дворец» — настоящий островок Востока, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой культуры.
Сегодня тихая, маленькая провинция, а в далеком прошлом — столица грозного Крымского ханства. Здесь есть все необходимое для жизни восточного владыки: парадные залы разного назначения, жилые покои, дворики с фонтанами, гарем. Украшение дворца — Фонтан слез – создан в память о любимой жене Крым-Гирей-Хана.
В 2-х км от дворца находится Успенский мужской монастырь. Его главный храм высечен в скале на том месте, где, по преданию, впервые была явлена чудотворная икона Божьей Матери. После осмотра монастыря начинается переход по горно-лесной тропе к «Мертвому городу» Чуфут-Кале, который уже не одно столетие будоражит воображение путешественников.
В средневековье — это настоящий центр торговли и ремесел с улицами и домами. Под гнетом столетий и войн, стены разрушились, остались пещеры, вырубленные в камне. Когда-то в них были монастыри, оборонительные сооружения, тюрьмы. Сейчас это Мекка для туристов. Старые крепостные ворота словно приглашают Вас войти в город, заснувший двести лет назад.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
транспортно-экскурсионное обслуживание,
услуги аттестованного гида-экскурсовода,
сопровождение по всему маршруту экскурсии.
Туристы оплачивают самостоятельно:
• входные билеты:
Ханский дворец 300 руб.,
Чуфут- Кале 300 руб.,
Лавандовые поля (в сезон цветения) 350 руб.
обед в кафе.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Услуги аттестованного гида-экскурсовода
Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
Входные билеты:
Ханский дворец 300 руб.
Чуфут- Кале 300 руб.
Лавандовые поля (в сезон цветения) 350 руб.
Обед в кафе
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
Виктория — ваш гид в Севастополе
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