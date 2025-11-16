Мы поедем по дороге, по которой в 14–19 веках путешественники ездили из Европы в Москву. По ней же в 1812 году шествовала и армия Наполеона, о чём свидетельствуют памятники вдоль тракта. На экскурсии вы узнаете много интересного об истории региона и редкой породе лошадей. Главные звёзды поездки — харизматичные тяжеловозы, им мы уделим особое внимание!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Ферма по разведению советских тяжеловозов

Вы увидите лошадей-богатырей, которые весят под тонну и могут сдвинуть с места фуру. Узнаете, как живёт конезавод, и угостите коней морковкой.

Болдинский монастырь

Этот монастырь считался форпостом православия последние 500 лет. Вы узнаете об истории монашеского подвига преподобного Герасима, а также о реставраторе Петре Барановском, который дважды возрождал обитель из руин.

Дорогобуж

Посмотрим на один из древнейших городов Смоленской области с высоты городища.

Один из самых больших глобусов в Европе диаметром 10,5 метров

Остановимся у газгольдера с картой мира, который расположен возле завода удобрений в Верхнеднепровском.

Музей на Соловьёвой переправе

Посетим музей, посвящённый событиям 1941 года, когда Красная Армия прорвалась в этих местах из фашистского окружения.

Организационные детали