Городские «артефакты»

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Ответы на вопросы
В это сложно поверить, но в нашем городе есть ряд «артефактов», повествующих нам о жизни Смоленска десятки и даже сотни лет назад. На каждой такой детали будем совершать «прыжок» в прошлое, наполненное историей и легендами.
Городские «артефакты»
Городские «артефакты»
Городские «артефакты»
Городские «артефакты»
Городские «артефакты»
Городские «артефакты»
Городские «артефакты»
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Здания пожарного депо
  • Памятник Глинке
  • Памятник Оленю
  • Балкон Папанова
  • Памятник Викторину Курицыну
  • Крепостная стена
  • Дом с каменным мальчиком
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы узнаете:

  • где в самом центре города сохранилась коновязь;
  • для чего у дореволюционных домов устанавливали столбики и где их можно найти;
  • как сломанные часы соединяли сердца;
  • где находятся следы от пули на голове смоленского любимца;
  • как смоляне боролись за каменного мальчика.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Большая Советская, д. 30/11
Завершение: ул. Беляева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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