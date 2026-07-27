1 отзыв оставили туристы

В ходе индивидуальной экскурсии «Большая прогулка по Смоленску» вы сможете насладиться красотой и величием одного из древнейших городов России.Под опытным руководством гида вы узнаете о богатой истории Смоленска, увидите знаменитые

крепостные стены и башни, которые хранят в себе легенды и рассказы о подвигах и сражениях. Прогулка по живописным паркам и скверам, в том числе Блонье и Лопатинскому саду, позволит вам ощутить дух прошлых веков. Вы также посетите святыни города, включая Успенский собор с его бесценной Смоленской иконой Божьей Матери. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с уникальным культурным наследием Смоленска и его духовной жизнью

Описание экскурсии

Исторические места города

На Соборном холме поговорим об истоках поселения и первых постройках 8 века. Я покажу место, где с 17 века находилась царская резиденция. Познакомлю с типичной городской усадебной застройкой и расскажу о каменных укреплениях холма, построенных при Екатерине II. У восточной части главной достопримечательности Смоленска — крепостной стены — вы услышите историю цитадели и ее башен «Авраамиевские ворота», «Орел», «Позднякова» и «Веселуха». Будут не только факты об особенностях возведения памятника, исторических военных сражениях и подвигах простых горожан, но и легенды таинственного фортификационного сооружения.

Парки, сады и старинные улочки

В современном центре Смоленска вы прогуляетесь по его старейшему парку — Блонье, Скверу памяти героев и Лопатинскому саду, где перенесетесь в 19-20 века и послушаете городские истории тех лет. Я расскажу о местных памятниках, как, например, смоленский олень, которые стали символами города. А еще, по дороге к крепостной стене, проведу по старинным обаятельным улочкам, которые редко посещают туристы.

Святыни Смоленска

Без православной традиции было бы трудно представить историю нашего города. Поэтому несколько обителей, которые вы встретите на пути, станут поводом отдельно поговорить о духовной жизни Смоленска. Я расскажу об основании иезуитами Вознесенского монастыря и покажу здание бывшей семинарии. У восстанавливаемой Спасской церкви поговорим об особом местном феномене — храмах-общежитиях. Также вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей города — Авраамиевым. А в завершение — с легендарным Успенским собором, который пощадили и французы, и большевики, и немцы. Именно в нем хранится знаменитая Смоленская икона Божьей Матери.

Большая пешеходная прогулка поможет вам представить, как Смоленск жил в разные эпохи, а еще — убедит в том, что наш город и правда расположен на холмах:-)