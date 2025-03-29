Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
22 апр в 09:00
24 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
- ААнтонина19 января 2025Очень понравился формат экскурсии! Познавательно, интересно и совсем не утомительно! Светлана большая умничка!
- ННаталия19 июля 2024Благодарим Светлану за чудесную поездку в Севастополь. Вместе с ней мы (2взрослых и 2детей 13лет) познакомились не только с Севастополем,
- ААлександр26 сентября 2022Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Малахов Курган»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Малахов Курган" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 9100. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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