«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская индивидуальная экскурсия «Затерянный мир улочек Смоленска»
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Начало: Смоленск, улица Ленина, д. 2
«Тогда добро пожаловать на мою авторскую экскурсию»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 ноября 2025Остались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствие
- ООксана27 октября 2025Планируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядом.
Выбор пал на музейный
- ВВадим29 июня 2025Хотим выразить признательность Наталье за увлекательную экскурсию в Талашкино-Флёново (июнь 2025 г.), которая познакомила нас с этим необычным местом и
- ВВладимир7 июня 2025Отличная экскурсия. Прекрасный гид. Рекомендую!
- ТТатьяна13 апреля 2025Наталья искренне любит и знает свой город. И с удовольствием делится этой любовью и знаниями с путешественниками. Рекомендуем Наталью как интересного, доброжелательного рассказчика
- ВВадим9 апреля 2025Гид Александра открыла для нас важный и неизвестный, к сожалению, нам пласт русской культуры, мир удивительных людей, душой болеющих за
- LLitvinov26 декабря 2024Прекрасная, познавательная, отлично организованная экскурсия. Рекомендую всем посетить это чудесное место - Флёново и узнать о жизни потрясающего человека и мецената - Марии Тенищевой. Спасибо нашему экскурсоводу - Александре, за увлекательный рассказ и подаренные нам впечатления!
- ююлия21 октября 2024Экскурсовод Виталий, очень интересная и содержательная экскурсия. Рекомендуем
- ААнна17 октября 2024Нам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 Он ярко и образно рассказал
- ЕЕлена1 октября 2024Очень хорошая экскурсия. Великолепно проведена Виталием. Речь,как музыка. ВЫСОКИЕ знания. Прекрасные впечатления. Огромное спасибо.
- ООльга22 сентября 2024Данную экскурсию нам провела гид, Маргарита, профессионал с большой буквы, очень внимательный и отзывчивый человек!!! Очень рекомендуем посетить эти замечательные и восхитительные места!!! С уважением,благодарные туристы из московского долголетия.
- ЮЮлия25 августа 2024Мы провели чудесное время с Маргаритой- коллегой Натальи. Профессиональный экскурсовод, она до сих пор увлечена историей родного города, что очень приятно. Заботливая, предупредительная и внимательная. Время пролетело незаметно, а мы успели полюбить Смоленск за это небольшое количество времени. Спасибо!
- ИИгорь10 августа 2024Александра провела для нас (семья с 2 детьми 9 лет) две экскурсии. Рассказ замечательный, интересный, в меру подробный, но не
- ББолдырева8 июля 2024Надежда, Ирина
20.06.2024
Прекрасная экскурсия! Как многого мы не знаем про свой родной край! Съездив в усадьбу Талашкино-Фленово, нас окунули в Мир,
- ЕЕвгений24 июня 2024Место интересное. Там бывали великие русские художники. Церковь расписана Николаем Рерихом. Очень красивая природа.
- ААлександр16 июня 2024От всей души хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью. Приятный, обаятельный, с первой минуты располагающий к себе человек. Глубокое знание
- ННаира24 мая 2024Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова.
Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
- ААлександра7 мая 2024Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас.
Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
- ММарина25 апреля 2024Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день.
Отдельное
