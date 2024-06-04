1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
«Зимой будет больше подвижных игр»
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
«Рекомендованное время начала экскурсий: в 11:00, 14:00 часов зимой и в 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 часов летом»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ССофья23 апреля 2024Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
- ААлександра8 апреля 2024Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!
- ЕЕкатерина19 марта 2024Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
- ППолина17 февраля 2024Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
- ККонстантин6 февраля 2024Очень понравилось! Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик и смогла пойти нам на встречу, подстроилась под наш график. Хотя, честно говоря, время пролетело быстро и мы бы хотели послушать еще! Спасибо!
- ДДмитрий4 января 2024Хорошая тематическая экскурсия рассказывающая об истории домостроения города Смоленск и о владельцах зданий, при этом есть элемент обзорности. Здесь расскажут и покажут не только о парадных местах города.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Зимние»
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