Мы поедем по дороге, по которой в 14–19 веках путешественники ездили из Европы в Москву. По ней же в 1812 году шествовала и армия Наполеона, о чём свидетельствуют памятники вдоль тракта. На экскурсии вы узнаете много интересного об истории региона и редкой породе лошадей. Главные звёзды поездки — харизматичные тяжеловозы, им мы уделим особое внимание!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Ферма по разведению советских тяжеловозов
Вы увидите лошадей-богатырей, которые весят под тонну и могут сдвинуть с места фуру. Узнаете, как живёт конезавод, и угостите коней морковкой.
Болдинский монастырь
Этот монастырь считался форпостом православия последние 500 лет. Вы узнаете об истории монашеского подвига преподобного Герасима, а также о реставраторе Петре Барановском, который дважды возрождал обитель из руин.
Дорогобуж
Посмотрим на один из древнейших городов Смоленской области с высоты городища.
Один из самых больших глобусов в Европе диаметром 10,5 метров
Остановимся у газгольдера с картой мира, который расположен возле завода удобрений в Верхнеднепровском.
Музей на Соловьёвой переправе
Посетим музей, посвящённый событиям 1941 года, когда Красная Армия прорвалась в этих местах из фашистского окружения.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены билеты в музей и трансфер на автомобиле Renault Logan
- Дорога до первой локации займёт около 2 часов
- На маршруте почти нет точек питания, лучше взять с собой перекус. Либо обговорим в переписке иные варианты организации обеда
- Можем организовать поездку для большего количества человек. Детали обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 3288 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
