Екатерина Абсолютно прекрасная Елена, все доступным языком, не сыпала датами, отвечала на наши вопросы, время пролетело на экскурсии моментально.

Юлия Экскурсия понравилась. Нашим гидом была Маргарита. Интересный эрудированный рассказчик. Прогулка прошла на одном дыхании. Спасибо!

С Светлана Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла на одном дыхании, материал был интересен и взрослым, и юному путешественнику 9-ти лет (оживил картины из мультфильма «Крепость»). Без излишней детализации, но основные моменты были освещены, самое то для первого знакомства с городом. Помимо экскурсии получили ценные рекомендации по дальнему знакомству с городом. Очень понравилось, рекомендуем!

Сергей Впечатления сильные, ни на секунду не пожалели, что обратились за индивидуальной экскурсией для знакомства с городом. Высокий профессионализм, большая любовь к городу и истории Смоленска. Очень рекомендуем!

Елена Нам очень понравилась экскурсия Елены. Мы впервые приехали в Смоленск, и нам было очень интересно узнать исторические факты о городе, посмотреть главные достопримечательности. Елена рассказывает легко, общается деликатно, отвечает на все вопросы, даёт советы и рекомендации, что ещё посмотреть в городе и где можно перекусить. Рекомендую Елену как гида!

Дарья Спасибо большое Елене за проведенную экскурсию. Было очень интересно. Могу сказать только одно человек знает и безумно любит свой город.

Т Тайя Часто была в Смоленске, но редко гуляла по центру города и интересовалась историей. Посмотрела на город с другой стороны. Было безумно интересно.

С Сергей Замечательная экскурсия! Елена хороший рассказчик и прекрасный экскурсовод. И хотя экскурсия проходила под проливным дождем (капризы природы) Елена провела ее в полном объеме и как положено не сокращая объем информации. За что ей отдельный респект и большое спасибо!

Анастасия Большое спасибо Елене за экскурсию! Елена приветливый, знающий, деликатный человек, очень любящий свой город!

Были уже с мужем у Елены на экскурсии пару лет назад, теперь приехали с детьми. Всем рекомендуем!

Екатерина Интересная экскурсия. Маршрут проходит по основным достопримечательностям центра Смоленска. Все обошли без спешки, слушая увлекательный рассказ Елены. Хорошая обзорная экскурсия, рекомендуем для знакомства со Смоленском.