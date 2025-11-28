Выехав из пансионата «Изумруд» мы направимся на экскурсию по Южному берегу Крыма с посещением дворца графа Воронцова, парка в Алупке, Ливадийского дворца и Ялты.
Описание экскурсииПосетив Алупкинский дворец генерал-губернатора Новороссийского края графа С. М. Воронцова, построенный по проекту придворного архитектора английской королевы Виктории, Вы оцените изысканный вкус владельца дворца, который создавался для любимой женщины. Этот архитектурный шедевр сочетает романтику средневекового рыцарского замка и роскошь английского особняка. Неудивительно, что дворец очень понравился Черчиллю, который жил здесь во время Крымской Конференции в 1945 году. Побродите по тенистым аллеям Алупкинского парка. Солнечные поляны и живописные рощицы, лебединое озеро — здесь все дышит романтикой. Вы проедете по живописной горной южнобережной дороге, остановитесь на смотровой площадке с видом на миниатюрный замок «Ласточкино Гнездо», приютившийся на краю нависающей над морем скалы и являющийся своеобразным символом ЮБК. Здесь у Вас будет свободное время для обеда. По желанию, за дополнительную плату мы предлагаем обед в кафе на смотровой площадке с видом на Ласточкино гнездо. После отдыха и обеда мы направимся в летнюю резиденцию Николая Второго и его семьи — Ливадийский дворец. В состав Ливадийского дворцово-паркового комплекса входит Большой Белый дворец, построенный в стиле итальянского Ренессанса для императора, особняк в стиле модерн для министра царского двора Фредерикса, дом-дворец в стиле позднего Возрождения для царской свиты, великолепный парк и дворцовая Крестовоздвиженская церковь. Экспозиция Ливадийского дворца-музея рассказывает не только о пребывании царской семьи на отдыхе в Ливадии, но и о событиях во время работы в феврале 1945 года Крымской конференции глав правительств стран антигитлеровской коалиции, определивших послевоенное устройство Европы. В продолжение экскурсии Вы посетите Ялту. Прогуливаясь по ялтинской набережной, Вы сможете полюбоваться лазурным морем и великолепным видом Крымских гор.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алупкинский дворец графа С.М. Воронцова
- Алупкинский парк
- Вид на Ласточкино гнездо
- Ливадийский дворец
- Ялта
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ласпи, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК,13 пансионат Изумруд
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
