На экскурсии по Смоленску вас ждет захватывающее путешествие через века.
Прогулка по улицам и паркам города, подъем на Соборный холм с посещением Свято-Успенского кафедрального собора.
Увидите крепостную стену, которая стоит более 400
Прогулка по улицам и паркам города, подъем на Соборный холм с посещением Свято-Успенского кафедрального собора.
Увидите крепостную стену, которая стоит более 400
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть крепостную стену
- ⛪ Посетить Свято-Успенский собор
- 🎭 Узнать о знаменитых земляках
- 🌳 Прогуляться по историческим скверам
- 🎶 Открыть музыкальные традиции города
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Сад Блонье
- Сквер Памяти героев
- Площадь Победы
- Площадь Ленина
- Крепостная стена
- Лопатинский сад
- Соборный холм
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сад Блонье.
- Сквер Памяти героев.
- Площади Победы и Ленина.
- Крепостную стену.
- Лопатинский сад.
- Соборный холм с Успенским кафедральным собором.
Вы узнаете:
- Почему Смоленск называют «бриллиантовой столицей России».
- Какие имена раньше носили известные улицы города.
- Кто из знаменитых людей родился в Смоленске.
- Где можно подняться на крепостную стену.
- Какой музыкальный фестиваль проходит в Смоленске.
- Где попробовать самые вкусные лапуны.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 586 туристов
Я коренная смолянка, в 2000 году окончила педагогический лицей имени Кирилла и Мефодия с углубленным изучением гуманитарных предметов, а в 2005 году — Смоленский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Аккредитованный гид, в туризме работаю 5 лет, из них 3 года занимаюсь экскурсиями по Смоленску и Смоленской области. Люблю свою работу и свой прекрасный город. Уверена, вы тоже его полюбите!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
31 окт 2025
Светлана прекрасный экскурсовод, за 2,5 часа экскурсии смогла влюбить в Смоленск. С удовольствием слушала я и моя дочь 9 лет. Экскурсия пролетела незаметно, но интересно и информативно, все пересказали своим мальчикам.
Очень рекомендую знакомится с городом вместе со Светланой. Для нас с дочерью он заиграл новыми красками.
Очень рекомендую знакомится с городом вместе со Светланой. Для нас с дочерью он заиграл новыми красками.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании и с большим удовольствием! Все остались довольны и взрослые и дети! Спасибо ещё раз большое, в Смоленск планируем приехать ещё раз 🌸
Ю
Юрий
16 сен 2025
Замечательная экскурсия с гидом Светланой. Остались под большим впечатлением от истории, архитектуры и самой атмосферы этого прекрасного города города.
А
Андрей
10 сен 2025
Так получилось, что по жизни оказался первый раз в Смоленске. Неожиданно удивили большие размеры города, разбросанность достопримечательных мест. И вот здесь потребовался талант и высокий профессионализм гида Светланы Б., которая
Сергей
6 сен 2025
Отличный гид. Познавательная и душевная экскурсия. Рекомендую!
Д
Дарья
3 сен 2025
Светлана, чудесный гид! Слушать легко и приятно! Влюбила в Смоленск! Спасибо огромное, процветания и благополучия Вам и и Вашему городу!
А
Арина
25 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Светлана интересно и понятно рассказала об истории Смоленска. Интересно было не только взрослым,но и ребенку 11 лет.
Елена
20 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Светлана прекрасный экскурсовод, заинтересовала сыновей 10 и 15 лет, рассказала много фактов, историй, провела нас по различным достопримечательностям Смоленска. С нами была и наша любимица корги, которая вместе с нами любовалась этим замечательным старинным городом! Очень рады, что знакомство со Смоленском мы провели со Светланой! Спасибо!
Ирина
20 авг 2025
Светлана профессионал
грамотно преподносила информацию
видно что гид очень калечен своей работой, своим городом
Рекомендую 💯💯💯
грамотно преподносила информацию
видно что гид очень калечен своей работой, своим городом
Рекомендую 💯💯💯
Мария
20 авг 2025
Отличную экскурсию провела нам Светлана по Смоленску! Было очень интересно и познавательно послушать про древний город, увидеть его с большой высоты и посетить главный собор) Светлана очень интересно и понятно рассказывала про историю и показывала город с разных сторон! Спасибо гиду и до встречи)))
Мария
18 авг 2025
Светлана прекрасный экскурсовод! Интересный и увлекательный рассказчик. Экскурсия очень глубокая и широкая, но несмотря на обилие информации рассказ так грамотно структуирован, что всё запомнилось и улеглось в голове)) Спасибо Светлане за подсказки и направление на другие интересные места и достопримечательности.
Вобщем, от экскурсии в полном восторге, Смоленск великолепен! Город-Герой! Красивый, чистый, зелёный.
Вобщем, от экскурсии в полном восторге, Смоленск великолепен! Город-Герой! Красивый, чистый, зелёный.
Я
Яна
12 авг 2025
Вчера были на экскурсии. Заехали на сутки в город. Остались под очень приятным впечатлением! Даже 13-летняя дочь после восторженно рассказывала, как и что ей понравилось.
Приятная, грамотная речь, столько исторических фактов,четко
Приятная, грамотная речь, столько исторических фактов,четко
Нина
5 авг 2025
Светлана провела нам прекрасную экскурсию. Было очень интересно и увлекательно. Ответила на все наши вопросы и показала все основные туристические места в Смоленске как мы и хотели
Е
Екатерина
2 авг 2025
Светлана отличный гид, влюбленный в свой город. Легкая и доступная подача материала, увлекательные рассказы. Было интересно и детям и взрослым. Рекомендую!
Н
Наталья
31 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Видно, что человек любит свой город и его историю.
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: На ул. Пржевальского
Завтра в 14:00
11 ноя в 09:00
5650 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
2200 ₽
2750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
12 ноя в 12:00
16 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 25 чел.