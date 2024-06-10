Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)

Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Всего в 12 километрах от Смоленска находится село, где в 9–10 вв. проходили торговые пути в Прибалтику, Скандинавию и Византию.

Сегодня Гнёздово — крупнейший археологический и ландшафтный комплекс, хранящий тайны Смоленской земли. Здесь мы попробуем найти ключ к загадке Смоленска — дате и месту его рождения. Увидим крупнейший в Европе курганный комплекс и посетим музей под открытым небом.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Гнёздовский погребальный комплекс — около 5000 курганов, некоторые из находок имеют мировое значение, а Большой Гнёздовский клад передан в Эрмитаж.
  • Необычный памятник, посвященный надписи — хранитель памяти об истории находки 1949 года, старейшего образца восточнославянской письменности начала 10 века.
  • Музей под открытым небом «Гнёздовское поселение 10 в.», где все объекты созданы реконструкторами по результатам археологических исследований.

Вы узнаете

  • Как возникло Гнёздовское поселение, было ли оно древним Смоленском и почему исчезло с лица земли.
  • Почему на рубеже 19–20 вв. Смоленск охватила «золотая и серебряная лихорадка».
  • Почему самой ценной находкой считаются не золотые и серебряные монеты, не старинное оружие и украшения, а глиняные черепки древней амфоры.
  • Какие находки ежегодно обнаруживают при раскопках в Гнёздово археологические экспедиции.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте или с арендой транспорта (автомобиль, минибус) за дополнительную плату.
  • Музейный комплекс находится в лесу, одежда и обувь должны быть соответствующими.
  • После ливня или снегопада не все объекты могут быть доступны к осмотру.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере на пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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