Экскурсия, во время которой дети постоянно вовлечены в изучение Смоленска. Они получают соответствующие возрасту задания, играют в игры, во время которых закрепляют новые знания 🎓, составляют собственную карту крепостных башен. А пока дети бьются над загадками Смоленска, я рассказываю взрослым более серьезные и сложные истории 📖 из жизни города. Экскурсия ⛳ построена на основе обзорного пешеходного маршрута по центру города. Максимальное количество детей - 10, общее число участников экскурсии 🧭 - до 15.

Программа включает Сквер памяти Героев, где расположен знаменитый «Памятник с орлами», башни Смоленской крепостной стены, Королевский бастион и памятник, посвященный сражению 4 и 5 августа 1812 года в Лопатинском саду, старейший в городе парк 🌳 Блонье (символ города памятник-олень и памятник Глинке), Свято-Успенский кафедральный собор. Мы поговорим обо всех основных вехах более чем 1155-летней истории города и о знаменитых смолянах, которыми гордится весь мир, узнаем, какими легендами овеяны улицы Смоленска.