10 часов
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур по горе Ай-Петри
Туристическая фирма «Зебра» приглашает на незабываемый тур по горе Ай-Петри. Увидите водопад Учан-Су, пещеру Трехглазка и замок Ласточкино гнездо
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
22 сен в 08:30
24 сен в 08:30
2 500₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Большой каньон Крыма
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник и суббота с 8:30
23 сен в 08:30
28 сен в 08:30
2 200₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Гора Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и суббота с 8:30
1 янв в 07:00
2 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Большой каньон Крыма»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в сентябре 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Большой каньон Крыма" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2024 год по теме «Большой каньон Крыма», 4 ⭐ отзыва, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь