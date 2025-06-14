Экскурсия по Смоленску раскрывает скрытые детали и истории города. Участники увидят старинные люки, колёсоотбойники и рельсы, сохранившие дух прошлого. На улице Ленина найдётся труба для подачи газировки, а на памятнике
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Улица Ленина
- Памятник Глинке
- Дом Будникова
- Крепостная стена
Описание экскурсии
Чем займёмся на прогулке:
- Найдём на улице Ленина трубу для подачи газировки
- Покажем спасённый нами и рабочими 90-летний люк с молниями, дореволюционные люки Лабунского и Цыплаковых, а также Курта Зигеля
- Выясним, для чего же нужны колёсоотбойники и где они сохранились
- Посмотрим на подпись автора на памятнике Глинке
- Разглядим на доме Будникова дату строительства, подержим в руках настоящий изразец
- Потрогаем нивелирный рэпер на крепостной стене
- Найдём в Смоленске дореволюционные рельсы
Кому подойдёт прогулка
Интересно будет местным жителям и путешественникам, которые уже побывали на обзорной экскурсии и интересуются темой городских деталей и архитектуры. Материал адресован взрослым, но сможет увлечь и детей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Ольга — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 975 туристов
Занимаюсь краеведением, увлечена историей повседневности, люблю городские детали и архитектуру, стараюсь содействовать их сохранению. Участвую в чужих волонтерских проектах и придумываю свои. Называю себя «городским оптимистом». В прошлом — журналист и педагог. Легко нахожу общий язык с детьми. Работаю с командой своих коллег-гидов.Задать вопрос
И
Ирина
14 июн 2025
Нам повезло попасть на экскурсию к Ольге, основательнице.
У ребят много тематических экскурсий. Одна из них про городские детали Смоленска.
Несмотря на то, что мы приезжие и посещали только обзорную экскурсию по
