Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Смоленске, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
На машине
2 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская индивидуальная экскурсия «Затерянный мир улочек Смоленска»
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская индивидуальная экскурсия «Затерянный мир улочек Смоленска»
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Начало: Смоленск, улица Ленина, д. 2
«Тогда добро пожаловать на мою авторскую экскурсию»
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Остались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствие
    Остались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствиеОстались очень довольны. Виталий приятный, эрудированный рассказчик. Слушали б и слушали. Спасибо огромной за несказанное удовольствие
  • О
    Оксана
    27 октября 2025
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Планируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядом.
    Выбор пал на музейный
    читать дальше

    комплекс «Теремок».
    Благодарим Наталью за сопровождение и прекрасный рассказ об удивительном уголке Смоленской земли и людях, созидавших во Фленово.
    Желаете увидеть красоту и услышать кто создатели, то вам сюда в сопровождении с прекрасного гида Натальи.

    (Отметим, что по договоренности за отдельную плату был предоставлен трансфер для нашей компании из 7 человек)

    А мы ждём завершение реконструкции храма, чтобы вернуться вновь и полюбоваться чудесным сочетанием природы, творческой мысли, русского духа, человеческой любви.

    Планируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядомПланируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядомПланируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядомПланируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядомПланируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядомПланируя маршрут на короткое путешествие всегда рассматриваем экскурсии не только по городу, но и интересные места рядом
  • В
    Вадим
    29 июня 2025
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Хотим выразить признательность Наталье за увлекательную экскурсию в Талашкино-Флёново (июнь 2025 г.), которая познакомила нас с этим необычным местом и
    читать дальше

    оставила яркие впечатления. Профессионализм, глубокое знание предмета и талант рассказчика я уже высоко оценил в отзыве на экскурсию Натальи "Самобытный Смоленск". Здесь стоит упомянуть ее рекомендации, позволившие разминутся с большой экскурсионной группой и комфортно и без потерь времени осмотреть "Теремок", храм и школу. Дело в том, что все перечисленные здания небольшие и количество посетителей, которые могут одновременно находится в каждом из них ограничено.
    Хотелось бы еще отметить помощь и добрые советы Натальи относительно других интересных для посещения объектов в окрестностях Смоленска и искреннее желание пойти навстречу путешественникам и помочь им "объять необъятное" (сместили время начала экскурсии, да и в Смоленск Наталья возвращалась самостоятельно). Благодаря этому мы смогли в этот же день посетить с экскурсией музей-усадьбу композитора Глинки в Новоспасском и побывать на хуторе Загорье,
    где родился поэт Твардовский.

  • В
    Владимир
    7 июня 2025
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Отличная экскурсия. Прекрасный гид. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    13 апреля 2025
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Наталья искренне любит и знает свой город. И с удовольствием делится этой любовью и знаниями с путешественниками. Рекомендуем Наталью как интересного, доброжелательного рассказчика
  • В
    Вадим
    9 апреля 2025
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Гид Александра открыла для нас важный и неизвестный, к сожалению, нам пласт русской культуры, мир удивительных людей, душой болеющих за
    читать дальше

    Россию. Имя Талашкиной, конечно, встречается и упоминается в разных музея, на выставка, но мы порой пропускаем его и не оцениваем значимость. Александра буквально подарила нам новые знания, увлечённо рассказала историю замечательных людей. Прекрасная экскурсия. Рекомендуем.

  • L
    Litvinov
    26 декабря 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Прекрасная, познавательная, отлично организованная экскурсия. Рекомендую всем посетить это чудесное место - Флёново и узнать о жизни потрясающего человека и мецената - Марии Тенищевой. Спасибо нашему экскурсоводу - Александре, за увлекательный рассказ и подаренные нам впечатления!
  • ю
    юлия
    21 октября 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Экскурсовод Виталий, очень интересная и содержательная экскурсия. Рекомендуем
  • А
    Анна
    17 октября 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Нам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 Он ярко и образно рассказал
    читать дальше

    про жизнь князей Тенишевых и их биографию, ему удалось передать атмосферу того времени.
    Что касается самого Талашкино, то это красивое и живописное место с богатой историей, ни на что не похожее. Однозначно must see!

