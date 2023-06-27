А каждый сезон в Никитском ботаническом саду Вас ждетпосещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Феодосия
1 день, суббота: Встреча гостей на Ж/Д вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».
Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале) *(о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).
Переезд в Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Керчь. Азовское море
Завтрак.
Переезд в Керчь — город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.
Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.
Посещение Аджимушкайского мемориала — подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны.
Царский курган (IV в. до н. э. — Боспорское царство) и трехсотлетняя турецкая крепость Ени-Кале (находятся на реставрации и их осмотр невозможен).
Трансфер в п. Щелкино.
Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.
Отдых на Азовском море (в летнее время).
Возвращение в гостиницу.
Коктебель
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун- сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату посетить:
- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1100 руб.);
- посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые — 300 руб).
Переезд в г. Судак.
Обзор Генуэзской крепости — уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Никитский ботанический сад. Ливадийский дворец. Ялта
Завтрак.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г:
Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Возвращение в гостиницу.
Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота. Ласточкино гнездо. Севастополь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота — одного из старейших военно-морских музеев России, который является подлинной сокровищницей боевых реликвий, связанных со славной историей Черноморского флота.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 500 руб).
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Бахчисарай. Кофейня-музей Дегирмен. Ущелье Марьям-Дере. Отъезд
Завтрак.
Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Прибытие в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.
Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).
Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Проведение экскурсий на территории Свято-Успенского монастыря в Бахчисарай запрещено, поэтому гости знакомятся с объектом без экскурсовода, только путевая информация до захода на территорию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|период
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|20.04 – 25.04
|28 900
|31 900
|04.05 – 09.05
|29 900
|33 900
|08.06 – 13.06
|30 900
|33 900
|06.07 – 11.07
|32 900
|37 900
|03.08 – 08.08
|32 900
|37 900
|07.09 – 12.09
|32 900
|37 900
Возможные варианты размещения:
- в Севастополе: бизнес-отель "Атлантика", ГК "Крым", отель "Фордевинд" (Балаклава), пансионат "Севастополь";
- в Восточном Крыму: пансионат "Крымское приморье", отель "Феодосия", отель "Дива", отель "Форум","Гранд Астория".
- В Южном Крыму: отель “Алушта”, курортный комплекс “Голден” (возможна замена на аналогичные отели).
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Атлантика»
Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
Для проведения деловых встреч имеется несколько конференц-залов.
В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.
Гостиничный компекс «Крым»
В центре Севастополя находится гостиничный комплекс "Крым". На территории работает бесплатный интернет. Есть парковка для вашего автомобиля, тренажерный зал, экскурсионное обслуживание.
В номерах есть все самое необходимое для вашего комфортного проживания, удобные кровати и ванная комната со всеми гигиеническими принадлежностями.
На территории комплекса есть ресторан, в котором вы можете насладиться приятной атмосферой и вкусной едой.
Конференц-зал просторный, вмещает до 90 человек. Его площадь составляет 75 кв. метров. Зал оснащен всем оборудованием для проведения встреч, деловых мероприятий.
Расстояние до аэропорта составляет 11 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.
Гостиница «Фордевинд»
В центральном районе города Балаклава расположен отель «Фордевинд».
В гостинице представлены номера разных категорий, от «стандарта» до класса «люкс». Каждый номер обустроен удобной мебелью и необходимой техникой для комфортного проживания. В собственном санузле имеется душ, туалет, раковина.
Питание в отеле не предусмотрено, но в непосредственной близости есть множество кафе на различный вкус и кошелек. Также возможно заказать доставку блюд и напитков прямо в гостиницу из различных заведений общественного питания.
В числе удобств автостоянка, услуги стирки и бесплатный доступ к высокоскоростному интернету.
В пределах одного километра находится особняк Врангеля, скала Святого Явления, крепость Чамбало, памятник Александру Куприну. Расстояние до аэропорта 20 км, а до ЖД вокзала около 12 километров.
Пансионат «Севастополь»
Пансионат «Севастополь» расположился неподалеку от Камышовой бухты, в городе Севастополе.
Номерной фонд составляет 50 категорий с функциональной мебелью и удобными кроватями. Имеется собственная ванная комната с туалетом и душем. Есть доступ в интернет и бесплатный Wi-Fi. К услугам постояльцев: круглосуточная стойка регистрации.
На территории пансионата есть ресторан и бассейн. В шаговой доступности гости найдут паб «Прага», антикафе «Portal», кондитерскую «Медоборы» и ресторан «Место».
Расстояние до ж/д — 6.8 км, до аэропорта 16 км. Неподалеку находится памятник Георгию Победоносцу, Никольский собор, стадион и пляж
Гостиница «Феодосия»
Гостиница «Феодосия» удобно расположилась в самом центре Феодосии, время ходьбы до моря составит 3 минуты. К услугам гостей автостоянка, трансфер за дополнительную плату, прачечная и доступ в интернет.
Комфортабельные номера оборудованы всем необходимым, что может понадобиться на отдыхе и оформлены в классическом стиле. С окон открывается красивый панорамный вид на набережную Айвазовского и залив.
