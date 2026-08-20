Вместе с вами мы пройдем по улицам древнего и прекрасного города, в тысячелетней истории которого переплелись сотни невероятных событий, пересеклись судьбы тысяч знаменитых людей мира, поговорим о его памятниках, достопримечательностях, морщинах времени, надеждах на будущее. Для всего этого мы, конечно, используем великий и могучий английский язык.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену?
- Что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев?
- Сколько Героев Советского Союза родилось в Смоленской области?
- Где скрывается Королевская крепость?
- Что таит в себе ров крепостной стены?
- Сколько музеев находятся в ее башнях?
- Зачем оленю на Блонье нужен Twitter?
Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?:) Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке. Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:.
Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?:) Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке. Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:.
• Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?:) Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке. Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:
- Выполним несколько творческих заданий, которые помогут оценить креативность участников экскурсии • Пересчитаем неприметные достопримечательности и узнаем их точное количество • Потрем крыло вещей птицы Гамаюна на удачу • Проведем блиц-опрос участников экскурсии, узнаем, что они запомнили по ходу прогулки • Выучим три десятка новых английских слов, связанных с историей Смоленска Особенности этой экскурсии: Насыщенная прогулка позволит ее участникам освежить и встряхнуть свой словарный запас, попрактиковать навыки слушания и говорения на английском языке. Данная экскурсия прекрасно подойдет для тех, кто опирается на коммуникативный подход в изучении иностранного языка. Соревновательный дух экскурсии может придать разделение группы участников на команды, которые будут получать баллы за правильные ответы на вопросы. По желанию можно предусмотреть призы для участников экскурсии. Организационные детали:.
- В случае детской экскурсии по Смоленску обязательно участие сопровождающих.
- Прогулка проходит по центральной части города в пределах пешеходной зоны.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Блонье
- Лопатинский сад
- Крепостную стену и многое другое
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Твардовскому и Теркину, пл. Победы
Завершение: Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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