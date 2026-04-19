В 18 км от центра Смоленска расположен комплекс «Катынь» — первый в России мемориал советским и польским гражданам, ставшим жертвами репрессий.
Я много лет исследую этот пласт истории — и приглашаю к вдумчивому разговору о событиях 1920–1940-х гг., которые прокатились по Смоленщине и отозвались в судьбах тысяч семей.
Описание экскурсии
- Входная группа мемориала задаст тон нашей встрече. Она выполнена в виде разрытого кургана — древнего славянского погребального сооружения. Я раскрою её символическое значение и поясню, почему прошлое этих мест хоть и «вскрыто», но не исчерпано
- Далее — Стена памяти с фамилиями репрессированных жителей Смоленской области. Благодаря моим рассказам история перестанет быть абстракцией и станет более личной — и близкой
- Кульминация — скульптурная композиция «Расстрел». Пространство строгого символизма и внутреннего сосредоточения
- На польской части мемориала вы увидите братское кладбище, оформленное как католический храм под открытым небом
- Мы также зайдём в храм Воскресения Христова — место молитв и вместе с тем памятник всем упокоенным на этом месте. Я покажу вам список чудотворной иконы Ченстоховской Божией Матери, почитаемой и католиками, и православными
Во время экскурсии вы узнаете:
- о репрессиях послереволюционного времени и их механизме
- развитии отношений России и Польши в 20 веке
- создании мемориала и о том, почему вокруг темы Катыни до сих пор идут споры
- версиях произошедшего и результатах работы исследователей
Вместе мы попробуем разобраться, что же произошло в лесах Катыни. Поскольку точка в данном вопросе не поставлена до сих пор, мы обсудим разные мнения, опираясь на документы, архивные материалы и свидетельства. Тема непростая, и я не предлагаю готовых выводов — вы сможете самостоятельно оценить факты и масштаб трагедии.
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельный автомобиль Volkswagen Tiguan
- Дополнительно оплачивается:
— аренда транспорта — 800 ₽
— экскурсионная путёвка на территорию комплекса — от 1000 ₽ за группу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Смоленске
Увлекаюсь историей. Люблю свой город и стараюсь передать эту любовь другим. Дипломированный экскурсовод. Работаю более 10 лет. Смоленск — порубежье России, город-щит с древнейших времен до наших дней. И я с
Н
Никита
19 апр 2026
Взрослые разговоры с умным человеком. Это то, что нужно!
Экскурсия любая является не только для получения знаний. Смысл экскурсии должен быть в том числе в обмене этих самих знаний. По моему мнению.
Александр прекрасно владеет вопросом. Получилось так, что познакомились и с другим гидом. Иваном. Тоже отлично.
Просто. Отличный. Разговор. Класс!
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое, Никита, за Вашу оценку! Всегда приятно видеть "горящие глаза" и чувствовать, что люди проникаются темой, даже такой сложной.
