Три древних святыни смоленской земли

Первая и наиболее полно сохранившиеся до нашего времени святыня, которую мы посетим, — храмовый комплекс апостолов Петра и Павла. Мы побываем на его территории, увидим храм, церковь святой великомученицы Варвары, служебные помещения и мастерские.

Напротив через Днепр, на въезде в древнюю княжескую резиденцию Смядынь, расположилась церковь Иоанна Богослова. Мы увидим классический одноглавый, крестово-купольный храм, сложенный из узкого кирпича византийского образца.

Далее посетим церковь Михаила Архангела (Свирскую). Необыкновенный храм, поражавший современников смелостью архитектурных линий, богатством внутреннего убранства.

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