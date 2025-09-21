Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас. Я создала однодневную ознакомительную экскурсию по городу.
У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по Историческому бульвару, посетить Мемориал Сапун-гора и заглянуть в усыпальницу адмиралов. Одним словом — вы узнаете все об этом древнем городе и увидите все главные достопримечательности.
У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по Историческому бульвару, посетить Мемориал Сапун-гора и заглянуть в усыпальницу адмиралов. Одним словом — вы узнаете все об этом древнем городе и увидите все главные достопримечательности.
Описание экскурсии
Что вас ждет: В обзорную экскурсию по Севастополю за 4 часа можно посмотреть:
Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П. С. Нахимову • Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.» • Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть:.
Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П. С. Нахимову • Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.» • Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть:.
• Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П. С. Нахимову • Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.» • Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть:
- Центральный городской холм и его достопримечательности: копия античного храма-Петропаловский собор, Башня ветров-старейший памятник города, посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов.
- Новый Херсонес: Свято-Владимирский собор, музейные комплексы (Музей Христианства, Музей Крыма и Новороссии, Музей Античности и Византии), амфитеатр "Грифон Арена", Екатерининский парк, а также археологический парк с руинами античного город.
- Музей «Херсонес Таврический». Важная информация: Водичку и головной убор брать с собой.
По договоренности. В любое время по согласованию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В обзорную экскурсию по Севастополю за
- 4 часа можно посмотреть:
- Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П.С. Нахимову
- Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.»
- Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях
- Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть:
- Центральный городской холм и его достопримечательности: копия античного храма-Петропаловский собор, Башня ветров-старейший памятник города, посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов
- Новый Херсонес: Свято-Владимирский собор, музейные комплексы (Музей Христианства, Музей Крыма и Новороссии, Музей Античности и Византии), амфитеатр «Грифон Арена», Екатерининский парк, а также археологический парк с руинами античного город
- Музей «Херсонес Таврический»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с гидом на одной из локаций в маршруте, с которой начинается экскурсия
Завершение: По желанию клиента экскурсия заканчивается в любом удобном месте
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. В любое время по согласованию
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Водичку и головной убор брать с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Светлане Евгеньевне за такую интересную экскурсию по городу!
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Т
Добрый день. Большое спасибо за познавательную экскурсию. Огромная благодарность Светлане Евгеньевне - профессионал своего дела., с такой любовью к своему городу рассказывала о Севастополе. Обязательно обратимся еще раз!!!
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М
Отличный экскурсовод, очень много интересной информации, нужно брать на целый день чтобы успеть всё узнать и всё посмотреть про Севастополь!
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К
Хорошая экскурсия. Экскурсоводом была Светлана Евгеньевна - очень активный и увлеченный своим делом профессионал.
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О
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Входит в следующие категории Севастополя
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