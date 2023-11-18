В это сложно поверить, но в нашем городе есть ряд «артефактов», повествующих нам о жизни Смоленска десятки и даже сотни лет назад. На каждой такой детали будем совершать «прыжок» в прошлое, наполненное историей и легендами.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
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3
дек
дек
9
дек
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Здания пожарного депо
- Памятник Глинке
- Памятник Оленю
- Балкон Папанова
- Памятник Викторину Курицыну
- Крепостная стена
- Дом с каменным мальчиком
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы узнаете:
- где в самом центре города сохранилась коновязь;
- для чего у дореволюционных домов устанавливали столбики и где их можно найти;
- как сломанные часы соединяли сердца;
- где находятся следы от пули на голове смоленского любимца;
- как смоляне боролись за каменного мальчика.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Большая Советская, д. 30/11Завершение: ул. Беляева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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