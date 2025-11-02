читать дальше

оставила яркие впечатления. Профессионализм, глубокое знание предмета и талант рассказчика я уже высоко оценил в отзыве на экскурсию Натальи "Самобытный Смоленск". Здесь стоит упомянуть ее рекомендации, позволившие разминутся с большой экскурсионной группой и комфортно и без потерь времени осмотреть "Теремок", храм и школу. Дело в том, что все перечисленные здания небольшие и количество посетителей, которые могут одновременно находится в каждом из них ограничено.

Хотелось бы еще отметить помощь и добрые советы Натальи относительно других интересных для посещения объектов в окрестностях Смоленска и искреннее желание пойти навстречу путешественникам и помочь им "объять необъятное" (сместили время начала экскурсии, да и в Смоленск Наталья возвращалась самостоятельно). Благодаря этому мы смогли в этот же день посетить с экскурсией музей-усадьбу композитора Глинки в Новоспасском и побывать на хуторе Загорье,

где родился поэт Твардовский.