Всего в 12 километрах от Смоленска находится село, где в 9–10 вв. проходили торговые пути в Прибалтику, Скандинавию и Византию.
Сегодня Гнёздово — крупнейший археологический и ландшафтный комплекс, хранящий тайны Смоленской земли. Здесь мы попробуем найти ключ к загадке Смоленска — дате и месту его рождения. Увидим крупнейший в Европе курганный комплекс и посетим музей под открытым небом.
Сегодня Гнёздово — крупнейший археологический и ландшафтный комплекс, хранящий тайны Смоленской земли. Здесь мы попробуем найти ключ к загадке Смоленска — дате и месту его рождения. Увидим крупнейший в Европе курганный комплекс и посетим музей под открытым небом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Гнёздовский погребальный комплекс — около 5000 курганов, некоторые из находок имеют мировое значение, а Большой Гнёздовский клад передан в Эрмитаж.
- Необычный памятник, посвященный надписи — хранитель памяти об истории находки 1949 года, старейшего образца восточнославянской письменности начала 10 века.
- Музей под открытым небом «Гнёздовское поселение 10 в.», где все объекты созданы реконструкторами по результатам археологических исследований.
Вы узнаете
- Как возникло Гнёздовское поселение, было ли оно древним Смоленском и почему исчезло с лица земли.
- Почему на рубеже 19–20 вв. Смоленск охватила «золотая и серебряная лихорадка».
- Почему самой ценной находкой считаются не золотые и серебряные монеты, не старинное оружие и украшения, а глиняные черепки древней амфоры.
- Какие находки ежегодно обнаруживают при раскопках в Гнёздово археологические экспедиции.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте или с арендой транспорта (автомобиль, минибус) за дополнительную плату.
- Музейный комплекс находится в лесу, одежда и обувь должны быть соответствующими.
- После ливня или снегопада не все объекты могут быть доступны к осмотру.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере на пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 810 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий 6 лет, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.