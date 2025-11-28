Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Выехав из пансионата «Изумруд» мы направимся на экскурсию по Южному берегу Крыма с посещением дворца графа Воронцова, парка в Алупке, Ливадийского дворца и Ялты. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Посетив Алупкинский дворец генерал-губернатора Новороссийского края графа С. М. Воронцова, построенный по проекту придворного архитектора английской королевы Виктории, Вы оцените изысканный вкус владельца дворца, который создавался для любимой женщины. Этот архитектурный шедевр сочетает романтику средневекового рыцарского замка и роскошь английского особняка. Неудивительно, что дворец очень понравился Черчиллю, который жил здесь во время Крымской Конференции в 1945 году. Побродите по тенистым аллеям Алупкинского парка. Солнечные поляны и живописные рощицы, лебединое озеро — здесь все дышит романтикой. Вы проедете по живописной горной южнобережной дороге, остановитесь на смотровой площадке с видом на миниатюрный замок «Ласточкино Гнездо», приютившийся на краю нависающей над морем скалы и являющийся своеобразным символом ЮБК. Здесь у Вас будет свободное время для обеда. По желанию, за дополнительную плату мы предлагаем обед в кафе на смотровой площадке с видом на Ласточкино гнездо. После отдыха и обеда мы направимся в летнюю резиденцию Николая Второго и его семьи — Ливадийский дворец. В состав Ливадийского дворцово-паркового комплекса входит Большой Белый дворец, построенный в стиле итальянского Ренессанса для императора, особняк в стиле модерн для министра царского двора Фредерикса, дом-дворец в стиле позднего Возрождения для царской свиты, великолепный парк и дворцовая Крестовоздвиженская церковь. Экспозиция Ливадийского дворца-музея рассказывает не только о пребывании царской семьи на отдыхе в Ливадии, но и о событиях во время работы в феврале 1945 года Крымской конференции глав правительств стран антигитлеровской коалиции, определивших послевоенное устройство Европы. В продолжение экскурсии Вы посетите Ялту. Прогуливаясь по ялтинской набережной, Вы сможете полюбоваться лазурным морем и великолепным видом Крымских гор.

