Михаил проводит ещё 3 экскурсии

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как можно насладиться прогулками по городу и природными объектами в комфортных условиях.

знаменитых личностях и событиях, раскрывают тайны города, практикуясь в английском. Вас ждут захватывающие рассказы, интерактивные задания и непринужденное общение на английском языке. Эта прогулка станет отличным дополнением к вашим занятиям английским и поможет вам не только улучшить знание языка, но и взглянуть на Смоленск под новым углом. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как связаны Смоленск и Европа, что олицетворяют символы города и какие секреты хранят старинные стены

Описание экскурсии

Центр Европы

Мы пройдем древними улицами и поговорим о ключевых событиях жизни Смоленска. Вы услышите удивительные истории о знаменитых горожанах и невероятных происшествиях, увидите главные достопримечательности и памятники и попрактикуетесь в разговоре на английском. Я расскажу, кто и зачем строил Смоленскую крепостную стену, что символизируют два орла на памятнике в Сквере памяти героев и где скрывается Королевская крепость. Разгадывая загадки, рисуя и выполняя творческие задания, вы поймете разницу между пищалью и аркебузой, узнаете, что таит в себе старинный ров и зачем оленю на Блонье нужен Twitter. Мы отыщем вещую птицу Гамаюн и обсудим её отличия от Феникса, а также проверим, насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха!

Кому подойдет экскурсия

Прогулка поможет попрактиковать навыки слушания и говорения на английском языке и прекрасно подойдет для тех, кто опирается на коммуникативный подход в изучении иностранного языка.

Организационные детали

Как проходит экскурсия