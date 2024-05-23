«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией

читать дальше заводе,, Массандра’’ была очень интересная экскурсия с дегустацией. Я купила 4 и 9 вино. В подвалах Массандры, тёплая одежда не понадобилась. Обязательно прокатитесь на теплоходе и посмотрите на,, Ласточкино гнездо ‘’ с воды. Время на покушать, нам дали перед прогулкой на теплоходе. Я брала с собой, села на лавочку возле пристани и перекусила, наслаждаясь морем

Экскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На