Вместе с вами мы пройдем по улицам древнего и прекрасного города, в тысячелетней истории 📖 которого переплелись сотни невероятных событий, пересеклись судьбы тысяч знаменитых людей мира, поговорим о его памятниках, достопримечательностях 🏛️, морщинах времени, надеждах на будущее. Для всего этого мы, конечно, используем великий и могучий английский язык.

Узнаем:

Кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену?

Что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев?

Сколько Героев Советского Союза родилось в Смоленской области?

Где скрывается Королевская крепость?

Что таит в себе ров крепостной стены?

Сколько музеев находятся в ее башнях?

Зачем оленю на Блонье нужен Twitter?

Насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха?😃

Часть каждого блока экскурсии 🧭 рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории. Экскурсовод инициирует общение участников на английском языке.

Чем займемся кроме непосредственно экскурсии:

Выполним несколько творческих заданий, которые помогут оценить креативность участников экскурсии

Пересчитаем неприметные достопримечательности и узнаем их точное количество

Потрем крыло вещей птицы Гамаюна на удачу

Проведем блиц-опрос участников экскурсии, узнаем, что они запомнили по ходу прогулки

Выучим три десятка новых английских слов, связанных с историей Смоленска

Особенности этой экскурсии:

Насыщенная прогулка 👣 позволит ее участникам освежить и встряхнуть свой словарный запас, попрактиковать навыки слушания и говорения на английском языке. Данная экскурсия ⛳ прекрасно подойдет для тех, кто опирается на коммуникативный подход в изучении иностранного языка.

Соревновательный дух экскурсии может придать разделение группы участников на команды, которые будут получать баллы за правильные ответы на вопросы. По желанию можно предусмотреть призы для участников экскурсии.

Продолжительность экскурсии 2 часа

Организационные детали:

В случае детской экскурсии по Смоленску обязательно участие сопровождающих.

Прогулка проходит по центральной части города в пределах пешеходной зоны.

Фото: Татьяна Степанова