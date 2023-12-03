Проникнуть в прошлое города через фасады и декор домов, судьбы их владельцев и архитекторов
В наши дни если у дома и есть имя, то рождено оно усилиями креативщиков. А вот раньше привычных адресов не было, вот и называли постройки по имени собственника. Эти «народные» названия — настоящий кладезь истории.
На улицах Смоленска свои тайны нам приоткроют дома губернатора, героев «Железного потока», купцов Ланиных, Павлова и Тураева, Дворец пионеров и не только.
На улицах Смоленска свои тайны нам приоткроют дома губернатора, героев «Железного потока», купцов Ланиных, Павлова и Тураева, Дворец пионеров и не только.
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Описание
Что вас ожидает
В старинном Смоленске каждый дом по-своему интересен. Гуляя по центру города, мы обратим внимание на архитектурные особенности строений, погрузимся в историю их создания и отметим самых известных личностей, среди которых купцы, политические деятели, революционер, историк и даже император! Я расскажу:
- где в Смоленске «гостил» Наполеон
- что отвечал Пушкин смоленскому губернатору
- когда смоленские пионеры в роскоши «купались»
- почему один из домов носит имя литературного романа
- как купцы решали вопрос с невестами-бесприданницами
- какой советский эксперимент уже 90 лет будоражит горожан
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- Все объекты осматриваем снаружи
- Протяженность маршрута около 3 км
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Октябрьской революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Смоленске
Приветствую! Если хотите узнать больше о Смоленске, к вашим услугам — экскурсовод, прошедший путь от блогера до профессионального гида. Я готов раскрыть вам город с разных сторон. Провожу обзорные экскурсии для первого знакомства и ряд авторских для тех, кто уже бывал в Смоленске или проживает в нем. Понятный слог, живой диалог и прекрасное настроение — мои верные спутники.
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