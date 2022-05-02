Михаил проводит ещё 3 экскурсии

🏰 Узнаете историю Смоленска и его достопримечательности
🧩 Интерактивные задания и творческие конкурсы
🎨 Увлекательные рассказы и легенды о городе
👨👩👧👦 Подходит для семей и групп друзей
🏆 Возможность соревноваться и получать призы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как можно насладиться прогулками по городу и природными объектами в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Смоленская крепостная стена
Памятник в Сквере памяти героев
Королевская крепость
Центральный парк культуры и отдыха
Описание экскурсии
Центр Европы
Мы пройдем древними улицами и поговорим о ключевых событиях жизни Смоленска. Вы услышите удивительные истории о знаменитых горожанах и невероятных происшествиях, увидите главные достопримечательности и памятники и попрактикуетесь в разговоре на английском. Я расскажу, кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену, что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев и где скрывается Королевская крепость. Разгадывая загадки, рисуя и выполняя творческие задания, вы поймете разницу между пищалью и аркебузой, узнаете, что таит в себе старинный ров и зачем оленю на Блонье нужен Twitter. Мы отыщем вещую птицу Гамаюн и обсудим её отличия от Феникса, а также проверим, насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха!
Кому подойдет экскурсия
Прогулка поможет попрактиковать навыки слушания и говорения на английском языке и прекрасно подойдет для тех, кто опирается на коммуникативный подход в изучении иностранного языка.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории, общение участников также происходит на английском
Прогулка проходит по центральной части города в пределах пешеходной зоны
В случае детской экскурсии сопровождение взрослых обязательно
Соревновательный дух экскурсии может придать разделение группы участников на команды, которые будут получать баллы за правильные ответы на вопросы. По желанию можно предусмотреть призы для участников экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3826 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий. читать дальшеуменьшить
Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив.
Сейчас также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!
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Екатерина
16 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк нас в рассказ про жизнь города, что 3 часа пролетели читать дальшеуменьшить
незаметно. Посетили главные достопримечательности, прогулялись по городу, узнали много новых удивительных фактов. Кажется, что Михаил знает ответы на все вопросы о городе, традициях, истории, магазинах и ресторанах. Посоветует стоящие сувениры и не откажет в фото))) Самое главное экскурсия грамотно организована по времени и нагрузке и совершенно не скучная (как это обычно бывает). Яркие факты, увлекательные вопросы и ответы на них, интересное повествование доступным языком и главное - по современному и с юмором!!! Спасибо за проведённую экскурсию! Желаем успехов в вашем деле!
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Е
Екатерина
Отлично провели время. Экскурсия не банальная, без спешки. Сын попрактиковался в английском с пользой, пополнил свои знания. Город очень красивый.
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Е
Екатерина
Сегодня была на экскурсии по достопримечательностям Смоленска с Михаилом. Несмотря на изнуряющую жару, осталось желание вернуться и пройтись ещё одним маршрутом. Благодарна экскурсоводу за отличное знание английского и материала!
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