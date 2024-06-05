По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 488 отзывов Самобытный Смоленск Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки) 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 47 отзывов Смоленск от древности до наших дней Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии Начало: На площади Ленина 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 21 отзыв Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 6 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории Начало: На площади Победы 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 216 отзывов Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое Начало: Сад им. Глинки 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города Начало: Башня Громовая 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 184 отзыва Популярное предложение Смоленск: путешествие по следам купечества и истории Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств Начало: на площади Победы 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 198 отзывов Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории Начало: На Б. Советской улице 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 71 отзыв Смоленск сквозь века Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1 5 000 ₽ за всё до 16 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 92 отзыва Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске Начало: На площади Победы 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 221 отзыв Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска» Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории Начало: Ул. Пржевальского д. 3 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Магия вечернего Смоленска Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас Начало: ул. Карла Маркса,12 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории 4 500 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 17 отзывов Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы 15 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва О Смоленске с любовью Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ... 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 63 отзыва Мистический Смоленск Таинственные страницы истории города Начало: На улице Бакунина 3 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов Сказочный Смоленск для детей и взрослых Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу Начало: Недалеко от Площади победы 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории Начало: На набережной Днепра 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров Начало: У Успенского собора 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки Начало: На улице Пржевальского 3 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места Начало: У ТЦ Галактика 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Знакомьтесь, Смоленск Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом Начало: В саду Блонье 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории Начало: На улице Октябрьской революции 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 2 отзыва Погружение в историю Смоленска (в группе) Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя Начало: На площади Победы 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого Начало: Соборный двор 5 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии 6 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 111 отзывов Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города Начало: В центре города 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 22 отзыва 38 башен Смоленска - уникальное путешествие в прошлое Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены Начало: На набережной 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк... 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 467 отзывов Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города Расписание: Выходные и праздники от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида 6 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Следы советской эпохи: экскурсия по историческим местам Смоленска Погрузитесь в эпоху СССР, открывая уникальные архитектурные и художественные объекты Смоленска Начало: Возле улицы Октябрьской революции 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Усадьба Глинки - Новоспасское Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Тайны Успенского собора Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена Начало: На площади Победы от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле) Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века Начало: В сквере на пл. Победы 8 900 ₽ за всё до 16 чел.