1 отзыв оставили туристы

На Соборном холме поговорим об истоках поселения и первых постройках 8 века. Я покажу место, где с 17 века находилась царская резиденция. Познакомлю с типичной городской усадебной застройкой и расскажу о каменных укреплениях холма, построенных при Екатерине II. У восточной части главной достопримечательности Смоленска — крепостной стены — вы услышите историю цитадели и ее башен «Авраамиевские ворота», «Орел», «Позднякова» и «Веселуха». Будут не только факты об особенностях возведения памятника, исторических военных сражениях и подвигах простых горожан, но и легенды таинственного фортификационного сооружения.
Парки, сады и старинные улочки
В современном центре Смоленска вы прогуляетесь по его старейшему парку — Блонье, Скверу памяти героев и Лопатинскому саду, где перенесетесь в 19-20 века и послушаете городские истории тех лет. Я расскажу о местных памятниках, как, например, смоленский олень, которые стали символами города. А еще, по дороге к крепостной стене, проведу по старинным обаятельным улочкам, которые редко посещают туристы.
Святыни Смоленска
Без православной традиции было бы трудно представить историю нашего города. Поэтому несколько обителей, которые вы встретите на пути, станут поводом отдельно поговорить о духовной жизни Смоленска. Я расскажу об основании иезуитами Вознесенского монастыря и покажу здание бывшей семинарии. У восстанавливаемой Спасской церкви поговорим об особом местном феномене — храмах-общежитиях. Также вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей города — Авраамиевым. А в завершение — с легендарным Успенским собором, который пощадили и французы, и большевики, и немцы. Именно в нем хранится знаменитая Смоленская икона Божьей Матери.
Большая пешеходная прогулка поможет вам представить, как Смоленск жил в разные эпохи, а еще — убедит в том, что наш город и правда расположен на холмах:-)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смоленского государственного драматического театра ИМ.А.С. Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2093 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я дипломированный гид, родилась и живу в Смоленске. По образованию — историк, знаю много легенд и таинственных историй. С радостью покажу вам классические и тайные места Смоленска и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 187 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
180
4
7
3
–
2
–
1
–
Оксана
Недавно с подругой побывали на обзорной экскурсии по Смоленску — и осталась в полном восторге!
Маршрут очень грамотно продуман: за несколько часов удалось увидеть главные достопримечательности города и прочувствовать его особую читать дальшеуменьшить
атмосферу. Особенно впечатлила Смоленская крепостная стена — мощное сооружение, от которого буквально веет историей. Прогулка по Соборной горе и посещение Успенского собора тоже стали яркими моментами: собор поражает своим величием, а вид с горы открывается просто потрясающий. Рекомендую экскурсовода, Марина с любовью рассказывает о своем городе. Очеет понравилось находить по городу маленьких ангелочков ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
нам все очень понравилось! маршрут и содержание прекрасные. мое единственное пожелание - начальную часть экскурсии можно было бы не слушать сидя на лавочке, а например гуляя вокруг стены крепостной через дорогу, куда и подняться можно или например, в кабинке чертова колеса!) ну что в и смотреть на город и слушать информацию- это как идея на будущее!)
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Экскурсия понравилась, хорошо подходит для общего знакомства с городом. Помогает начать ориентироваться в Смоленске, его достопримечательностях и истории. Марина также удачно посоветовала несколько кафе и экскурсию в Смоленской художественной галерее, на которую удалось попасть. Спасибо!
Марина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Рада, что все сложилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Приехали в Смоленск в первые, хотя собирались уже давно. Город очень понравился, удивил большим количеством пешеходных улиц, площадей и туристической атмосферой. Неожиданностью, для нас, стала холмистая местность, подъемы и лестницы, читать дальшеуменьшить
но без этого, наверно, не было бы нужной «атмосферы». Экскурсия с Мариной понравилась, прогулялись не спеша, посмотрели, послушали. Интересно и позновательно, не перегружено и структурировано. По ее рекомендациям на следующий день посетили несколько музеев. Будем рекомендовать друзьям и коллегам и город и экскурсовода).
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Нам очень понравился город, самобытный, красивый, гордый, на сыщенный и уютный. С богатой и яркой историей!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Марина очень интересено рассказывает и все по пути так хорошо складывается в единое: и рассказ, и картинка вокруг. Очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Большая прогулка по Смоленску»