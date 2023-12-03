Именные дома Смоленска

Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Проникнуть в прошлое города через фасады и декор домов, судьбы их владельцев и архитекторов

В наши дни если у дома и есть имя, то рождено оно усилиями креативщиков. А вот раньше привычных адресов не было, вот и называли постройки по имени собственника. Эти «народные» названия — настоящий кладезь истории.

На улицах Смоленска свои тайны нам приоткроют дома губернатора, героев «Железного потока», купцов Ланиных, Павлова и Тураева, Дворец пионеров и не только.
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Ближайшие даты:
3
дек
9
дек
10
дек
16
дек
17
дек
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Описание

Что вас ожидает

В старинном Смоленске каждый дом по-своему интересен. Гуляя по центру города, мы обратим внимание на архитектурные особенности строений, погрузимся в историю их создания и отметим самых известных личностей, среди которых купцы, политические деятели, революционер, историк и даже император! Я расскажу:

  • где в Смоленске «гостил» Наполеон
  • что отвечал Пушкин смоленскому губернатору
  • когда смоленские пионеры в роскоши «купались»
  • почему один из домов носит имя литературного романа
  • как купцы решали вопрос с невестами-бесприданницами
  • какой советский эксперимент уже 90 лет будоражит горожан

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
  • Все объекты осматриваем снаружи
  • Протяженность маршрута около 3 км

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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