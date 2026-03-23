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Экскурсия для семей с детьми «Загадки ключ-града»

Сказочный Смоленск: пешеходная экскурсия с играми и заданиями для детей
Эта интерактивная обзорная экскурсия будет интересна и юным путешественникам, и их родителям.

Вы увидите Смоленскую крепостную стену, старейшие живописные парки Смоленска и прячущиеся в них знаменитые памятники. Юным путешественникам предложат игры и загадки, чтобы информация лучше запомнилась. Экскурсия разработана так, чтобы взрослым на ней тоже было интересно. Ждем вас!
5
27 отзывов
Экскурсия для семей с детьми «Загадки ключ-града»
Экскурсия для семей с детьми «Загадки ключ-града»
Экскурсия для семей с детьми «Загадки ключ-града»

Описание экскурсии

Экскурсия, во время которой дети постоянно вовлечены в изучение Смоленска. Они получают соответствующие возрасту задания, играют в игры, во время которых закрепляют новые знания, составляют собственную карту крепостных башен. А на более серьезные темы со взрослыми мы поговорим, пока юный путешественники бьются над загадками Смоленска. Экскурсия построена на основе обзорного пешеходного маршрута по центру города. Программа включает Сквер памяти Героев, где расположен знаменитый «Памятник с орлами», башни Смоленской крепостной стены, Королевский бастион и памятник, посвященный сражению 4 и 5 августа 1812 года в Лопатинском саду, старейший в городе парк Блонье, неофициальный символ города памятник-олень. Мы поговорим об основных вехах 1160-летней истории города и узнаем, какими легендами овеяны улицы Смоленска. Важная информация:
  • На эту экскурсию мы приглашаем только детей вместе с родителями. Детей без родителей или взрослых путешественников мы не сможем взять на эту программу.
  • Оптимальный возраст детей — от 6 до 12 лет.
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, в том числе корректировка программы с учетом возраста и количества детей-участников. Я с удовольствием порекомендую, какие уникальные местные товары можно привезти из Смоленска в качестве сувенира, какие книги о нашем городе будет интересно прочесть.
  • Транспорт для перемещения по маршруту не требуется.

по выходным

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сквер памяти Героев
  • Памятник с орлами
  • Смоленская крепость
  • Королевский бастион
  • Сад Блонье
  • Памятник-олень
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Советская, 30/11
Завершение: Глинки, 1
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • На эту экскурсию мы приглашаем только детей вместе с родителями. Детей без родителей или взрослых путешественников мы не сможем взять на эту программу
  • Оптимальный возраст детей - от 6 до 12 лет
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, в том числе корректировка программы с учетом возраста и количества детей-участников. Я с удовольствием порекомендую, какие уникальные местные товары можно привезти из Смоленска в качестве сувенира, какие книги о нашем городе будет интересно прочесть
  • Транспорт для перемещения по маршруту не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
А
Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Тамара восхитительна! Вежливая, хорошо образованная да и просто очень приятная. Отлично провела экскурсию, ответила на все вопросы. Ребенку очень понравилась Тамара и формат экскурсии)) многое запомнил, сказал, что много интересных фактов. Будем рекомендовать!
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А
Оказывается, на экскурсии бывает веселело - сказал ребенок после экскурсии.
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Y
Прошлись по центру Смоленска, посмотрели на Крепостную стену - живьем, там, где она сохранилась или мысленным взором - там, где ее по каким-то причинам уже нет.
Забавно было увидеть моллюсков в
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белой кладке основания стены - известняк этот привезен из Старицы (Тверская область), в каменоломне которой мы были прошлым летом.
Познакомились с памятниками, посвященными Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне.
Со всех сторон рассмотрели трофейного оленя)
Узнали магазинчик с конфектами и вкусными шоколадами)
Очень понравилось и нам, и детям, Ольга - чудесная) на днях дочь увидела один из памятников Смоленска где-то на картинке и сказала -"А мы этот памятник видели!")
В общем, мы довольны и при случае, если окажемся в Смоленске, хотим гулять с Ольгой еще)

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Д
Спасибо огромнейшее организаторам за экскурсию! Даже холодная погода не испортила наши планы, и экскурсия состоялась. Отдельное спасибо экскурсоводу Ольге! Ольга рассказывала настолько интересно, что не только взрослые, но и дети
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внимательно слушали, с интересом выполняли все задания (отдельное спасибо за раскраски с заданиями, детям очень понравились).
Впервые приехав в Смоленск,мы столько нового узнали об этом замечательном городе благодаря Ольге!
Уже после экскурсии ребенок нам сказал: «Как интересно тетя Оля рассказывала!»
Думаю,это и есть лучшая оценка ее работы!

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Е
Удивительный рассказ об истории Смоленска закружил в вихре исторических событий и нас взрослых, и наших детей. Даже несмотря на погоду, впечатление от квеста не было испорчено ни на минутку. Спасибо
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Ольге за потрясающее мероприятие и заботу о нас в непогоду. На следующий день уже самостоятельно посмотрели на исторические экспонаты и памятники, которые посоветовала Ольга. Понравилось ли нам в Смоленске - однозначно да. Мы правильно начали наше знакомство с городом благодаря Ольге. Спасибо!

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Ю
Спасибо огромное Ольге за проведенную экскурсию! за эмоции, интересные факты, городские легенды и истории. Были с детьми (9 и 12лет), им очень понравилось. С удовольствием отвечали на вопросы, искали башни
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в раскраске, считали орлов на памятнике. Узнали очень много нового. Отдельное спасибо Ольге за рекомендации по поводу настоящих смоленских сувениров! Сходили после экскурсии в "Русский двор" пообедать-просто восторг! Очень советую данную экскурсию для семей с детьми.

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