Православные святыни Смоленска

Смоленск - древний русский город, который может похвастаться сразу тремя храмами, построенными в XII...

Смоленск — древний русский город, который может похвастаться сразу тремя храмами, построенными в XII веке.

Мы посетим их все! Храмовый комплекс апостолов Петра и Павла, церковь Иоанна Богослова и церковь Михаила Архангела — эти молчаливые свидетели истории откроют нам свои тайны.
Православные святыни Смоленска
Православные святыни Смоленска
Православные святыни Смоленска
Православные святыни Смоленска
Православные святыни Смоленска
Православные святыни Смоленска

Что вы увидите 🤩

  • Храмовый комплекс апостолов Петра и Павла
  • Церковь святой великомученицы Варвары
  • Церковь Иоанна Богослова
  • Церковь Михаила Архангела
Три древних святыни смоленской земли
Первая и наиболее полно сохранившиеся до нашего времени святыня, которую мы посетим, — храмовый комплекс апостолов Петра и Павла. Мы побываем на его территории, увидим храм, церковь святой великомученицы Варвары, служебные помещения и мастерские.
Напротив через Днепр, на въезде в древнюю княжескую резиденцию Смядынь, расположилась церковь Иоанна Богослова. Мы увидим классический одноглавый, крестово-купольный храм, сложенный из узкого кирпича византийского образца.
Далее посетим церковь Михаила Архангела (Свирскую). Необыкновенный храм, поражавший современников смелостью архитектурных линий, богатством внутреннего убранства.

Важно знать:

  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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