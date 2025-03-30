М Маргарита

С чего начинается знакомство с городом? С его жителями. Нас встретил на вокзале Александр! Доброжелательный, эрудированный, очень свой, родной! Смоленск, весь отразился в этом человеке. Экскурсия очень познавательная, исторически выверенная. Огромное спасибо! И до новых встреч!