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Экскурсия по Смоленску для изучающих английский язык. Смоленск in English

Mihail E.
Mihail E. – Гид из Смоленска
Экскурсия по Смоленску для изучающих английский язык.

Смоленск in English
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Смоленску для изучающих английский язык. Смоленск in English

Что вы увидите

  • Прогулка проходит по центру города со всем комплексом памятников 17
  • 18
  • 19
  • 20 вв.
Вместе с вами мы пройдем по улицам древнего и прекрасного города, в тысячелетней истории 📖 которого переплелись сотни невероятных событий, пересеклись судьбы тысяч знаменитых людей мира, поговорим о его памятниках, достопримечательностях 🏛️, морщинах времени, надеждах на будущее. Для всего этого мы, конечно, используем великий и могучий английский язык.

Узнаем:

  • Кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену?
  • Что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев?
  • Сколько Героев Советского Союза родилось в Смоленской области?
  • Где скрывается Королевская крепость?
  • Что таит в себе ров крепостной стены?
  • Сколько музеев находятся в ее башнях?
  • Зачем оленю на Блонье нужен Twitter?
  • Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?😃
  • Часть каждого блока экскурсии 🧭 рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке.

Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:

  • Выполним несколько творческих заданий, которые помогут оценить креативность участников экскурсии
  • Пересчитаем неприметные достопримечательности и узнаем их точное количество
  • Потрем крыло вещей птицы Гамаюна на удачу
  • Проведем блиц-опрос участников экскурсии, узнаем, что они запомнили по ходу прогулки
  • Выучим три десятка новых английских слов, связанных с историей Смоленска

Особенности этой экскурсии:

  • Насыщенная прогулка 👣 позволит ее участникам освежить и встряхнуть свой словарный запас, попрактиковать навыки слушания и говорения на английском языке. Данная экскурсия ⛳ прекрасно подойдет для тех, кто опирается на коммуникативный подход в изучении иностранного языка.
  • Соревновательный дух экскурсии может придать разделение группы участников на команды, которые будут получать баллы за правильные ответы на вопросы. По желанию можно предусмотреть призы для участников экскурсии.
Продолжительность экскурсии 2 часа

Организационные детали:

  • В случае детской экскурсии по Смоленску обязательно участие сопровождающих.
  • Прогулка проходит по центральной части города в пределах пешеходной зоны.
Фото: Татьяна Степанова
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 Памятник Твардовскому и Теркину, пл. Победы
Место завершения
🏁 Блонье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Mihail E.
Mihail E.
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