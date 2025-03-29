Экскурсии на Малахов курган

Найдено 3 экскурсии в категории «Малахов Курган» в Севастополе, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Большая Севастопольская экскурсия
Пешая
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
22 апр в 09:00
24 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2025
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
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    посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы. Павел не торопил, наоборот делал акцент на том, чтобы мы отдыхали и любовались красотами Крыма. Спасибо

  • А
    Антонина
    19 января 2025
    Большая Севастопольская экскурсия
    Очень понравился формат экскурсии! Познавательно, интересно и совсем не утомительно! Светлана большая умничка!
  • Н
    Наталия
    19 июля 2024
    Большая Севастопольская экскурсия
    Благодарим Светлану за чудесную поездку в Севастополь. Вместе с ней мы (2взрослых и 2детей 13лет) познакомились не только с Севастополем,
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    но и с окрестностями. Побывали в Балаклаве и на секретном объекте, искупались в море в Форосе, и даже покушали в замечательном кафе. Экскурсия получилась индивидуальная по нашим интересам. Все остались очень довольны! Светлана, спасибо за всё! С уважением, мы.

  • А
    Александр
    26 сентября 2022
    Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
    Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Малахов Курган»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  5. Лавандовые поля
  6. Херсонес Таврический
  7. Гора Сапун
  8. Ай-Петри
  9. Малахов Курган
  10. Маковые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Малахов Курган" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 9100. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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