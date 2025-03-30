Церковь Иоанна Богослова – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Иоанна Богослова» в Смоленске, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в княжеский Смоленск XII века
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
27 апр в 15:00
28 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Затерянный мир улочек Смоленска
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
4300 ₽ за экскурсию
Православные святыни Смоленска на транспорте туристов
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Смоленска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
5900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 марта 2025
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    Замечательная экскурсия, с интересными подробностями от Александра Владимировича покорила наши сердца! Большое спасибо! Рекомендую!!!
  • М
    Маргарита
    19 января 2025
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    С чего начинается знакомство с городом? С его жителями. Нас встретил на вокзале Александр! Доброжелательный, эрудированный, очень свой, родной! Смоленск, весь отразился в этом человеке. Экскурсия очень познавательная, исторически выверенная. Огромное спасибо! И до новых встреч!
  • М
    Миронова
    10 января 2025
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    Александр знающий,умеющий заинтерисовать, преподнести исторический материал экскурсовод. В Смоленск обязательно ещё вернёмся. Город великолепный, с хорошо сохранившейся исторической культурой.
  • Д
    Дамир
    1 апреля 2024
    Затерянный мир улочек Смоленска
    Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью.
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    Во-вторых, с погодой очень повезло, было тепло, светило солнышко. Мы прошлись по центру Смоленска, набережной и почти вдоль всей крепостной стены. Очень информативная прогулка получилась, большое спасибо экскурсовод Маргарите.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Церковь Иоанна Богослова»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Православные святыни Смоленска на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Глинке
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Церковь Иоанна Богослова" можно забронировать 3 экскурсии от 4300 до 6000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Церковь Иоанна Богослова», 36 ⭐ отзывов, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь