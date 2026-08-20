Вы узнаете:

Кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену?

Что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев?

Сколько Героев Советского Союза родилось в Смоленской области?

Где скрывается Королевская крепость?

Что таит в себе ров крепостной стены?

Сколько музеев находятся в ее башнях?

Зачем оленю на Блонье нужен Twitter?

Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?:) Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке. Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:.

Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?:) Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке. Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:.

• Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?:) Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке. Чем займемся кроме непосредственно экскурсии: