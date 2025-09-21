Что вас ждет: В обзорную экскурсию по Севастополю за 4 часа можно посмотреть:

Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П. С. Нахимову • Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.» • Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть:.

Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П. С. Нахимову • Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.» • Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть:.

• Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Вечный огонь. Мостик Влюбленных. Памятник адмиралу П. С. Нахимову • Сапун-гора: Аллея Славы, боевая техника под открытым небом, панорамный вид, часовня, Вечный огонь, Музей диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.» • Малахов Курган: Оборонительная башня, мемориальные плиты и памятники, парк Дружбы народов, а также пушки и другие орудия, использовавшиеся в боях Если Вы захотите увеличить время Вашего путешествия по городу-герою, то также предлагаем посмотреть: