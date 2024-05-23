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Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ЗЗайцева9 марта 2024«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейНесмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ДДарья13 ноября 2023Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!
- ЕЕлена8 ноября 2023«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейПосетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
- ССветлана18 сентября 2023«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейЭкскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На
- ААлексей23 августа 2023Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Винзавод «Массандра»»
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