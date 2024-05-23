Винзавод «Массандра» – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Винзавод «Массандра»» в Севастополе, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Очей очарованье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    23 мая 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • Д
    Дарья
    13 ноября 2023
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 ноября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Посетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
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    транспорт, хороший водитель-экскурсовод, интересно и увлекательно провел экскурсию. Впервые встретили профессионала, сочетающего мастерство вождения и экскурсовода. Благодаря Светлане наш день прошел насыщенно и приятно👍

  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Экскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На
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    заводе,, Массандра’’ была очень интересная экскурсия с дегустацией. Я купила 4 и 9 вино. В подвалах Массандры, тёплая одежда не понадобилась. Обязательно прокатитесь на теплоходе и посмотрите на,, Ласточкино гнездо ‘’ с воды. Время на покушать, нам дали перед прогулкой на теплоходе. Я брала с собой, села на лавочку возле пристани и перекусила, наслаждаясь морем

  • А
    Алексей
    23 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
    Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
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    «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Винзавод «Массандра»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
  2. Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
  3. Очей очарованье
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Винзавод «Массандра»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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