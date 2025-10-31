Ирина Светлана прекрасный экскурсовод, за 2,5 часа экскурсии смогла влюбить в Смоленск. С удовольствием слушала я и моя дочь 9 лет. Экскурсия пролетела незаметно, но интересно и информативно, все пересказали своим мальчикам.

Очень рекомендую знакомится с городом вместе со Светланой. Для нас с дочерью он заиграл новыми красками.

Т Татьяна Экскурсия прошла на одном дыхании и с большим удовольствием! Все остались довольны и взрослые и дети! Спасибо ещё раз большое, в Смоленск планируем приехать ещё раз 🌸

Ю Юрий Замечательная экскурсия с гидом Светланой. Остались под большим впечатлением от истории, архитектуры и самой атмосферы этого прекрасного города города.

А Андрей читать дальше умело построила маршрут, за три часа экскурсии показала основные памятные места. Ее глубокие знания драматических периодов Смоленщины, которыми изобилует эта героическая земля, умение интересно подать материал, сделало наше путешествие ярким и запоминающимся. Браво Светлана, рекомендую всем! Так получилось, что по жизни оказался первый раз в Смоленске. Неожиданно удивили большие размеры города, разбросанность достопримечательных мест. И вот здесь потребовался талант и высокий профессионализм гида Светланы Б., которая

Сергей Отличный гид. Познавательная и душевная экскурсия. Рекомендую!

Д Дарья Светлана, чудесный гид! Слушать легко и приятно! Влюбила в Смоленск! Спасибо огромное, процветания и благополучия Вам и и Вашему городу!

А Арина Нам очень понравилась экскурсия. Светлана интересно и понятно рассказала об истории Смоленска. Интересно было не только взрослым,но и ребенку 11 лет.

Елена Нам очень понравилась экскурсия! Светлана прекрасный экскурсовод, заинтересовала сыновей 10 и 15 лет, рассказала много фактов, историй, провела нас по различным достопримечательностям Смоленска. С нами была и наша любимица корги, которая вместе с нами любовалась этим замечательным старинным городом! Очень рады, что знакомство со Смоленском мы провели со Светланой! Спасибо!

Ирина Светлана профессионал

грамотно преподносила информацию

видно что гид очень калечен своей работой, своим городом



Рекомендую 💯💯💯

Мария Отличную экскурсию провела нам Светлана по Смоленску! Было очень интересно и познавательно послушать про древний город, увидеть его с большой высоты и посетить главный собор) Светлана очень интересно и понятно рассказывала про историю и показывала город с разных сторон! Спасибо гиду и до встречи)))

Мария Светлана прекрасный экскурсовод! Интересный и увлекательный рассказчик. Экскурсия очень глубокая и широкая, но несмотря на обилие информации рассказ так грамотно структуирован, что всё запомнилось и улеглось в голове)) Спасибо Светлане за подсказки и направление на другие интересные места и достопримечательности.

Вобщем, от экскурсии в полном восторге, Смоленск великолепен! Город-Герой! Красивый, чистый, зелёный.

Я Яна

Приятная, грамотная речь, столько исторических фактов,четко читать дальше построенный маршрут. Смоленск безумно понравился 🫶теплый, уютный город, а Успенский собор и его история впечатлили так, что мы ещё долго оттуда не уходили. Всё это благодаря Светлане! Спасибо вам большое! Хорошо, что выбрали вас ❤️ Вчера были на экскурсии. Заехали на сутки в город. Остались под очень приятным впечатлением! Даже 13-летняя дочь после восторженно рассказывала, как и что ей понравилось.Приятная, грамотная речь, столько исторических фактов,четко

Нина Светлана провела нам прекрасную экскурсию. Было очень интересно и увлекательно. Ответила на все наши вопросы и показала все основные туристические места в Смоленске как мы и хотели

Е Екатерина Светлана отличный гид, влюбленный в свой город. Легкая и доступная подача материала, увлекательные рассказы. Было интересно и детям и взрослым. Рекомендую!