Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Смоленску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
«Зимой будет больше подвижных игр»
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Именные дома Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
«Рекомендованное время начала экскурсий: в 11:00, 14:00 часов зимой и в 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 часов летом»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • С
    Софья
    23 апреля 2024
    Смоленск сквозь века
    Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
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    и древние века, и современность, обсудили сериал "Вампиры средней полосы". Полазили по интересным местам, узнали много мистических историй и легенд. Обязательно вернемся на большую экскурсию в сопровождении Вадима. Спасибо большое! Мы прекрасно провели время!

  • А
    Александра
    8 апреля 2024
    Именные дома Смоленска
    Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
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    для взрослых. Экскурсия продлилась почти на час меньше заявленного. Ольга со знанием фактов и истории провела нас вдоль крепостной стены и до Успенского собора (доп экскурсия). Из детской экскурсии увидели раскраску и двусторонний красно-синий карандаш, который понадобился при раскрашивании башен в книжке-раскраске, плюс посчитали орлов на памятнике, остановились возле белочек. Все остальное было для взрослых, хотя мы рассчитывали именно на детскую экскурсию. Также была указана длительность в 2,5 часа, но в связи со "взрослой подачей материала", именинница, которая очень ждала и любит экскурсии и не первый раз участвует в детских, почувствовала уже в первые 10 минут, что повествование больше ориентировано на взрослых -" Сказочный" Смоленск, не было ни повторения в игровом формате в конце экскурсии, ни ещё нескольких заданий указанных в описании экскурсии. Может быть обстоятельства сложились не самым благоприятным образом. Как человек Ольга очень приятна в общении, как экскурсовод - видно, что очень любит, очень хорошо знает свой город и может многое рассказать и объяснить. Ольга действительно произвела максимально положительное впечатление. Толи есть с чем сравнить, толи фраза "дорогие мои" в каждое обращение напрягла. Дочка благодарит и с теплотой вспоминает Ольгу, несмотря на общую усталость и непонятность большинства материала в рассказе, это однозначно здорово. Успехов и развития. А нам был приятен Ваш позитив, желание познакомить других с родным городом и эрудированность.

    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых
  • П
    Полина
    17 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
  • К
    Константин
    6 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Очень понравилось! Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик и смогла пойти нам на встречу, подстроилась под наш график. Хотя, честно говоря, время пролетело быстро и мы бы хотели послушать еще! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    4 января 2024
    Именные дома Смоленска
    Хорошая тематическая экскурсия рассказывающая об истории домостроения города Смоленск и о владельцах зданий, при этом есть элемент обзорности. Здесь расскажут и покажут не только о парадных местах города.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Зимние»

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  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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