На территории работает ресторан, где можно побаловать себя вкусными блюдами, а также отлично провести время. Рядом открыта парковая зона (летняя терраса), выполненная во французском стиле, арт-кафе Замок Чая. Также имеется прекрасная зона для фотосессий. Приятный бонус - вечерние киносеансы под шатром, которые оставят массу приятных впечатлений.
Рядом находятся прекрасные виллы, памятники архитектуры, музей «Знаниум», галерея Айвазовского. Расстояние аэропорта Симферополя - 110 км.
Гостиница «Дива»
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Гостиница «Форум»
Гостиница "Форум" располагается в комфортабельном современном здании Судака.
Оформление отеля даёт возможность насладиться греческой сдержанностью красок и индивидуальностью декора. Здесь Вы будете чувствовать себя как дома.
В ресторане отеля попробуйте вкуснейшие блюда от шеф-повара. Пока Вы будете отдыхать на лучшем из пляжей города, Ваш автомобиль будет в полной безопасности на охраняемой парковке.
Для прекрасного пола предусмотрен салон красоты на территории гостиницы. А если Вы любите дайвинг, обратитесь к инструкторам отеля, они помогут Вам исследовать дно Чёрного моря.
Гостиница «Гранд Астория»
Отель «Астория» расположен на набережной города Феодосия с открывающимися великолепными видами на залив. К услугам гостей экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi, игровая зона.
Номерной фонд имеет уникальный дизайн, посвященный различным тематикам, в том числе Ю. Гагарину, Ф. Шаляпину, И. Айвазовскому и другим выдающимся личностям. К удобству клиентов корпусная мебель, бытовая техника, кабельное ТВ, гардероб.
Для гостей отеля предусмотрен завтрак в кафе, расположенном по соседству. Там же клиенты могут организовать полноценное питание из блюд, представленных в меню. В окрестностях расположено достаточное количество ресторанов различной гастрономической специализации.
В 200 метрах располагается городской пляж. Расстояние до центра города составляет не более 300 м. Железнодорожный вокзал находится в 100 м. Гости могут посетить находящиеся поблизости музеи денег и древностей. В 200 м расположена картинная галерея, посвященная маринистической живописи.
Пансионат «Крымское приморье»
Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.
Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.
В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.
Гостиница «Алушта»
Отель «Алушта» находится в самом сердце одноименно города. Всего в 100 метрах от автовокзала и 15 минутах прогулки пешком от пляжей Профессорского уголка и центральной набережной.
В гостинице располагаются 105 удобных номеров категории «Studio» и «Standard». Со всех номеров открывается великолепный вид на горы, море и город. Также отель располагает собственной автостоянкой. На всех этажах гостиницы находится кулер с питьевой водой, гладильная доска и утюг, бесплатный Wi-Fi. Все помещения кондиционируются. На стойке портье сотрудник предоставляет ячейку сейфа, по запросу.
Большой банкетный зал ресторана позволяет разместить всех проживающих гостей на завтраке.
Дополнительно для наших гостей доступны услуги бильярдной комнаты, экскурсионного бюро, косметолога, парикмахера, массажиста и ногтевого сервиса. Доброжелательный персонал, современная и гибкая система скидок, уютные номера, парковка и сытные завтраки не оставят Вас равнодушными. Ж/д вокзал Симферополь в 40,8 км. Аэропорт на расстоянии 52 км.
Курортный комплекс «Голден»
Отель «Golden Resort» располагается в парковой зоне г. Алушта.
Стиль оформления номеров - классический. В каждом все необходимое для комфортного проживания - уютная мебель, телевизор с кабельными каналами, кондиционер, холодильник, собственная ванная.
Здесь работают три ресторана, в которых в можете отведать блюда европейской и местной кухни. Концепция «Шведский стол» порадует изобилием.
Гости могут воспользоваться открытым и закрытым бассейнами, сауной, фитнес-центром, теннисным кортом, галечным пляжем, Интернетом. Для детей есть специально оборудованная игровая площадка. Есть собственная охраняемая стоянка.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание (5 завтраков, 1 обед)
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи (Аджимушкайские каменоломни, Казантипский заповедник, Никитский сад, Ливадийский и Музей ЧФ, Дегирмен, обзорная экскурсия по Феодосии, Ялте, Севастополю)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа-или ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Трансфер к месту проведения факультативных экскурсий
- Факультативные экскурсии, дегустации
- Питание, не указанное в программе (5 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимые документы
- общегражданский или загранпаспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
- для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
- медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Будет ли свободное время на купание и посещение пляжа?
Не гарантируем, так как это прежде всего экскурсионная программа.
Можно либо рано утром или вечером после экскурсий, но мы не гарантируем размещение на 1 линии. Можно самостоятельно забронировать доп. проживание для этого.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Заканчивается тур на ж/д вокзал г. Симферополя в 16:30 – 17:00.
Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Рекомендуем выбирать время отъезда туристов не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.
К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур действительно оказался Кругосветкой по Крыму (к сожалению, за исключением Ай Петри), насыщенный, с массой впечатлений. Неудачным было решение по выбору транспорта (маленький, с низкими окнами, тем кто на галерке не видно не только неба (как его видно в автобусах с большими окнами), но и горизонта).
Размещение в гостиницах средней руки, зато с богатым историческим прошлым)), завтраки на уровне.