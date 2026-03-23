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белой кладке основания стены - известняк этот привезен из Старицы (Тверская область), в каменоломне которой мы были прошлым летом.

Познакомились с памятниками, посвященными Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне.

Со всех сторон рассмотрели трофейного оленя)

Узнали магазинчик с конфектами и вкусными шоколадами)

Очень понравилось и нам, и детям, Ольга - чудесная) на днях дочь увидела один из памятников Смоленска где-то на картинке и сказала -"А мы этот памятник видели!")

В общем, мы довольны и при случае, если окажемся в Смоленске, хотим гулять с Ольгой еще)