В наши дни если у дома и есть имя, то рождено оно усилиями креативщиков. А вот раньше привычных адресов не было, вот и называли постройки по имени собственника. Эти «народные» названия — настоящий кладезь истории.



На улицах Смоленска свои тайны нам приоткроют дома губернатора, героев «Железного потока», купцов Ланиных, Павлова и Тураева, Дворец пионеров и не только.