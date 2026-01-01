Найдено 4 тура в категории « Гастрономические » в Шерегеше, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 4 дня Новый год в Шерегеше: 4 дня Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом «Отправимся встречать Новый год под куранты к подножью горы (выкат возле бара Grelka) с шампанским и бенгальскими огнями» от 38 000 ₽ за человека На вертолёте На параплане На снегоходах 7 дней Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань «Вечером совместный гастро-ужин в ресторане сибирской кухни, затем караоке-вечеринка» от 145 000 ₽ за человека На снегоходах 8 дней Тур в Шерегеш с обучением сноуборду Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания «Шашлыки, тусовки в барах, настолки, фильмы и просто уютные посиделки» от 69 700 ₽ за человека На снегоходах 8 дней Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе Море снега, отличное катание, яркие вечеринки «Вечером пойдем в бар и клубы или по желанию можем сделать пати в доме, поиграть в настолки, попеть песни» от 64 900 ₽ за человека Все туры Шерегеша

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Шерегеша, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026