Погружение в богатую историю Смоленска без сухих фактов.
Узнайте о крепостной стене, её легендах и мифах, а также о том, как под Смоленском рухнули планы Наполеона. Откройте для себя архитектуру разных
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю крепостной стены
- 🌳 Прогуляться по живописным паркам
- 🏛️ Увидеть архитектуру разных эпох
- 🦅 Раскрыть символизм памятников
- ⭐ Открыть тайны Королевской крепости
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Смоленская крепостная стена
- Сквер Памяти Героев
- Королевская крепость
- Дом купца Будникова
- Лопатинский сад
- Сад Блонье
Описание экскурсии
- Смоленская крепостная стена — самая длинная крепость в стране, ей больше 400 лет. Под этими стенами не раз решалась судьба России.
- Сквер Памяти Героев: вы увидите знаменитый дореволюционный памятник с орлами и раскроете его символизм.
- Королевская крепость 17 века — построена поляками в виде пятиконечной звезды и до сих пор хранит тайны о подземельях.
- Украшенный изразцами дом купца Будникова, на котором можно найти чудом сохранившийся герб Смоленска.
- Лопатинский сад и сад Блонье — живописные парки, в которых вы увидите дореволюционные памятники.
- Архитектура города разных эпох: старинные особняки и богато украшенные здания советского времени.
Вы узнаете:
- как старинные памятники уцелели и дошли до наших дней.
- сколько осад выдержали смоленские крепостные стены.
- какой дом в 19 веке называли «рекламным дворцом».
- как под Смоленском рухнули планы Наполеона.
- как немецкий олень оказался в городском саду.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предусмотрено.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 1692 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
3 ноя 2025
Абсолютно прекрасная Елена, все доступным языком, не сыпала датами, отвечала на наши вопросы, время пролетело на экскурсии моментально.
Юлия
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Нашим гидом была Маргарита. Интересный эрудированный рассказчик. Прогулка прошла на одном дыхании. Спасибо!
С
Светлана
31 окт 2025
Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла на одном дыхании, материал был интересен и взрослым, и юному путешественнику 9-ти лет (оживил картины из мультфильма «Крепость»). Без излишней детализации, но основные моменты были освещены, самое то для первого знакомства с городом. Помимо экскурсии получили ценные рекомендации по дальнему знакомству с городом. Очень понравилось, рекомендуем!
Сергей
23 окт 2025
Впечатления сильные, ни на секунду не пожалели, что обратились за индивидуальной экскурсией для знакомства с городом. Высокий профессионализм, большая любовь к городу и истории Смоленска. Очень рекомендуем!
Елена
16 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия Елены. Мы впервые приехали в Смоленск, и нам было очень интересно узнать исторические факты о городе, посмотреть главные достопримечательности. Елена рассказывает легко, общается деликатно, отвечает на все вопросы, даёт советы и рекомендации, что ещё посмотреть в городе и где можно перекусить. Рекомендую Елену как гида!
Дарья
14 окт 2025
Спасибо большое Елене за проведенную экскурсию. Было очень интересно. Могу сказать только одно человек знает и безумно любит свой город.
Т
Тайя
13 окт 2025
Часто была в Смоленске, но редко гуляла по центру города и интересовалась историей. Посмотрела на город с другой стороны. Было безумно интересно.
С
Сергей
1 июл 2025
Замечательная экскурсия! Елена хороший рассказчик и прекрасный экскурсовод. И хотя экскурсия проходила под проливным дождем (капризы природы) Елена провела ее в полном объеме и как положено не сокращая объем информации. За что ей отдельный респект и большое спасибо!
Анастасия
8 мая 2025
Большое спасибо Елене за экскурсию! Елена приветливый, знающий, деликатный человек, очень любящий свой город!
Были уже с мужем у Елены на экскурсии пару лет назад, теперь приехали с детьми. Всем рекомендуем!
Екатерина
29 апр 2025
Интересная экскурсия. Маршрут проходит по основным достопримечательностям центра Смоленска. Все обошли без спешки, слушая увлекательный рассказ Елены. Хорошая обзорная экскурсия, рекомендуем для знакомства со Смоленском.
О
Ольга
31 мар 2025
Все отлично
