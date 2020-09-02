1 отзыв оставили туристы

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Большая прогулка по Смоленску

Проследить эпохи города с древности до наших дней и вдохновиться его старинными постройками

5
1 отзыв
Марина
Марина – Гид из Смоленска
На прогулке 👣 перед вами предстанет один из главных щитов России — древний Смоленск.

Я помогу представить, какой путь он прошел от восточнославянского поселения до крупного города, удивлю тайнами крепостной стены и расскажу об уникальных церквях-общежитиях.

А также познакомлю с одним из красивейших храмов страны и проведу по атмосферным нетуристическим улочкам.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску

Что вас ожидает

Исторические места города
На Соборном холме поговорим об истоках поселения и первых постройках 8 века. Я покажу место, где с 17 века находилась царская резиденция. Познакомлю с типичной городской усадебной застройкой и расскажу о каменных укреплениях холма, построенных при Екатерине II. У восточной части главной достопримечательности 🏛️ Смоленска — крепостной стены — вы услышите историю 📖 цитадели и ее башен «Авраамиевские ворота», «Орел», «Позднякова» и «Веселуха». Будут не только факты об особенностях возведения памятника, исторических военных сражениях и подвигах простых горожан, но и легенды таинственного фортификационного сооружения.

Парки, сады и старинные улочки
В современном центре Смоленска вы прогуляетесь 👣 по его старейшему парку — Блонье, Скверу памяти героев и Лопатинскому саду, где перенесетесь в 19-20 века и послушаете городские истории тех лет. Я расскажу о местных памятниках, как, например, смоленский олень, которые стали символами города. А еще, по дороге к крепостной стене, проведу по старинным обаятельным улочкам, которые редко посещают туристы.

Святыни Смоленска
Без православной традиции было бы трудно представить историю нашего города. Поэтому несколько обителей, которые вы встретите на пути, станут поводом отдельно поговорить о духовной жизни Смоленска. Я расскажу об основании иезуитами Вознесенского монастыря и покажу здание бывшей семинарии. У восстанавливаемой Спасской церкви поговорим об особом местном феномене — храмах-общежитиях. Также вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей города — Авраамиевым. А в завершение — с легендарным Успенским собором, который пощадили и французы, и большевики, и немцы. Именно в нем хранится знаменитая Смоленская икона Божьей Матери.

Большая пешеходная прогулка поможет вам представить, как Смоленск жил в разные эпохи, а еще — убедит в том, что наш город 🏙️ и правда расположен на холмах:-)

Начало и место завершения
🚩 в центре города
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску
Большая прогулка по Смоленску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Привет! Меня зовут Марина. Я дипломированный гид, родилась и живу в Смоленске. По образованию — историк, знаю много легенд и таинственных историй. С радостью покажу вам классические и тайные места Смоленска и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи!
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1 отзыв оставили туристы

Сергей
2 сентября 2020
Отличная экскурсия-прогулка по Смоленску с посещением большого количества достопримечательностей и интересным рассказом Марины. Так как прогулка проходит не только по городским улицам, но и по тропинкам с крутыми спусками и подъёмами необходима соответствующая удобная обувь и готовность преодолевать небольшие трудности)

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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