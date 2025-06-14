Экскурсия по Смоленску раскрывает скрытые детали и истории города. Участники увидят старинные люки, колёсоотбойники и рельсы, сохранившие дух прошлого. На улице Ленина найдётся труба для подачи газировки, а на памятнике

Глинке - подпись автора. Прогулка интересна как местным жителям, так и путешественникам, уже знакомым с основными достопримечательностями. Это уникальная возможность взглянуть на город с другой стороны и открыть для себя его новые грани

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Чем займёмся на прогулке:

Найдём на улице Ленина трубу для подачи газировки

Покажем спасённый нами и рабочими 90-летний люк с молниями, дореволюционные люки Лабунского и Цыплаковых, а также Курта Зигеля

Выясним, для чего же нужны колёсоотбойники и где они сохранились

Посмотрим на подпись автора на памятнике Глинке

Разглядим на доме Будникова дату строительства, подержим в руках настоящий изразец

Потрогаем нивелирный рэпер на крепостной стене

Найдём в Смоленске дореволюционные рельсы

Кому подойдёт прогулка

Интересно будет местным жителям и путешественникам, которые уже побывали на обзорной экскурсии и интересуются темой городских деталей и архитектуры. Материал адресован взрослым, но сможет увлечь и детей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.