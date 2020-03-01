Михаил проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский

Исследовать исторический центр, узнать неожиданные факты о городе и пополнить словарный запас

Михаил
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Михаил – ваш гид
Изучение языка невозможно без практики и погружения в среду, но не у каждого есть возможность отправиться за рубеж.

Для всех, кто уже прошел азы обучения английскому и хочет поднять свой уровень, я разработал прогулку, которая откроет Смоленск с новой стороны.

Вы познакомитесь с историей города и его тайнами и запомните много новых слов!
300 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — у памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину
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Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский

Что вас ожидает

Центр Европы
Мы пройдем древними улицами и поговорим о ключевых событиях жизни Смоленска. Вы услышите удивительные истории о знаменитых горожанах и невероятных происшествиях, увидите главные достопримечательности и памятники и попрактикуетесь в разговоре на английском. Я расскажу, кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену, что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев и где скрывается Королевская крепость. Разгадывая загадки, рисуя и выполняя творческие задания, вы поймете разницу между пищалью и аркебузой, узнаете, что таит в себе старинный ров и зачем оленю на Блонье нужен Twitter. Мы отыщем вещую птицу Гамаюн и обсудим её отличия от Феникса, а также проверим, насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха!

Кому подойдет экскурсия

Прогулка поможет попрактиковать навыки слушания и говорения на английском языке и прекрасно подойдет для тех, кто опирается на коммуникативный подход в изучении иностранного языка.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Часть каждого блока экскурсии рассказывается на английском языке с учетом специфики аудитории, общение участников также происходит на английском
  • Прогулка проходит по центральной части города в пределах пешеходной зоны
  • В случае детской экскурсии сопровождение взрослых обязательно
  • Соревновательный дух экскурсии может придать разделение группы участников на команды, которые будут получать баллы за правильные ответы на вопросы. По желанию можно предусмотреть призы для участников экскурсии.
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский
Welcome to Смоленск — экскурсия для изучающих английский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
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