    Нам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 ОнНам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 ОнНам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 ОнНам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 ОнНам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 ОнНам очень понравился экскурсовод Виталий - коллега Натальи. Отличный рассказчик, эрудит и хороший человек 😀 Он
  • Е
    Елена
    1 октября 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Очень хорошая экскурсия. Великолепно проведена Виталием. Речь,как музыка. ВЫСОКИЕ знания. Прекрасные впечатления. Огромное спасибо.
  • О
    Ольга
    22 сентября 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Данную экскурсию нам провела гид, Маргарита, профессионал с большой буквы, очень внимательный и отзывчивый человек!!! Очень рекомендуем посетить эти замечательные и восхитительные места!!! С уважением,благодарные туристы из московского долголетия.
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Мы провели чудесное время с Маргаритой- коллегой Натальи. Профессиональный экскурсовод, она до сих пор увлечена историей родного города, что очень приятно. Заботливая, предупредительная и внимательная. Время пролетело незаметно, а мы успели полюбить Смоленск за это небольшое количество времени. Спасибо!
  • И
    Игорь
    10 августа 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Александра провела для нас (семья с 2 детьми 9 лет) две экскурсии. Рассказ замечательный, интересный, в меру подробный, но не
    читать дальше

    до нудятины. Держала внимание всё время экскурсий, спокойно и внимательно отвечала на все вопросы детей, даже несуразные.
    Речь поставленная и очень грамотная, это сейчас редко у кого встретишь.
    Отдельное спасибо Александре как водителю – в Талашкино-Фленово она же отвезла нас (т. к. мы были без машины), вела аккуратно и мягко и еще умудрялась не прерывать свой интересный рассказ!
    Огромное спасибо за экскурсии! Очень рекомендую!

  • Б
    Болдырева
    8 июля 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Надежда, Ирина
    20.06.2024
    Прекрасная экскурсия! Как многого мы не знаем про свой родной край! Съездив в усадьбу Талашкино-Фленово, нас окунули в Мир,
    читать дальше

    который мы очень мало знаем! А оказывается и в то время были добрые люди, которые могли заниматься благотворительностью! Которые за свой счет воспитывали детей из бедных семей, детей-сирот! И все это и многое другое, нам поведала прекрасный экскурсовод, классный историк - Александра. Спасибо большое Александре! Очень многое зависит от человека, который помогает нам познать родную землю- большую и разнообразную Россию. Рекомендуем обязательно съездить туда и непременно с гидом - Александрой!

  • Е
    Евгений
    24 июня 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Место интересное. Там бывали великие русские художники. Церковь расписана Николаем Рерихом. Очень красивая природа.
  • А
    Александр
    16 июня 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    От всей души хотим поблагодарить нашего замечательного гида Наталью. Приятный, обаятельный, с первой минуты располагающий к себе человек. Глубокое знание
    читать дальше

    предмета, высочайшая эрудиция, отличная подача материала, грамотная речь. Получили огромное удовольствие от прогулки по усадьбе исключительно благодаря увлекательному и захватывающему повествованию Натальи. Будет возможность обязательно вернемся в это удивительное место.

  • Н
    Наира
    24 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова.
    Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас.
    Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
    читать дальше

    наша землячка Тенишева была выдающимся человеком, сделавшим многое для развития русской деревни и распространению русской культуры по миру в целом. От экскурсии исключительно позитивные впечатления!

    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас
  • М
    Марина
    25 апреля 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день.
    Отдельное
    читать дальше

    спасибо хочу сказать за организацию трансфера, нас забрали от отеля, довезли до усадьбы и вернули обратно в город, при этом у нас были чемоданы, так как это был последний день путешествия, и мы возвращались домой.
    По дороге и туда и обратно (и конечно на территории усадьбы) Наталья рассказывала и о самой усадьбе, ее хозяевах и гостях, и о истории города Смоленска в целом.
    Рекомендую Наталью, она очень ответственный человек и прекрасный гид!

    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
  2. Авторская индивидуальная экскурсия «Затерянный мир улочек Смоленска»
  3. Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Смоленская Крепость
  2. Лопатинский сад
  3. Соборная гора
  4. сквер Памяти Героев
  5. Самое главное
  6. Памятник Твардовскому и Тёркину
  7. Памятник Глинке
  8. Королевский бастион
  9. Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в декабре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 5500. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Авторские», 124 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль