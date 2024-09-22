Большой каньон Крыма – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Большой каньон Крыма» в Севастополе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Гранд-тур по горе Ай-Петри
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур по горе Ай-Петри
Туристическая фирма «Зебра» приглашает на незабываемый тур по горе Ай-Петри. Увидите водопад Учан-Су, пещеру Трехглазка и замок Ласточкино гнездо
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
22 сен в 08:30
24 сен в 08:30
2 500 за человека
Большой каньон Крыма
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Большой каньон Крыма
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник и суббота с 8:30
23 сен в 08:30
28 сен в 08:30
2 200 за человека
Гора Ай-Петри и Большой каньон Крыма
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Гора Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник и суббота с 8:30
1 янв в 07:00
2 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Большой каньон Крыма»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по горе Ай-Петри
  2. Большой каньон Крыма
  3. Гора Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ай-Петри
  6. Никитский ботанический сад
  7. Лавандовые поля
  8. Пещеры «Таврида»
  9. Чуфут-Кале
  10. Большой каньон Крыма
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в сентябре 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Большой каньон Крыма" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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