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Всего в 12 километрах от Смоленска находится село, где в 9–10 вв. проходили торговые пути в Прибалтику, Скандинавию и Византию.



Сегодня Гнёздово — крупнейший археологический и ландшафтный комплекс, хранящий тайны Смоленской земли. Здесь мы попробуем найти ключ к загадке Смоленска — дате и месту его рождения. Увидим крупнейший в Европе курганный комплекс и посетим музей под открытым небом.