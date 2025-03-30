Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в княжеский Смоленск XII века
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
27 апр в 15:00
28 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
4300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Смоленска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
5900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 марта 2025Замечательная экскурсия, с интересными подробностями от Александра Владимировича покорила наши сердца! Большое спасибо! Рекомендую!!!
- ММаргарита19 января 2025С чего начинается знакомство с городом? С его жителями. Нас встретил на вокзале Александр! Доброжелательный, эрудированный, очень свой, родной! Смоленск, весь отразился в этом человеке. Экскурсия очень познавательная, исторически выверенная. Огромное спасибо! И до новых встреч!
- ММиронова10 января 2025Александр знающий,умеющий заинтерисовать, преподнести исторический материал экскурсовод. В Смоленск обязательно ещё вернёмся. Город великолепный, с хорошо сохранившейся исторической культурой.
- ДДамир1 апреля 2024Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Церковь Георгия Победоносца»
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