Лучшие дворцово-парковые ансамбли Крыма в рамках однодневной экскурсии для всех ценителей истории и культуры.
Описание экскурсииВас ждет знакомство с великолепным Воронцовским дворцом и прогулка по его английскому парку, включая каменный хаос и лебединые озера. Также вы посетите знаменитый замок Ласточкино гнездо, очаровывающий всех без исключения! И, конечно же, вы насладитесь обновленной набережной Ялты с ее морским бризом, пальмами и уютными кафе.
Понедельник, четверг, воскресенье в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воронцовский дворец
- Замок Ласточкино гнездо
- Набережная Ялты
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, воскресенье в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
