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Экскурсия для семей с детьми «Смоленск - город-сказка»

5
2 отзыва
Ольга Е.
Ольга Е. – Гид из Смоленска
Приветствую, меня зовут Ольга.

По образованию я педагог, хорошо лажу с детьми.

Я искренне считаю, что для каждого возраста должны быть свои экскурсии 🧭.

Взрослые туры не подходят детям — уже через пару минут ребята начинают скучать и срывать прогулку 👣.

Для маленьких путешественников я разработала специальный маршрут по крепости, бастиону и старейшему парку.

Я подготовила игры и загадки, чтобы информация лучше запомнилась.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия для семей с детьми «Смоленск - город-сказка»
Экскурсия для семей с детьми «Смоленск - город-сказка»

Что вы увидите

  • Сквер памяти Героев
  • «Памятник с орлами»
  • Смоленская крепость
  • Королевский бастион
Экскурсия, во время которой дети постоянно вовлечены в изучение Смоленска. Они получают соответствующие возрасту задания, играют в игры, во время которых закрепляют новые знания 🎓, составляют собственную карту крепостных башен. А пока дети бьются над загадками Смоленска, я рассказываю взрослым более серьезные и сложные истории 📖 из жизни города. Экскурсия ⛳ построена на основе обзорного пешеходного маршрута по центру города. Максимальное количество детей - 10, общее число участников экскурсии 🧭 - до 15.
Программа включает Сквер памяти Героев, где расположен знаменитый «Памятник с орлами», башни Смоленской крепостной стены, Королевский бастион и памятник, посвященный сражению 4 и 5 августа 1812 года в Лопатинском саду, старейший в городе парк 🌳 Блонье (символ города памятник-олень и памятник Глинке), Свято-Успенский кафедральный собор. Мы поговорим обо всех основных вехах более чем 1155-летней истории города и о знаменитых смолянах, которыми гордится весь мир, узнаем, какими легендами овеяны улицы Смоленска.
Что входит
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • в том числе корректировка программы с учетом возраста и количества детей-участников. Я с удовольствием порекомендую
  • какие уникальные местные товары можно привезти из Смоленска в качестве сувенира
  • какие книги о нашем городе будет интересно прочесть. Транспорт для перемещения по маршруту не требуется.
Что не входит
  • Для экскурсии понадобятся некоторые вещи, цена которых не включена в стоимость экскурсии (для их приобретения нужно знать количество детей):
  • книжка-раскраска по истории Смоленска (продается в Смоленске, я покупаю ее сама перед экскурсией). Цена 80 рублей. Возможно приобретение по одной штуке для каждого ребенка, можно купить одну на всех или две, если дети будут делиться на две команды для выполнения заданий. После экскурсии книжки остаются у детей.
  • цветные карандаши или ручки (не фломастеры) – я могу предоставить только 2 набора, если детей больше, вам нужно захватить свои.
  • по желанию – призы, которые дети получат, выполнив все задания.
  • На маршруте находится музей «Башня Громовая», расположенный в единственной открытой для посещения башне Смоленской крепости. Можно в ходе экскурсии уделить 15-20 минут его посещению, дети до 16 лет входят бесплатно, билет для взрослых – 100 р.
Начало
🚩 ул. Большая Советская, 30/11
Место завершения
🏁 ул. Соборная Гора, 5
Экскурсия для семей с детьми «Смоленск - город-сказка»
Экскурсия для семей с детьми «Смоленск - город-сказка»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Е.
Ольга Е.
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